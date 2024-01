Thao túng cổ phiếu FIR, một loạt cổ đông cá nhân bị phạt nặng và bị cấm giao dịch chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa công bố xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lưu Thái Hải, ông Ngô Huỳnh Minh Uy do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán và 19 cá nhân do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (mã FIR-HOSE).

1. Đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán:

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN, ngày 12/01/2024, UBCKNN ban hành Quyết định số 39/QĐ-XPHC và Quyết định số 40/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lưu Thái Hải (Đà Nẵng) và ông Ngô Huỳnh Minh Uy (Đà Nẵng) với số tiền là 1,5 tỷ đồng mỗi người.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể: trong khoảng thời gian từ ngày 04/01/2022 đến ngày 17/06/2022, ông Lưu Thái Hải và ông Ngô Huỳnh Minh Uy đã sử dụng 76 tài khoản chứng khoán để liên tục mua bán, giao dịch cổ phiếu FIR giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Địa ốc First Real - mã cổ phiếu FIR), vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Lưu Thái Hải và ông Ngô Huỳnh Minh Uy cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

- Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 39/QĐ-XPHC và số 40/QĐ-XPHC ngày 12/01/2024 đối với ông Lưu Thái Hải ông Ngô Huỳnh Minh Uy, ngày 12/01/2024, UBCKNN ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBCK về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 02 cá nhân nêu trên, cụ thể như sau:

+ Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 12/01/2024, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

+ Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 12/01/2024, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN, ngày 12/01/2024, UBCKNN ban hành Quyết định số 42/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 18 cá nhân và Quyết định số 41/QĐ-XPHC đối với 01 cá nhân, cụ thể:

- 18 cá nhân bị xử phạt theo Quyết định số 42/QĐ-XPHC bao gồm:

+ Bà Hoàng Thị Thuỳ Vân (Quảng Nam); Bà Hồ Trung Anh (Đà Nẵng), Ông Hồ Xuân Phương (Đà Nẵng), Bà Huỳnh Thị Phước (Đà Nẵng), Bà Lê Thị Trinh (Quảng Trị), Bà Đinh Thị Nhung (Đà Nẵng), Ông Nguyễn Đức Trung (Hà Nội), Bà Nguyễn Lê Hồng Trang (Đà Nẵng), Ông Nguyễn Minh Quyền (Đà Nẵng), Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng (Đà Nẵng), Bà Nguyễn Thị Hồng Loan (Đà Nẵng), Bà Nguyễn Thị Loan (Đà Nẵng), Bà Nguyễn Thị Thu Hà (Đà Nẵng), Bà Phan Thị Kiều Phụng (Bình Định), Bà Thái Thị Phương Thảo (Quảng Nam), Bà Trần Thị Hà Giang (Đà Nẵng), Ông Võ Văn Quảng (Quảng Trị), Ông Vũ Đình Cương (Đà Nẵng); Riêng ông Nguyễn Anh Tuấn (Đà Nẵng) bị bị xử phạt theo Quyết định số 41/QĐ-XPHC.

Các cá nhân trên bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 09 tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 28 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với 18 cá nhân theo Quyết định số 42/QĐ-XPHC và 01 cá nhân theo Quyết định số 41/QĐ/XPHC do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể: các cá nhân trên cho ông Nguyễn Hữu Đức mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch thao túng thị trường chứng khoán trong khoảng thời gian từ ngày 04/01/2022 đến ngày 17/06/2022 đối với cổ phiếu của CTCP Địa ốc First Real - mã FIR (cá nhân đã bị xử phạt theo Quyết định số xử phạt vi phạm hành chính số 1008/QĐ-UBCK ngày 08/11/2023 của UBCKNN do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán).

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm 19 cá nhân cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

- Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 41/QĐ-XPHC ngày 12/01/2024 đối với 01 cá nhân và số 42/QĐ-XPHC ngày 12/01/2024 đối với 18 cá nhân. Ngày 12/01/2024, UBCKNN ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBCK và Quyết định số 45/QĐ-UBCK về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các cá nhân nêu trên như sau:

+ Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 12/01/2024, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

+ Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 12/01/2024, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 8/11/2023, UBCKNN ban hành Quyết định số 1008/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Đức (Đà Nẵng) với số tiền là 1,5 tỷ đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể: trong khoảng thời gian từ ngày 04/01/2022 đến ngày 17/06/2022, ông Nguyễn Hữu Đức đã sử dụng tài khoản chứng khoán của chính mình và 75 tài khoản của 21 nhà đầu tư để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu của CTCP Địa ốc First Real - mã cổ phiếu FIR nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu FIR), vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm ông Nguyễn Hữu Đức cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

- Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1008/QĐ-XPHC ngày 8/11/2023 đối với ông Nguyễn Hữu Đức, ngày 8/11/2023, UBCKNN ban hành Quyết định số 1011/QĐ-UBCK về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Hữu Đức, cụ thể như sau:

+ Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 8/11/2023, theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP);

+ Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 8/11/2023, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.