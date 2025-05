Korea Investment Management bị phạt nặng và đình chỉ giao dịch 4 tháng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 149/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Korea Investment Management Co., Ltd (Địa chỉ trụ sở chính: 24, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea).

Theo đó, Quỹ này bị phạt hơn 1,143 tỷ đồng theo quy định tại điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: Korea Investment Management Co., Ltd - Tổ chức liên quan đến ông Yun Hang Jin - Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ ETF KIM Growth VNSELECT (mã FUEKIVFS-HOSE) đã bán 1.000.000 chứng chỉ quỹ FUEKIVFS (tương ứng 10.000.000.000 đồng mệnh giá chứng chỉ quỹ FUEKIVFS) ngày 28/06/2024 và đã bán 2.858.600 chứng chỉ quỹ FUEKIVFS (tương ứng 28.586.000.000 đồng mệnh giá chứng chỉ quỹ FUEKIVFS) trong tháng 07/2024 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Bên cạnh đó, quỹ này bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.