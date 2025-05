Trước Lễ, một loạt công ty niêm yết bị phạt nặng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã IPA-HNX), Công ty cổ phần Đại Việt Group (mã DVG-UPCoM); Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III (Tp.HCM).

Theo đó, Tập đoàn Đầu tư I.P.A bị phạt tổng cộng 400 triệu đồng - trong đó, bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, cụ thể: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A.

Cụ thể: công ty này không đúng thời hạn trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với tài liệu Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022;

- Phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, cụ thể: Tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, 2022, 2023 và các Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, 2023, 2024 không có đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 96/2020/TT-BTC) (Công ty không nêu thông tin về chức vụ của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành) tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 2023 và các Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, 2023, 2024;

Công ty không nêu đầy đủ thông tin về số lượng, tổng giá trị giao dịch tại mục Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 2023 và các Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, 2023, 2024; Công ty không trình bày một số quyết định của Chủ tịch HĐQT).

Công ty công bố thông tin thiếu số lượng các cuộc họp HĐQT tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024. Tại Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021 và năm 2021 của Công ty không có thông tin về tình hình sử dụng vốn của các mã trái phiếu chưa đáo hạn đã phát hành trong năm 2020 còn dư nợ tại thời điểm báo cáo;

- Phạt 137,5 triệu đồng do không đảm bảo thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc các trường hợp pháp luật quy định, cụ thể: Ông Vũ Hoàng Hà là thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Công ty, đồng thời là thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Ngành In.

Cụ thể: công ty cổ phần Cơ khí Ngành in là công ty con của Công ty, tỷ lệ sở hữu là 98,61%). Ông Vũ Hoàng Hà không có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, luật, quản trị kinh doanh (ông Vũ Hoàng Hà có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ quản lý hệ thống thông tin));

- Phạt 137,5 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, cụ thể: Theo danh sách cổ đông của Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại các ngày 29/4/2022, 08/5/2023 và 23/5/2024, Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Trustlink (Công ty Trustlink) là cổ đông của Công ty. Tuy nhiên, theo BCTC riêng năm 2022, 2023 đã được kiểm toán và BCTC quý I, quý II năm 2024, trong năm 2022, 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Công ty đã thực hiện cho Công ty Trustlink vay tiền).

Cùng ngày, Công ty cổ phần Đại Việt Group (Hà Nội) bị phạt 120 triệu đồng - trong đó, có 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất Quý 2/2023, Quý 4/2023; BCTC kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023; Báo cáo thường niên năm 2023; Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 10/2024/NQHĐQT/DVG ngày 31/07/2024 về việc bầu Chủ tịch HĐQT; Nghị quyết HĐQT số 12/2024/NQHĐQT/DVG ngày 15/08/2024 về việc mua cổ phần của CTCP Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ để trở thành công ty con của DVG);

Cuối cùng là phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể: tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, năm 2023, Công ty không trình bày thông tin về thành viên HĐQT độc lập/không điều hành theo mẫu Báo cáo tình hình quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

Tiếp theo, Tổng công ty cổ phần Sông Hồng (Hà Nội) bị phạt 145 triệu đồng - trong đó, có 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Tổng công ty không công bố thông tin (công bố thông tin) trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) quý 2, quý 3, quý 4 năm 2022; BCTC quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2023; BCTC quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2024; BCTC kiểm toán năm 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty (QTCT) bán niên năm 2022; Báo cáo thường niên năm 2022, năm 2023; Giải trình ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC kiểm toán năm 2022, năm 2023;

Giải trình kết luận soát xét của kiểm toán không phải là kết luận chấp nhận toàn phần đối với BCTC soát xét bán niên năm 2022, bán niên năm 2023; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp bị lỗ và thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước đối với các kỳ báo cáo: Năm 2022, năm 2023, bán niên năm 2022, bán niên năm 2023; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và HNX đối với các tài liệu: BCTC soát xét bán niên năm 2023 và bán niên năm 2024; BCTC kiểm toán năm 2022, năm 2023).

- Phạt 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể: tại Báo cáo tình hình QTCT năm 2023 và năm 2024, Tổng công ty không trình bày thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập/thành viên HĐQT không điều hành, thông tin về cuộc họp của Ban Kiểm soát theo mẫu Báo cáo tình hình QTCT ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Bị phạt ít nhất là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III (TP.HCM) bị phạt 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty này không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023;

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024; Công ty gửi nội dung Công bố thông tin cho HNX không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; Báo cáo tài chính bán niên 2021; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021;

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên 2023; Báo cáo tài chính năm 2023;

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2023; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2023.