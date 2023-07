Vi phạm nhiều tiêu chí trong xả thải, các nhà máy của TNG bị phạt nặng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HNX) vừa công bố thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, Thanh tra Bộ tài nguyên và Môi trường vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với TNG với hành vi vi phạm liên quan xả thải - trong đó ghi rõ TNG đã bố trí khu vực giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Cụ thể, Nhà máy phụ trợ TNG Sông Lô chưa có ô lưu trữ vỏ bao bì cứng thải bằng nhựa nhiễm thành phần nguy hại, không có thiết bị lưu trữ chất thải y tế… với lỗi vi phạm này, TNG bị phạt 90 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra môi trường còn chỉ rõ công ty đã xả nước thải với một số thông số như NO3-N vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải đến 1,46 lần đối với nước thải sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại nhà máy TNG Đồng Hỷ. (Mẫu kiểm tra trong trường hợp nước thải từ 20m3/ngày đêm đến dưới 40m3/ngày đêm). Như vậy, với lỗi vi phạm này, TNG bị phạt 15 triệu đồng và buộc chi trả kinh phí trưng cầu phân tích mẫu môi trường đối với 1 mẫu nước thải vượt quy định là 4,482 triệu đồng.

Mẫu nước thải từ xưởng in Nhà máy TNG Đại Từ có thông số Fe vượt quy chuẩn về kỹ thuật đối với chất thải dưới 1,1 lần trong trường hợp nước thải dưới 10m3/ngày đêm. Với lỗi này, TNG bị cảnh cáo, và buộc phải phải chi trả kinh phí trưng cầu phân tích mẫu môi trường đối với 1 mẫu nước thải vượt quy định là 5,725 triệu đồng

- Xưởng in Nhà máy TNG Đại Từ còn xả nước thải với thông số TDS vượt quy chuẩn về chất thải đến 3,1 lần và với lỗi này, TNG bị phạt 250 triệu đồng. Đồng thời buộc chi trả kinh phí trưng cầu phân tích mẫu môi trường đối với 1 mẫu nước thải vượt quy định là 4,482 triệu đồng.

Tổng cộng TNG bị phạt 369.716.000 đồng, bao gồm cả các phí trưng cầu phân tích mẫu đối với các mẫu xả thải vượt quy định.

Về kết quả kinh doanh, trong tháng 4/2023, doanh thu của TNG đạt 627 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ - tương đương với doanh thu 4 tháng đầu năm 2023 đạt 2 nghìn tỷ đồng (+8% YoY).



Mặc dù kết quả kinh doanh thấp vào tháng 1/2023 nhưng doanh thu 3 tháng đầu năm 2023 của TNG cao hơn so với mức cơ sở cao cùng kỳ trong năm 2022. Trong tháng 4/2023, Mỹ là thị trường đóng góp doanh thu chính cho TNG (47%), tiếp theo là Pháp (16%), Canada (11%), Nga (7%), Tây Ban Nha (6%) và các nước khác (13%).

Theo báo cáo từ Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC), các đơn hàng may mặc của TNG dự báo sẽ duy trì ổn định trong năm 2023, với số lượng đơn hàng ổn định từ các đối tác lâu năm như Decathlon, VCSC kỳ vọng doanh thu hàng may mặc của TNG sẽ ít bị ảnh hưởng bởi những thách thức của ngành trong năm 2023 so với các công ty cùng ngành.

Tuy nhiên, để giữ chân khách hàng trong dài hạn trong bối cảnh ngành may mặc đang gặp khó khăn, TNG cho biết đang nhận các đơn hàng với giá bán thấp hơn. Bằng cách hy sinh biên lợi nhuận để duy trì doanh thu ổn định trong ngắn hạn, VCSC dự báo biên lợi nhuận gộp chung của TNG sẽ giảm trong năm 2023. Mức giảm này sẽ được bù đắp một phần nhờ giá nguyên vật liệu và chi phí logistics giảm cũng như những nỗ lực không ngừng của TNG trong việc nâng cấp máy móc để tăng năng suất và tiết kiệm chi phí.



TNG dự kiến doanh thu năm 2023 là 6,8 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 299 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ.

Mới đây, TNG thông báo chấm dứt sự tồn tại của 2 công ty con là Công ty TNHH MTV TNG Eco Green và Công ty TNHH TNG Fashion.