Vi phạm về thuế, Hưng Thịnh Incons bị phạt và truy thu hơn 1 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (mã HTN-HOSE) thông báo quyết định của Chi Cục thuế Quận 3 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Cụ thể, HTN đã có hành vi sử dụng hóa đơn chưa đúng quy định dẫn tới giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau và tăng số thuế TNDN phải nộp; khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế GTGT phải nộp; và khai sai dẫn đến thiếu số tiền TNDN phải nộp năm 2021, 2022.

Theo đó, HTN bị phạt vi phạm hành chính gần 403 triệu đồng, trong đó phạt kê khai sai thuế TNDN là gần 127 triệu, phạt vi phạm thủ tục thuế GTGT là 8 triệu, phạt sử dụng hóa đơn chưa đúng quy định về thuế GTGT là 100 triệu và phạt phạt sử dụng hóa đơn chưa đúng quy định về thuế TNDN là 169 triệu đồng.

Công ty còn bị truy thu gần 696 triệu đồng tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế TNDN là gần 60 triệu (tính đến ngày 20/12/2023).

Như vậy, tổng số tiền phạt và truy thu, chậm nộp đối với Hưng Thịnh Incons là hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, số thuế GTGT không được khấu trừ là hơn 327 triệu đồng, HTN phải khai điều chỉnh số thuế giảm khấu trừ này vào hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế nhận được quyết định.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu quý 3/2023 đạt 447 tỷ, giảm gần 56% so với cùng kỳ (1.004 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1,23 tỷ, giảm gần 64% so với cùng kỳ (3,41 tỷ). Theo HTN, lợi nhuận giảm gần 64% là do doanh thu giảm và lợi nhuận của công ty con giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty ghi nhận hơn 2.446 tỷ đồng, hoàn thành 58,2% kế hoạch năm 2023. lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 27 tỷ đồng, tương ứng 54,05% kế hoạch năm, tăng nhẹ so với mức lợi nhuận sau thuế 25 tỷ đồng theo báo cáo tài chính bán niên (hợp nhất).

Theo bảng cân đối kế toán, bức tranh tài chính doanh nghiệp cũng ghi nhận những chỉ số tích cực. Bên cạnh tổng nợ phải trả tiếp tục giảm, các khoản vay ngắn hạn trong quý 3 đã giảm 57,24% so với thời điểm 31/12/2022, còn 1.085 tỷ đồng. Chi phí lãi vay của HTN cũng giảm mạnh 58,31% so với quý 2/2023, cho thấy hiệu quả từ việc sắp xếp cấu trúc tài chính, chuyển các khoản nợ ngắn hạn sang dài hạn để phục vụ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong quý 3/2023, HTN đã gia hạn thành công lô trái phiếu do Công ty phát hành, qua đó khẳng định niềm tin, sự thấu hiểu, đồng hành của người sở hữu trái phiếu với doanh nghiệp.

HTN cho biết cuối tháng 9/2023, công ty cũng đã thông qua nghị quyết về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến quý 4/2023 sẽ chào bán 89,1 triệu cổ phiếu nhằm thu về 891,1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động thi công xây dựng tại một số công trình; chuẩn bị để sẵn sàng tham gia phát triển các dự án nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội.

Trên thị trường, cổ phiếu HTN chốt phiên 8/1 đạt 16.200 đồng/cp.