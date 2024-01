Dược phẩm OPC bị phạt và truy thu thuế hơn 1,18 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC-HOSE) thông báo Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Theo đó, OPC đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP với số tiền phạt là hơn 183 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty buộc nộp đủ số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp thiếu vào ngân sách là 917,8 triệu đồng (năm 2021 là 88,3 triệu đồng và năm 2022 là 829,5 triệu đồng); tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 79,06 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền thuế bị truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là hơn 1,18 tỷ đồng.

Văn bản của Tổng Cục thuế nếu rõ, "trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, bà Phạm Thị Xuân Hương, Tổng giám đốc Công ty Dược phẩm OPC phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt và nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước TP. HCM".

Vừa qua, cổ đông lớn của OPC là Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI (POF) đã bán thành công hết 11.134.200 cổ phiếu như đã đăng ký, chiếm 17,4% vốn tại OPC, trong ngày 13/12/2023 theo hình thức thỏa thuận. Mục đích bán ra nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2023, OPC ghi nhận doanh thu hơn 222 tỷ đồng, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước (278 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 32 tỷ, giảm khoảng 16% so với cùng kỳ (37,7 tỷ).

Theo giải trình từ OPC, lợi nhuận giảm do doanh thu giảm, tuy nhiên tỷ trọn lợi nhuận sau thuế trên doanh thu của quý 3/2023 cao hơn so với cùng kỳ chủ yếu là do công ty quản lý chi phí bán hàng tốt hơn. Còn doanh thu giảm là do khó khăn chung của thị trường.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu của OPC đạt 685 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ (873 tỷ) và lãi sau thuế giảm 8% từ 107 tỷ xuống còn 98 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng giảm từ gần 142 tỷ xuống 108,5 tỷ đồng.

Về diễn biến giá cổ phiếu, đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/1, cổ phiếu OPC giảm 1.100 đồng về 22.900 đồng/cổ phiếu giảm gần 15% trong 1 năm qua.