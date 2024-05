Vì sao nhiều phương tiện vận tải của doanh nghiệp Việt bị lưu giữ tại Trung Quốc?

Cơ quan chức năng nhiều tỉnh thành như: Hòa Bình, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Tây Ninh… vừa đồng loạt ra công văn gửi các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn các địa phương nêu trên, yêu cầu các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng tìm hiểu kỹ thông tin trước khi xuất hàng sang Trung Quốc để ngăn ngừa tình trạng phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc.

Theo Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình, cuối tháng 4, đơn vị này nhận được công văn của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai về việc ngăn ngừa tình trạng phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc.

Theo đó, thời gian gần đây, tình trạng phương tiện Việt Nam bị lưu giữ trái phép tại Hà Khẩu (Trung Quốc) ngày càng nhiều. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do: (1) Lái xe không thực hiện đúng trách nhiệm trong việc bảo quản hàng hóa, gây tổn hại hàng hóa trên xe, do hai bên không đạt được thống nhất trong việc bồi thường dẫn đến phương tiện chưa thể xuất, nhập cảnh về Việt Nam; (2) Do doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tranh chấp trong việc thực hiện Hợp đồng, nên doanh nghiệp Trung Quốc giữ xe và yêu cầu lái xe hoặc chủ xe bồi thường bằng tiền mặt mới trả xe về Việt Nam.

Nhằm đảm bảo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, ngăn ngừa tình trạng phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tránh gây thiệt hại cho các doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp vận tải của Việt Nam nói chung và của tỉnh Hòa Bình nói riêng, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh thông tin đến các đơn vị liên quan và phối hợp thực hiện một số nội dung như sau:

Tiếp tục theo dõi và trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai để cập nhật, nắm bắt tình hình hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai.

Nghiên cứu, tuân thủ các quy định của pháp luật trong giao dịch mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa và các quy định về vận tải quốc tế.

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trước khi nhận vận chuyển hàng hóa xuất khẩu khẩu, đề nghị các lái xe nghiên cứu, nắm rõ các nội dung, điều khoản của Hợp đồng vận tải với chủ hàng phía Việt Nam về tình trạng hàng hóa, phương tiện..., trách nhiệm của các bên liên quan trong trường hợp xảy ra tranh chấp đối với hàng hóa, phương tiện vận tải ở phía bên Trung Quốc.

Theo Ban Quản lý khu kinh tế Lào Cai, thời gian gần đây, tình trạng phương tiện Việt Nam bị lưu giữ trái phép tại Hà Khẩu (Trung Quốc) ngày càng nhiều. Tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, theo thống kê không chính thức đã có trên 100 phương tiện vận tải Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai và Ban Quản lý cửa khẩu Hà Khẩu – Trung Quốc đã tích cực phối hợp giải quyết, tháo gỡ vấn đề trên, tuy nhiên tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Nhằm ngăn ngừa tình trạng phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu tại cửa khẩu nâng cao tính pháp lý, tuân thủ các qui định của pháp luật trong giao dịch mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa….