VIB giảm lãi suất cho vay, đồng hành cùng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân

Mới nhất, ngân hàng vừa triển khai gói tín dụng 15.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi dành cho doanh nghiệp, đồng thời, tiếp tục mở rộng các giải pháp vay linh hoạt và ổn định lãi suất trong kỳ hạn dài cho khách hàng cá nhân.
Thực hiện định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, VIB chủ động điều chỉnh giảm lãi suất huy động đến 0,5 điểm phần trăm/năm, trên cơ sở cân đối các kỳ hạn, tập trung vào nhóm kỳ hạn trên 6 tháng. Đồng thời, ngân hàng tiết giảm chi phí hoạt động, cân đối nguồn vốn huy động và cho vay nhằm tạo dư địa giảm chi phí vốn cho khách hàng.
Ở hoạt động cho vay, VIB tiếp tục giảm lãi suất so với biểu lãi suất hiện hành đối với các khoản vay mới của khách hàng doanh nghiệp. Trong đó, ngân hàng vừa triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 15.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên, áp dụng lãi suất ưu đãi theo chương trình, giảm đến 1,5%/năm theo điều kiện chương trình.
Việc cấp tín dụng được xem xét cụ thể theo từng khách hàng, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn và chất lượng tín dụng. Đối tượng áp dụng tập trung vào các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành, lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích và ưu tiên phát triển như: công nghiệp hỗ trợ sản xuất vật liệu linh kiện, phụ tùng, hạ tầng, đầu tư công, năng lượng tái tạo, xuất khẩu….
Với các nỗ lực này, VIB kỳ vọng có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí vay vốn, bổ sung vốn lưu động, đáp ứng đơn hàng và triển khai các kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn cao điểm cuối năm, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Ông Hàn Ngọc Vũ – Tổng giám đốc VIB cho biết, ngân hàng tiếp tục bám sát định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, chủ động triển khai các giải pháp giảm chi phí vốn từ hoạt động huy động đến cho vay, đồng thời phát triển các giải pháp tín dụng phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng.
“Chúng tôi xác định việc giảm chi phí vốn cần đi cùng với khả năng tiếp cận nguồn vốn và sự phù hợp của giải pháp vay đối với từng khách hàng. Với doanh nghiệp, đó là nguồn lực để duy trì hoạt động và mở rộng sản xuất, kinh doanh; với khách hàng cá nhân, đó là khả năng chủ động hơn trong những quyết định tài chính lớn. VIB sẽ tiếp tục rà soát, phát triển các chương trình ưu đãi phù hợp, đồng thời bảo đảm việc cấp tín dụng gắn với hiệu quả sử dụng vốn và khả năng trả nợ”, đại diện VIB chia sẻ.
Với khách hàng cá nhân, VIB triển khai giảm thêm 1%/năm đối với các khoản vay mua nhà có lãi suất cố định trong 12 tháng và 24 tháng tại một số khu vực đặc thù. Song song đó, ngân hàng tiếp tục duy trì chương trình cố định lãi suất vay mua nhà trong thời gian lên tới 5 năm, áp dụng cho các nhu cầu vay mua bất động sản, vay bù đắp tiền mua bất động sản, vay tái tài trợ và vay xây dựng, sửa chữa nhà.
Đây là bước tiếp nối các giải pháp hỗ trợ người vay mà VIB đã triển khai trước đó. Với chương trình từ tháng 8/2026, khách hàng vay mua nhà có thể lựa chọn phương án cố định lãi suất trong 5 năm, qua đó chủ động dự tính chi phí vốn và kế hoạch trả nợ trong giai đoạn dài hạn.
Bên cạnh đó, Gói hỗ trợ lãi suất VIB Up cho phép khách hàng đáp ứng điều kiện chương trình được giảm thêm từ 0,2% đến 0,4%/năm trong suốt thời gian vay. Việc lựa chọn gói hỗ trợ được thực hiện trước thời điểm giải ngân, giúp khách hàng chủ động cân nhắc phương án phù hợp với kế hoạch tài chính của mình.
Các giải pháp này hướng đến việc hỗ trợ khách hàng trên nhiều khía cạnh: từ giảm lãi suất, ổn định chi phí vay trong thời gian dài đến chủ động cân đối nghĩa vụ trả nợ theo khả năng tài chính. Với khoản vay mua nhà có thời hạn nhiều năm, việc chủ động dự tính chi phí vốn là một yếu tố quan trọng giúp người vay xây dựng kế hoạch tài chính gia đình phù hợp.
Đối với khách hàng có nhu cầu sở hữu ô tô phục vụ đi lại cá nhân, kinh doanh hoặc chạy dịch vụ, VIB triển khai chương trình vay mua ô tô với lãi suất cố định 12,5%/năm trong 24 tháng đầu. Sau thời gian cố định, lãi suất được cam kết không vượt quá 15%/năm theo điều kiện chương trình. Khách hàng có thể vay tối đa 5 tỷ đồng, với tỷ lệ cho vay lên đến 85% giá trị xe. Thời hạn vay tối đa 96 tháng đối với xe từ 9 chỗ trở xuống và 72 tháng đối với xe trên 9 chỗ, xe khách, xe tải.
Chương trình hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục sở hữu xe sau 24 giờ, với quy trình nhanh chóng và hồ sơ chứng từ linh hoạt theo quy định. Tổng hạn mức chương trình là 5.000 tỷ đồng, áp dụng tại các chi nhánh VIB và showroom của các hãng xe trên toàn quốc đến hết ngày 31/1/2027.
Thông qua các chương trình tín dụng dành cho doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, VIB tiếp tục triển khai các giải pháp giảm lãi suất và hỗ trợ chi phí vốn theo từng nhu cầu, từ bổ sung vốn sản xuất, kinh doanh đến mua nhà và mua ô tô. Ngân hàng hướng đến việc mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn phù hợp, đồng thời bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng tín dụng, góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và thực hiện mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
* Thông tin chi tiết xem tại www.vib.com.vn hoặc liên hệ tổng đài 19002200.
Đồng hành cùng Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ (SVEF 2026), sự kiện đánh dấu mốc công bố Hiệp định FTA Việt Nam - EFTA, Nam A Bank khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực tài chính xanh thông qua các đề xuất chiến lược giúp khơi thông nguồn vốn chuyển đổi năng lượng…
Khi giao thông công cộng ngày càng trở thành lựa chọn thường xuyên tại TP.HCM, trải nghiệm di chuyển không chỉ phụ thuộc vào phương tiện mà còn ở sự thuận tiện trong thanh toán và các thủ tục cần thiết.
Giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng giảm trong phiên đêm qua (20/10) tại thị trường Mỹ và sáng nay tại thị trường châu Á, lùi dần hơn về ngưỡng chủ chốt 4.100 USD/oz, dù cả đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đều đi xuống...
Lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 của Techcombank đạt 10,4 nghìn tỷ đồng, mức cao nhất theo quý từ trước đến nay, đưa lợi nhuận 9 tháng lên 28,9 nghìn tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng đa dạng các nguồn thu nhập. Ngoài các kết quả tài chính khả quan, Techcombank còn dẫn đầu ngành về chỉ số thương hiệu trong quý 3.
Kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh trong quý 3/2026 đạt gần 2,84 tỷ USD, tăng 39,5% so với quý trước và 3,6% so với cùng kỳ. Đà phục hồi này giúp thu hẹp mức giảm lũy kế 9 tháng, đạt gần 6,87 tỷ USD...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong thời gian qua được ban hành nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực tham gia đầu tư. Quỹ đất đối với nhà ở cho thuê sẽ được bố trí tại các khu vực phường thuộc đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...