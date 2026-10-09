Việt Nam có 5 tổ chức được Malaysia công nhận cấp chứng nhận Halal

Việc Malaysia công nhận 5 tổ chức, doanh nghiệp cấp chứng nhận Halal của Việt Nam mở ra cơ hội lớn cho hàng hóa trong nước tiếp cận thị trường này, đồng thời thâm nhập sâu vào chuỗi cung ứng Hồi giáo toàn cầu...

Sản phẩm Halal Việt Nam có nhiều cơ hội trên thị trường Malaysia. Ảnh minh họa.

Ông Phùng Văn Thành, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, cho biết Cơ quan Phát triển sản phẩm Hồi giáo Malaysia (JAKIM) đã công nhận 5 tổ chức, doanh nghiệp cấp chứng nhận Halal của Việt Nam trong tổng số 96 đơn vị thuộc 49 quốc gia trên thế giới.

Chứng nhận Halal đóng vai trò là "giấy thông hành" bắt buộc đối với các sản phẩm tiêu dùng trong cộng đồng người Hồi giáo tại thị trường Malaysia. Nhãn hiệu Halal bảo đảm thực phẩm được sản xuất, chế biến và phân phối đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện nghiêm ngặt theo nguyên tắc Hồi giáo. Do đó, sự phê duyệt từ JAKIM sẽ cho phép các cơ sở được dán nhãn chuẩn Halal trên bao bì hoặc trưng biển chứng nhận tại nơi sản xuất.

Ngoài việc trực tiếp cấp chứng nhận Halal cho sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp trong nước, JAKIM còn hợp tác với nhiều tổ chức/doanh nghiệp tại nhiều nước trên thế giới để cấp chứng nhận halal cho sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp nước sở tại hoặc công nhận việc đảm bảo điều kiện, năng lực cấp chứng nhận halal của tổ chức/doanh nghiệp nước ngoài.

Tính đến ngày 21/8/2026, có 5 tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam nằm trong danh sách công nhận của JAKIM bao gồm: Văn phòng chứng nhận Halal Việt Nam (HCA), Công ty TNHH Halal Việt Nam (HVN), Công ty TNHH Halal Quốc gia Việt Nam (VNH), Công ty Thẩm định và Cấp chứng nhận Halal Việt Nam (VINAHIC), cùng Công ty TNHH Chứng nhận Halal Toàn cầu (GHC). Các đơn vị này có trụ sở tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Cần Thơ.

Với số lượng này, Việt Nam xếp thứ ba về số lượng đơn vị được công nhận, chỉ sau Australia và Nhật Bản. Việc có nhiều các tổ chức/doanh nghiệp cấp chứng nhận halal của Việt Nam được JAKIM công nhận sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm, dịch vụ đòi hỏi có chứng nhận halal sang thị trường Malaysia.

Việc thực hiện các thủ tục thẩm định và xin cấp chứng nhận Halal từ các tổ chức/doanh nghiệp trong nước sẽ thuận lợi, tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí so với việc phải xin cấp chứng nhận Halal từ JAKIM.

Để đạt chứng nhận Halal từ JAKIM đòi hỏi sự tuân thủ quy chuẩn khắt khe trên toàn bộ quy trình, từ khâu chọn nguyên liệu đầu vào, chế biến, bảo quản đến đóng gói, vận chuyển và tiêu thụ. Doanh nghiệp đăng ký còn phải duy trì cán bộ chuyên trách Halal và bảo đảm nhân sự được đào tạo bài bản.

Nhân viên JAKIM có thể yêu cầu đương đơn thay đổi cơ sở vật chất và/hoặc xem xét lại chuỗi sản xuất để đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn, điều kiện halal sau lần đánh giá đầu tiên.

“Việc tận dụng các tổ chức thẩm định ngay trong nước giúp doanh nghiệp Việt Nam hoàn thành thủ tục thuận tiện, tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở của chuyên gia đánh giá so với quy trình đăng ký trực tiếp”, ông Thành nhận định.

Thị trường thực phẩm Halal toàn cầu đang tăng trưởng mạnh mẽ, dự báo đạt hơn 4.100 tỷ USD vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng trung bình 7,7% mỗi năm. Riêng thị trường thực phẩm Halal của Malaysia hiện có quy mô vượt 50 tỷ USD và là một trong những quốc gia nhập khẩu thực phẩm Halal hàng đầu thế giới.

Việc gia tăng năng lực cấp chứng nhận tại chỗ tạo bước đệm quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam hạ giá thành, rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường tiềm năng này.