Thứ Sáu, 09/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Việt Nam có 5 tổ chức được Malaysia công nhận cấp chứng nhận Halal

S Song Hà

Việc Malaysia công nhận 5 tổ chức, doanh nghiệp cấp chứng nhận Halal của Việt Nam mở ra cơ hội lớn cho hàng hóa trong nước tiếp cận thị trường này, đồng thời thâm nhập sâu vào chuỗi cung ứng Hồi giáo toàn cầu...

Sản phẩm Halal Việt Nam có nhiều cơ hội trên thị trường Malaysia. Ảnh minh họa.
Sản phẩm Halal Việt Nam có nhiều cơ hội trên thị trường Malaysia. Ảnh minh họa.

Ông Phùng Văn Thành, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, cho biết Cơ quan Phát triển sản phẩm Hồi giáo Malaysia (JAKIM) đã công nhận 5 tổ chức, doanh nghiệp cấp chứng nhận Halal của Việt Nam trong tổng số 96 đơn vị thuộc 49 quốc gia trên thế giới. 

Chứng nhận Halal đóng vai trò là "giấy thông hành" bắt buộc đối với các sản phẩm tiêu dùng trong cộng đồng người Hồi giáo tại thị trường Malaysia. Nhãn hiệu Halal bảo đảm thực phẩm được sản xuất, chế biến và phân phối đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện nghiêm ngặt theo nguyên tắc Hồi giáo. Do đó, sự phê duyệt từ JAKIM sẽ cho phép các cơ sở được dán nhãn chuẩn Halal trên bao bì hoặc trưng biển chứng nhận tại nơi sản xuất.

Ngoài việc trực tiếp cấp chứng nhận Halal cho sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp trong nước, JAKIM còn hợp tác với nhiều tổ chức/doanh nghiệp tại nhiều nước trên thế giới để cấp chứng nhận halal cho sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp nước sở tại hoặc công nhận việc đảm bảo điều kiện, năng lực cấp chứng nhận halal của tổ chức/doanh nghiệp nước ngoài.

Tính đến ngày 21/8/2026, có 5 tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam nằm trong danh sách công nhận của JAKIM bao gồm: Văn phòng chứng nhận Halal Việt Nam (HCA), Công ty TNHH Halal Việt Nam (HVN), Công ty TNHH Halal Quốc gia Việt Nam (VNH), Công ty Thẩm định và Cấp chứng nhận Halal Việt Nam (VINAHIC), cùng Công ty TNHH Chứng nhận Halal Toàn cầu (GHC). Các đơn vị này có trụ sở tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Cần Thơ.

Với số lượng này, Việt Nam xếp thứ ba về số lượng đơn vị được công nhận, chỉ sau Australia và Nhật Bản. Việc có nhiều các tổ chức/doanh nghiệp cấp chứng nhận halal của Việt Nam được JAKIM công nhận sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm, dịch vụ đòi hỏi có chứng nhận halal sang thị trường Malaysia.

Việc thực hiện các thủ tục thẩm định và xin cấp chứng nhận Halal từ các tổ chức/doanh nghiệp trong nước sẽ thuận lợi, tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí so với việc phải xin cấp chứng nhận Halal từ JAKIM.

Để đạt chứng nhận Halal từ JAKIM đòi hỏi sự tuân thủ quy chuẩn khắt khe trên toàn bộ quy trình, từ khâu chọn nguyên liệu đầu vào, chế biến, bảo quản đến đóng gói, vận chuyển và tiêu thụ. Doanh nghiệp đăng ký còn phải duy trì cán bộ chuyên trách Halal và bảo đảm nhân sự được đào tạo bài bản.

Nhân viên JAKIM có thể yêu cầu đương đơn thay đổi cơ sở vật chất và/hoặc xem xét lại chuỗi sản xuất để đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn, điều kiện halal sau lần đánh giá đầu tiên.

Việc tận dụng các tổ chức thẩm định ngay trong nước giúp doanh nghiệp Việt Nam hoàn thành thủ tục thuận tiện, tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở của chuyên gia đánh giá so với quy trình đăng ký trực tiếp”, ông Thành nhận định.

Thị trường thực phẩm Halal toàn cầu đang tăng trưởng mạnh mẽ, dự báo đạt hơn 4.100 tỷ USD vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng trung bình 7,7% mỗi năm. Riêng thị trường thực phẩm Halal của Malaysia hiện có quy mô vượt 50 tỷ USD và là một trong những quốc gia nhập khẩu thực phẩm Halal hàng đầu thế giới.

Việc gia tăng năng lực cấp chứng nhận tại chỗ tạo bước đệm quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam hạ giá thành, rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường tiềm năng này.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

chứng nhận Halal Việt Nam VnEconomy công ty Halal Việt Nam VnEconomy JAKIM Malaysia VnEconomy tăng trưởng thực phẩm Halal VnEconomy Thị trường thực phẩm Halal VnEconomy xuất khẩu sang Malaysia VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

VnEconomy Xem thêm
Xuất nhập khẩu Khung pháp lý Công nghiệp Thị trường Nông sản

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Thời điểm bản lề của thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam

VnEconomy Thời điểm bản lề của thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam

Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.

AI Điểm tin

VnE TV
Tăng tín dụng lãi suất ưu đãi cho các tế bào tăng trưởng thực, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Duy Linh

VnEconomy Tăng tín dụng lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy