Việt Nam – EU thúc đẩy hợp tác thực chất, mở rộng kết nối thương mại và logistics

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, thống nhất thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực mới; đồng thời thăm Cảng Antwerp – Bruges, thúc đẩy kết nối hàng hải và logistics giữa Việt Nam với châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa trước hội đàm. (\Ảnh: TTXVN

THÚC ĐẨY QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN VIỆT NAM – EU ĐI VÀO CHIỀU SÂU

Theo TTXVN, tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương; đánh giá cao nền tảng tin cậy chính trị và triển vọng hợp tác giữa hai bên, nhất là sau khi quan hệ Việt Nam – EU được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam xác định EU là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu, có nhiều lợi ích và tiềm năng hợp tác lâu dài; mong muốn chuyển hóa các cam kết thành kết quả cụ thể, những dự án hợp tác thiết thực phục vụ phát triển và nâng cao đời sống người dân hai bên.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường đối thoại, tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao, nhằm củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác và tạo chuyển biến đột phá trong những lĩnh vực phù hợp với ưu tiên phát triển của mỗi bên như chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược và kinh tế tuần hoàn.

Trên cơ sở chia sẻ tầm nhìn về phát triển kinh tế biển xanh, bảo vệ đại dương và bảo đảm an ninh hàng hải, hai bên nhất trí nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác kinh tế biển trở thành trụ cột hợp tác tiếp theo trong quan hệ Việt Nam – EU.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường gắn kết, khai thác hiệu quả những lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp hẹp Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa trước hội đàm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn EU đã ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi Phụ lục I của Danh sách các vùng tài phán không hợp tác về thuế; đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, sớm giải quyết những vấn đề tồn đọng, trong đó có việc gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam và sớm thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA).

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa khẳng định mong muốn làm sâu sắc hơn hợp tác thực chất với Việt Nam thông qua các chương trình, sáng kiến của EU, đặc biệt là sáng kiến "Cửa ngõ toàn cầu", nhằm thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, phát triển hạ tầng kết nối bền vững và chuyển đổi năng lượng.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác về an ninh, an toàn hàng hải, an ninh mạng, quản lý khủng hoảng, ứng phó biến đổi khí hậu và những thách thức mới liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường tham vấn, phối hợp tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; phát huy hiệu quả quan hệ ASEAN – EU.

Chủ tịch António Costa khẳng định EU coi trọng quan hệ với ASEAN, trong đó Việt Nam là đối tác hàng đầu; tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và lập trường của ASEAN, Việt Nam trong giải quyết hòa bình các tranh chấp, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI CẢNG BIỂN, LOGISTICS GIỮA VIỆT NAM VÀ CHÂU ÂU

Chiều 22/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Cảng Antwerp – Bruges, một trong những trung tâm cảng biển, logistics và công nghiệp lớn của châu Âu.

Là cảng lớn thứ hai châu Âu, Antwerp – Bruges hiện có khoảng 1.400 doanh nghiệp hoạt động với 162.000 lao động, trực tiếp đóng góp khoảng 4,5% GDP của Bỉ. Cảng giữ vai trò quan trọng trong chuỗi logistics toàn cầu, kết nối thương mại, công nghiệp và năng lượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Bỉ nói chung và vùng Flanders nói riêng là những đối tác có quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả với Việt Nam trong các lĩnh vực hàng hải, cảng biển, đường thủy và logistics.

Những kinh nghiệm của Flanders về phát triển cảng biển, kết nối vận tải đa phương thức, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đào tạo nhân lực có ý nghĩa thiết thực đối với Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông và logistics.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trong đó cảng biển và logistics giữ vị trí quan trọng đối với phát triển kinh tế biển, thúc đẩy thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Việt Nam hướng tới xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại, xanh, thông minh; tăng cường kết nối cảng biển với đường thủy nội địa, đường sắt và các phương thức vận tải khác, đồng thời nâng cao khả năng tham gia các chuỗi cung ứng và mạng lưới thương mại toàn cầu.

Cảng Antwerp-Bruges là cảng biển lớn thứ hai tại châu Âu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan hữu quan hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả những khuôn khổ hợp tác hiện có, nghiên cứu các chương trình hợp tác mới, cụ thể và dài hạn.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm quy hoạch, quản lý cảng biển; kết nối vận tải đường thủy – đường sắt; logistics và chuỗi cung ứng; chuyển đổi số; phát triển cảng xanh, giảm phát thải và đào tạo nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng việc tăng cường kết nối hạ tầng, cảng biển và logistics sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Bỉ và châu Âu, đồng thời thúc đẩy dòng chảy hàng hóa, công nghệ, dịch vụ và đầu tư từ châu Âu vào Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận khung hợp tác toàn diện giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Cảng Antwerp – Bruges.

Thỏa thuận tập trung vào trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển cửa ngõ logistics, tăng cường kết nối thương mại và hàng hải giữa Việt Nam, Bỉ và châu Âu. Hai bên cũng hướng tới hợp tác phát triển cảng xanh, cảng thông minh, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong khai thác cảng và tăng cường kết nối vận tải đa phương thức.

Đây là cơ sở để hai bên triển khai các chương trình hợp tác cụ thể, nâng cao hiệu quả khai thác cảng, năng lực logistics và khả năng kết nối chuỗi cung ứng giữa Việt Nam với thị trường châu Âu.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Bảo tàng Mỹ thuật Hoàng gia Antwerp và dự chiêu đãi của Thống đốc tỉnh Antwerp Cathy Berx.