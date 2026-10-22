Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nâng tầm hợp tác kinh tế Việt Nam – EU, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu

Sáng 22/10 (giờ địa phương), tại Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế Việt Nam – EU, Việt Nam – Bỉ, tập trung vào hạ tầng chiến lược, công nghệ cao và phát triển chuỗi giá trị bền vững, có tiêu chuẩn cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, sáng 22/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự tọa đàm cấp cao với lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ.

BA HƯỚNG HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là thời điểm phù hợp để đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hợp tác kinh tế Việt Nam – EU và Việt Nam – Bỉ.

Hợp tác không chỉ dừng ở mở rộng thương mại, đầu tư mà cần nâng cao hàm lượng công nghệ, tiêu chuẩn phát triển, năng lực cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp hai bên trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, thể hiện khả năng chống chịu, thích ứng và triển vọng phát triển tích cực.

Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi để các nhà đầu tư quốc tế yên tâm đầu tư lâu dài.

Đề cập định hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung vào ba lĩnh vực lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Tọa đàm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thứ nhất, phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, cảng biển, năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn. Việt Nam có nhu cầu lớn về hạ tầng giao thông, năng lượng, lưới điện, hạ tầng số và khu công nghiệp xanh; trong khi châu Âu có thế mạnh về quy hoạch, công nghệ, quản lý dự án, tài chính xanh và phát triển bền vững.

Việt Nam mong muốn doanh nghiệp châu Âu không chỉ tham gia với tư cách nhà cung cấp thiết bị hoặc nhà thầu, mà trở thành đối tác cùng thiết kế dự án, đầu tư, quản trị rủi ro, chuyển giao công nghệ và tạo giá trị dài hạn.

Thứ hai, thúc đẩy công nghệ cao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Việt Nam mong muốn trở thành đối tác phát triển công nghệ, nơi doanh nghiệp châu Âu có thể hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và địa phương Việt Nam để xây dựng năng lực mới.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thành công của một dự án công nghệ tại Việt Nam không chỉ được đo bằng vốn đầu tư mà còn bằng số kỹ sư Việt Nam được đào tạo, số doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh mới được tạo ra.

Lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ tham dự tọa đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thứ ba, nâng cấp quan hệ thương mại thành các chuỗi giá trị có tiêu chuẩn cao, bền vững và có trách nhiệm.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã tạo thuận lợi cho hàng hóa hai bên tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, giai đoạn tiếp theo cần thúc đẩy sự gắn kết sâu hơn về vốn, công nghệ, doanh nghiệp, tiêu chuẩn và chuỗi cung ứng.

Việt Nam mong muốn tăng tỷ trọng sản phẩm có hàm lượng công nghệ, chế biến, thiết kế, thương hiệu và giá trị gia tăng cao tại thị trường châu Âu; đồng thời mở rộng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dược phẩm, công nghệ và các giải pháp xanh từ khu vực này.

CAM KẾT CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, THÚC ĐẨY CÁC DỰ ÁN CHẤT LƯỢNG

Để hiện thực hóa các định hướng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo đó, Việt Nam sẽ nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, minh bạch thông tin, hoàn thiện các điều kiện huy động vốn và triển khai dự án dài hạn; xử lý khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp theo tinh thần rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Việt Nam tiếp tục thực thi hiệu quả EVFTA, phối hợp thúc đẩy hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), tạo nền tảng pháp lý thuận lợi hơn cho đầu tư dài hạn, ổn định và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đối với các dự án có chất lượng, công nghệ, tác động lan tỏa và phù hợp định hướng phát triển, các bộ, ngành và địa phương sẽ đồng hành, thúc đẩy triển khai thực chất.

Tại tọa đàm, ông Andries Gryffroy, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, đánh giá cao khả năng chống chịu của kinh tế Việt Nam, cam kết mở cửa thị trường và những thành tựu về công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Ông cho rằng sự kết nối giữa thế mạnh của Việt Nam với năng lực công nghệ, kinh tế của Bỉ và châu Âu sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực cảng biển và logistics.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bà Roxana Mînzatu, Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong năng lượng sạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, y tế, hiện đại hóa sản xuất và phát triển chuỗi cung ứng; khẳng định EU duy trì cam kết hợp tác lâu dài với Việt Nam.

Lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp châu Âu và Bỉ cũng đề xuất mở rộng hợp tác về hạ tầng, logistics, công nghệ cao, kinh tế xanh, y tế, dược phẩm, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến thực phẩm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, với tầm nhìn chiến lược mới trong quan hệ Việt Nam – EU và Việt Nam – Bỉ, cùng năng lực của doanh nghiệp châu Âu và khát vọng phát triển của Việt Nam, hai bên có thể mở ra giai đoạn hợp tác gắn kết hơn, hiện đại hơn, bền vững và tạo giá trị thiết thực hơn cho nhân dân.