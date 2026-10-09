Việt Nam - Lào hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 10 tỷ USD/năm

Tại cuộc hội đàm ngày 8/10 ở Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith nhất trí tăng cường kết nối hai nền kinh tế, đẩy nhanh các dự án đầu tư lớn, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, thủ tục, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD và hướng tới 10 tỷ USD/năm trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Chính phủ, chiều 8/10, ngay sau lễ đón chính thức tại Phủ Thủ tướng Lào ở Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đã tiến hành hội đàm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Việt Nam từ ngày 8 - 9/10/2026.

Tại hội đàm, Thủ tướng Saleumxay Kommasith nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu tiên thăm chính thức Lào trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm, thể hiện sự tin cậy chính trị cao và mối quan hệ thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thủ tướng Lào tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, duy trì tăng trưởng cao và nâng cao vị thế quốc tế; đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ quý báu, hiệu quả của Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Lào trên cương vị mới, đồng thời là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Lào sau khi nước bạn kiện toàn các chức danh lãnh đạo và Thủ tướng Saleumxay Kommasith nhậm chức.

Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới các lãnh đạo cấp cao Lào.

TẠO ĐỘT PHÁ TRONG HỢP TÁC ĐẦU TƯ, KẾT NỐI HAI NỀN KINH TẾ

Chúc mừng những thành tựu phát triển của Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Lào trong giữ vững ổn định chính trị, củng cố kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tăng trưởng và tăng cường hội nhập quốc tế.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Lào trong khả năng của mình, đặc biệt trong chia sẻ kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, tài chính - ngân sách, cải cách thể chế, phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith tiến hành hội đàm - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hai Thủ tướng cũng thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, các mục tiêu phát triển và trọng tâm triển khai nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi nước trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ những kết quả nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội; nhấn mạnh Việt Nam đang tập trung xử lý đồng bộ các vấn đề về thể chế, tổ chức bộ máy, nguồn lực, đội ngũ cán bộ và phương thức quản trị; đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế.

Đánh giá quan hệ song phương tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện, hai Thủ tướng khẳng định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của quan hệ chính trị tin cậy, duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, triển khai các thỏa thuận cấp cao, kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ và chương trình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương.

Về kinh tế, hai Thủ tướng đánh giá hợp tác đầu tư tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương. Việt Nam hiện có khoảng 300 dự án đầu tư tại Lào, với tổng vốn đăng ký khoảng 7 tỷ USD, đưa Lào trở thành điểm đến đầu tư số một của doanh nghiệp Việt Nam.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, nâng cao tính bổ trợ và tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế.

Trọng tâm là khuyến khích hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao; thúc đẩy kết nối giao thông, phát triển hạ tầng, logistics và hệ thống cửa khẩu, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Lào trong khả năng của mình - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hai bên thống nhất phối hợp xây dựng lộ trình và danh mục ưu tiên cụ thể, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD/năm trong thời gian tới.

Đáng chú ý, hai Thủ tướng đã trao đổi thẳng thắn về những tồn tại, vướng mắc trong hợp tác kinh tế, nhất trí đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn, phối hợp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục, nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp hai nước.

Cùng với thương mại và đầu tư, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giao thông vận tải, năng lượng, khai khoáng và các lĩnh vực có tiềm năng khác.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hai Thủ tướng khẳng định đây tiếp tục là một trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Lào.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, mua bán người, buôn lậu và tội phạm công nghệ cao; phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như công nghiệp quốc phòng và an ninh mạng.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIÁO DỤC, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào đào tạo cán bộ, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của nước bạn.

Hai Thủ tướng đánh giá cao dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam, coi đây là công trình có ý nghĩa biểu tượng, góp phần kết nối tri thức và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước cho các thế hệ tương lai.

Thủ tướng Lào tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng công bố Việt Nam sẽ xây tặng nhân dân hai tỉnh Houaphanh và Champasak của Lào hai ngôi trường, với tổng trị giá 2 triệu USD, góp phần hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực của Lào.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chuẩn bị các hoạt động trong “Năm đoàn kết hữu nghị và gắn kết Việt Nam - Lào 2027”, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2027).

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, tham vấn về các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, ổn định và phát triển của mỗi nước.

Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong và những diễn đàn đa phương khác mà hai nước cùng tham gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng mời Thủ tướng Saleumxay Kommasith tham dự Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) và Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV), dự kiến tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11/2026.

Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao 11 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, tư pháp, tài chính, năng lượng, giáo dục và đào tạo, dân tộc, tôn giáo và hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Hai Thủ tướng cũng cùng dự lễ bàn giao dự án Trung tâm dữ liệu và căn cước công dân và lễ khởi động dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam.