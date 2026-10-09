Việt Nam - Lào khởi động xây dựng trường đại học hiện đại, quy mô đào tạo 4.000 người

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dự lễ khởi động dự án xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam. Dự án được triển khai trên diện tích 50 ha, hướng tới xây dựng cơ sở giáo dục đại học hiện đại, chất lượng cao, góp phần phát triển nguồn nhân lực cho Lào.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dự lễ khởi động dự án xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Chính phủ, chiều 8/10, tại Phủ Thủ tướng Lào ở Thủ đô Vientiane, sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith đã dự lễ khởi động dự án xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam, do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức.

Trước đó, hai Thủ tướng đã chứng kiến lãnh đạo hai cơ quan trao đổi Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về dự án xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Hai bên đánh giá cao ý nghĩa của dự án, coi đây là công trình mang tính biểu tượng, góp phần kết nối tri thức, tăng cường hợp tác giáo dục và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào cho các thế hệ tương lai.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dự lễ khởi động dự án xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết chủ trương thành lập Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Lào là kết quả thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, được xác định tại Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ Việt Nam - Lào nói chung và hợp tác giáo dục, đào tạo nói riêng trong giai đoạn phát triển mới.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết Chính phủ Lào đã bố trí khu đất rộng 50 ha tại Thủ đô Vientiane để xây dựng trường. Việc khởi động dự án đánh dấu bước triển khai quan trọng trong quá trình hình thành một cơ sở giáo dục đại học hiện đại, chất lượng cao tại Lào.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, tập trung nguồn lực, quyết tâm triển khai dự án bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng ngôi trường sẽ sớm được hình thành, trở thành nơi đào tạo các thế hệ học sinh, sinh viên của hai nước, cùng chung khát vọng xây dựng quê hương và tiếp nối truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnomek khẳng định quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam luôn được hai Đảng, hai Nhà nước quan tâm, củng cố và phát triển.

Trong quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hợp tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực là một trụ cột quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của mỗi quốc gia.

Theo Phó Thủ tướng Lào, việc thành lập Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam không chỉ nhằm xây dựng một cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao cho Lào, mà còn tạo cầu nối hợp tác lâu dài giữa các cơ sở giáo dục, đào tạo của hai nước.

Dự án được triển khai tại vị trí quan trọng trong quy hoạch phát triển đô thị Thủ đô Vientiane, nằm liền kề Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Trong giai đoạn đầu, trường dự kiến có quy mô đào tạo khoảng 4.000 người, gồm 500 học sinh trung học phổ thông và 3.500 sinh viên đại học, sau đại học. Trường sẽ ưu tiên đào tạo những ngành, lĩnh vực Lào có nhu cầu phát triển và Việt Nam có thế mạnh, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và phát triển bền vững của Lào.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, trường được định hướng trở thành đầu mối thúc đẩy hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Phó Thủ tướng Thongsalith Mangnomek cho biết thời gian qua, cơ quan chức năng hai nước đã tích cực phối hợp khảo sát, nghiên cứu, xây dựng đề án và hoàn thiện nội dung Hiệp định để trình Chính phủ hai nước.

Thay mặt Chính phủ Lào, Phó Thủ tướng Thongsalith Mangnomek cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ triển khai dự án có ý nghĩa quan trọng này.

Đồng thời, phía Lào cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai bảo đảm chất lượng, hoàn thành theo thời hạn đề ra, góp phần phát triển nguồn nhân lực và củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.