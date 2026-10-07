Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, ra mắt thẻ độc quyền

Với 17 thiết kế trong đó có tới 15 thiết kế lấy cảm hứng từ dàn nghệ sĩ và 2 thiết kế từ Quán Nhà Haha, bộ thẻ mở đầu chuỗi hoạt động đưa khách hàng đến gần hơn với chương trình, từ những giao dịch hằng ngày đến các cuộc gặp gỡ và Fan Meeting.
Tiếp nối Gia Đình Haha, Quán Nhà Haha đưa dàn nghệ sĩ vào không gian quán ăn, nơi họ cùng chuẩn bị món ăn, đón khách và khám phá đời sống ở những vùng đất mới. Khán giả cũng có cơ hội trở thành thực khách, gặp gỡ nghệ sĩ và trực tiếp trải nghiệm chương trình mình yêu thích.
Vietcombank tham gia Quán Nhà Haha với vai trò Nhà đồng đầu tư từ giai đoạn khởi đầu. Lựa chọn này gắn với sức hấp dẫn rất riêng của chương trình: trải nghiệm văn hóa Việt qua món ăn, nếp sống và con người từng vùng đất, qua những tình huống đời thường dễ chạm tới khán giả.
Đây cũng là cách Vietcombank gắn sự phát triển thương hiệu với những giá trị vững bền của văn hóa và cộng đồng. Bằng việc đưa bản sắc địa phương đến gần công chúng qua các trải nghiệm hiện đại, giàu tính kết nối, ngân hàng mong muốn góp sức phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam - một động lực mới của đất nước đã được đưa vào các Nghị quyết quan trọng của Đảng, Nhà nước, và mở thêm cơ hội phát triển cho các vùng miền Tổ quốc.
Sự đồng hành ấy đã được ngân hàng đưa vào trải nghiệm của khách hàng. Từ tháng 5/2026, các chương trình gửi tiết kiệm và giao dịch cùng Vietcombank mang đến cơ hội gặp dàn nghệ sĩ tại hậu trường hoặc tham gia tuyển chọn vai trò “Đại sứ mỹ vị” của Quán Nhà Haha.
Bà Đoàn Hồng Nhung – Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank chia sẻ: “Thông qua việc đầu tư vào Quán Nhà Haha, Vietcombank mong muốn giới thiệu những nét đẹp văn hóa và ẩm thực vùng miền đầy tự hào của Việt Nam. Chúng tôi không chỉ mang đến những trải nghiệm giao lưu trực tiếp cùng dàn cast hay cơ hội trở thành 'đại sứ mỹ vị' cho khách hàng, mà còn trân trọng ra mắt bộ sưu tập thẻ Vietcombank Visa Haha Collection. Với thông điệp trẻ hóa và sự thấu hiểu sâu sắc, Vietcombank cam kết mang đến những sản phẩm và trải nghiệm gần gũi hơn, gắn kết chặt chẽ hơn với thế hệ khách hàng trẻ.”
Điểm nhấn Vietcombank giới thiệu tại họp báo là 17 thiết kế thẻ phi vật lý Vietcombank Visa Haha Collection với màu sắc trẻ trung, hình chibi lấy cảm hứng từ năm nghệ sĩ, trong đó một phiên bản thẻ vật lý với thiết kế mang đậm dấu ấn Quán Nhà Haha. Khách hàng có thể lựa chọn diện mạo thẻ phi vật lí theo sở thích cá nhân.
Đưa Vietcombro đến gần Quán Nhà Haha hơn với đặc quyền Fan Meeting Cùng bộ sưu tập thẻ, hình tượng Vietcombro sẽ xuất hiện trong các hoạt động dành cho cộng đồng người hâm mộ với thông điệp “Có Vietcombro: Khỏi lo chi, chỉ lo chill!”.
Sau họp báo, Vietcombank dự kiến triển khai chuỗi hoạt động gắn với việc phát hành và sử dụng thẻ Vietcombank Visa Haha Collection. Bên cạnh quà tặng, ưu đãi giảm giá và hoàn tiền, khách hàng có cơ hội nhận vé tham gia Fan Meeting đầu tiên của Chương trình. Điều kiện nhận vé, quà tặng và thời gian tham gia sẽ được công bố sau trong thể lệ chi tiết chương trình.
Từ vai trò Nhà đồng đầu tư đến ra mắt bộ thẻ và những đặc quyền dành cho khán giả, Vietcombank chọn đến gần người trẻ bằng sản phẩm họ muốn sử dụng và trải nghiệm họ có thể trực tiếp tham gia. Cùng Quán Nhà Haha, sự kết nối ấy còn đưa những món ăn, con người và câu chuyện địa phương đi xa hơn màn hình, để sau mỗi tập phát sóng, khán giả có thêm một vùng đất muốn tìm đến và một câu chuyện Việt muốn kể tiếp.
* Chi tiết hình ảnh bộ sưu tập thẻ Vietcombank Visa Haha Collection xem tại: https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/KHCN/SPDV/The/Debit_VCB-Haha-Collection#dataIndex=2
Thời gian tới VAMC sẽ tập trung vào ba chuyển đổi lớn: từ xử lý từng khoản nợ sang góp phần kiến tạo thị trường mua bán nợ; từ Sàn giao dịch chủ yếu cung cấp thông tin sang hạ tầng kết nối và tổ chức giao dịch của thị trường; từ quản lý theo hồ sơ, nghiệp vụ riêng lẻ sang quản trị, phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu...
“Tạo ra giá trị tốt nhất cho khách hàng từ sự cảm nhận của khách hàng chứ không phải từ sự tự đánh giá của chúng tôi - đó chính là hình mẫu mà Eximbank hướng tới”, ông Jason Ho, Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Eximbank nhấn mạnh.
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) và ứng dụng thanh toán tài chính Zalopay vừa chính thức ký kết hợp tác phân phối Sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ tái tục hàng năm mở rộng trên nền tảng Zalopay.
Sự hợp tác giữa Cake by VPBank và KiotViet hướng tới xây dựng một hành trình số liền mạch cho hộ kinh doanh, từ quản lý bán hàng, thanh toán, theo dõi dòng tiền đến tiếp cận nguồn vốn ngay trên nền tảng quen thuộc.
Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) vừa tăng lãi suất cho vay chủ chốt lần đầu tiên kể từ năm 2023, với lý do lạm phát tăng, giá năng lượng toàn cầu leo thang và đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới...
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...