Vietcombank ủng hộ 5 tỷ đồng chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội Thủ đô Hà Nội

Chương trình được tổ chức tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt - Xô, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm. Đại diện Vietcombank tham dự chương trình có ông Nguyễn Danh Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank.
Tại chương trình, Vietcombank đã trao tặng 5 tỷ đồng nhằm góp phần bổ sung nguồn lực cho các hoạt động hỗ trợ người nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô. Đây là sự tiếp nối tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và đồng hành cùng cộng đồng mà Vietcombank luôn chú trọng trong quá trình hoạt động và phát triển.
Theo thông tin từ Ban Tổ chức, chương trình năm nay đã tiếp nhận số tiền ủng hộ hơn 77,2 tỷ đồng từ 160 tập thể, doanh nghiệp và nhà hảo tâm vào Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội. Nguồn lực này góp phần hỗ trợ các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua các hoạt động thiết thực như xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, trao tặng phương tiện sinh kế, hỗ trợ khám chữa bệnh, học tập và chăm lo đời sống.
Với thông điệp “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình tiếp tục khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, huy động sự chung sức của toàn xã hội trong thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội, hướng tới xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại và giàu tình nhân ái.
Trong nhiều năm qua, Vietcombank luôn xác định trách nhiệm với cộng đồng là một trong những giá trị quan trọng gắn liền với sự phát triển bền vững của Ngân hàng. Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, Vietcombank tích cực triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội trên phạm vi cả nước, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, hỗ trợ người nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách và những hoàn cảnh khó khăn.
Việc Vietcombank ủng hộ 5 tỷ đồng tại chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026” tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội trong công tác chăm lo đời sống nhân dân, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, vun đắp tinh thần sẻ chia và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.
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