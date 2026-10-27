VietinBank triển khai chương trình “Khơi nguồn tăng trưởng”, lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm

Chương trình góp phần giảm chi phí vốn, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động nguồn lực tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Bám sát định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, VietinBank chủ động triển khai các giải pháp tín dụng ưu đãi, tập trung nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn thiết yếu của doanh nghiệp.
Thông qua chương trình, khách hàng doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý để bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn cao điểm cuối năm.
Với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm và thời gian vay lên đến 6 tháng, chương trình giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí vốn, chủ động dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Bên cạnh đó, VietinBank xem xét áp dụng các chính sách miễn, giảm phí dịch vụ phù hợp, góp phần tối ưu tổng chi phí tài chính cho khách hàng.
Mức lãi suất, thời gian hưởng ưu đãi và điều kiện áp dụng được xác định theo quy định của chương trình và chính sách của VietinBank trong từng thời kỳ.
Chương trình “Khơi nguồn tăng trưởng” tiếp tục thể hiện nỗ lực của VietinBank trong việc cụ thể hóa định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
* Để biết thêm thông tin, khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp 1900 558 886 hoặc Chi nhánh/Phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc để được tư vấn và hỗ trợ.
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