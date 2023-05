Viglacera đặt kế hoạch lợi nhuận 1.201 tỷ đồng năm 2023

Tổng công ty Viglacera – Công ty cổ phần (Viglacera - mã VGC) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023, cổ đông của công ty đã thông qua kế hoạch với mục tiêu doanh thu tăng 8%, đạt 15.750 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế 1.210 tỷ đồng, giảm 48% so với kết quả thực hiện được trong năm 2022. Chia cổ tức 20%.

Riêng công ty mẹ, Viglacera đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 5.640 tỷ đồng, giảm 11% và lãi trước thuế 1.310 tỷ đồng, giảm 23% so với kết quả thực hiện năm 2022.

Theo lãnh đạo Viglacera, trong quý 1/2023, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp và giảm sút, các doanh nghiệp sản xuất chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động từ tăng giá nguyên vật liệu đầu vào, thắt chặt tín dụng khó tiếp cận với dòng vốn, đặc biệt với khối kinh doanh vật liệu xây dựng và bất động sản. Theo đó, năm nay, Viglacera định hướng tập trung đầu tư các dự án trọng điểm, không đầu tư dàn trải.

Đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng, doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư dự án đầu tư Nhà máy gạch Viglacera Eurotile. Ngày 13/5/2023, Viglacera đã mở bán Gạch porcelain khổ lớn cao cấp với 15 nhà phân phối lớn trên toàn quốc tại Nhà máy Viglacera-Eurotile. Sản phẩm Gạch porcelain khổ lớn cao cấp được sản xuất trên công nghệ sản xuất tiên tiến nhất thế giới Sacmi Continua+. Đây là dây chuyền sản xuất gạch porcelain khổ lớn và đá nung kết, dịch chuyển từ sử dụng máy ép sang công nghệ cán, giúp sản xuất nhanh hơn với chất lượng sản phẩm cao hơn.

Lãnh đạo Viglacera cho biết, việc áp dụng công nghệ Sacmi Continua+ phù hợp với cam kết phát triển bền vững, giảm thiểu chất thải và giảm thiểu tác động đến môi trường trong sản xuất gạch porcelain khổ lớn và đá nung kết. Viglacera đầu tư vào công nghệ tiên tiến như Sacmi Continua+ là minh chứng cho sự cống hiến của doanh nghiệp cho đổi mới và phát triển bền vững.

Dây chuyền sản xuất gạch porcelain khổ lớn và đá nung kết của Viglacera - Ảnh: VG.

Ngoài ra, công ty sẽ nghiên cứu các công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ giai đoạn 2, công suất 900 tấn/ngày.

Đối với mảng kinh doanh bất động sản khu công nghiệp (KCN), hiện nay, Viglacera sở hữu và vận hành 12 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.000 ha. Năm 2022, diện tích cho thuê hạ tầng KCN đạt 157 ha. Doanh nghiệp cho biết sẽ khảo sát, lập dự án đầu tư và triển khai đầu tư các khu công nghiệp mới tại các địa phương. Cụ thể gồm: KCN Phù Ninh - Phú Thọ (xấp xỉ 450 ha); KCN Phú Hà giai đoạn 2 (100 ha); Khu A KCN Phong Điền - Thừa thiên Huế (120 ha); KCN Đông Triều - Quảng Ninh (xấp xỉ 425 ha); KCN Hòa Lạc Hữu Lũng - Lạng Sơn (490 ha).

Đối với phân khúc nhà ở giá rẻ, doanh nghiệp sẽ từng bước triển khai đầu tư 50.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2022-2030 đã được Bộ Xây dựng giao. Năm nay, doanh nghiệp cũng dự kiến khởi công mới Nhà ở công nhân Tiền Hải (5,2 ha), nhà ở xã hội Phú Hà (8,4 ha). Chuẩn bị đầu tư dự án nhà ở công nhân Hải Yên - Quảng Ninh; dự thầu dự án khu nhà ở xã hội tại Tiên Dương - Đông Anh (theo chương trình của UBND TP Hà Nội).

Với các dự án nhà ở thương mại và khu du lịch nghỉ dưỡng, Viglacera cho biết sẽ triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư các dự án như Khu đô thị mới Tây Bắc TP. Bắc Ninh (25,6 ha); Khu dịch vụ, đô thị và NOXH đáp ứng nhu cầu cho người lao động trong KCN Yên Phong II tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (95 ha); Khu nhà ở thương mại đường Hùng Vương- Phú Thọ (khu 14,72 ha).

Về kế hoạch đầu tư tại nước ngoài, Viglacera đang triển khai các dự án đầu tư tại Cuba đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. Trong đó, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 tại các dự án KCN ViMariel và Dự án Liên doanh SanVig.

Nhận định về việc đầu tư tại Cuba, đại diện Viglacera cho biết môi trường đầu tư tại đây có pháp lý an toàn. Ưu tiên thanh toán đúng hạn, thời gian thanh toán 45-60 ngày. Chính phủ Cuba cũng tạo điều kiện cho nhà đầu tư chuyển lợi nhuận về nước. Trình độ dân trí người lao động Cuba cao nên thuận lợi trong vấn đề điều hành quản trị.

Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn trong việc mua nguyên vật liệu của các tập đoàn lớn từ Mỹ do chính sách cấm vận kinh tế vẫn chưa được tháo gỡ. Khó thu hút lao động do nội tệ mất giá… Do đó, Viglacera mong muốn Chính phủ Cuba sớm xây dựng chính sách điều hành tỷ giá ổn định giúp cho các nhà đầu tư tại Mariel dễ dàng thu hút lao động như trước đây.