Viglacera sắp chi hơn 560 tỷ trả cổ tức còn lại năm 2023

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã VGC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chi trả phần còn lại cổ tức năm 2023 bằng tiền.

Theo đó, VGC thông báo quyết định phê duyệt kế hoạch chi trả phần cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10/2024 và ngày thanh toán là 14/11/2024.

Với hơn 448,35 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VGC sẽ chi xấp xỉ 560,43 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của VGC.

Trước đó, VGC đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2023 là 22,5%/cổ phiếu và công ty đã tạm ứng 10% vào tháng 10/2023.

Trong cơ cấu cổ đông của VGC, tính đến ngày 30/06/2024, CTCP Hạ tầng Gelex là công ty mẹ, sở hữu hơn 225,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 50,21% tương ứng sẽ nhận về 270 tỷ đồng cổ tức từ VGC. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng nắm giữ gần 173 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 38,58% sẽ nhận về hơn 207 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét, công ty ghi nhận lợi nhuận trên BCTC riêng đạt 480,298 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ (1.001 tỷ đồng) và lãi hợp nhất đạt hơn 408,42 tỷ đồng, giảm 47,4% so với cùng kỳ (777,164 tỷ đồng), chủ yếu là do doanh thu mảng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 giảm so với cùng kỳ.

Còn lợi nhuận trên BCTC hợp nhất giảm 47,4% còn có nguyên nhân khác là nhóm Kính gặp khó khăn trong công tác tiêu thụ, giá bán giảm, sản lượng tiêu thụ giảm, doanh thu giảm dẫn đến lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.