GAS chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và cổ phiếu thưởng.

Theo đó, GAS chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 16/9/2024.

Cụ thể, PV GAS sẽ trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 60%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 6.000 đồng/cổ phiếu). Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền vào 28/11/2024.



Với gần 2,3 tỷ cổ phiếu lưu hành, PV GAS sẽ chi hơn 13.780 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Hiện, cổ đông lớn của PVS là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hiện với gần 2,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 95,76% vốn của PV GAS và đơn vị này sẽ nhận được gần 13.200 tỷ đồng tiền cổ tức.

Cùng đó, PV GAS dự kiến phát hành tối đa hơn 45,9 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 50:01 (1 cổ phiếu được 1 quyền mua, 50 quyền mua sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành được lấy từ quỹ đầu tư phát triển được xác định tại thời điểm ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính riêng năm 2023 được kiểm toán.

Tại 31/12/2023, quỹ này có giá trị 23.700 tỷ đồng. Còn tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024, nguồn vốn này lên đến 27.445 tỷ đồng.

Mới đây, VCSC đã hiện có khuyến nghị "khả quan" đối với GAS với giá mục tiêu là 82.000 đồng/cổ phiếu. Cụ thể, GAS đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2024 của công ty với doanh thu đạt 30 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 3,3 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

VCSC cho rằng doanh thu tăng trưởng mạnh chủ yếu do giá dầu nhiên liệu tăng 16% so với cùng kỳ lên 502 USD/tấn và giá LPG cao hơn 14% so với cùng kỳ ở mức 591 USD/tấn, và đóng góp của doanh thu LNG và phí phân phối so với không có đóng góp trong quý 2/2023 do giá LNG cao hơn giá bán khí trung bình trong nước. Điều này bù đắp cho việc sản lượng khí thương phẩm giảm 33% (do nguồn cung khí trong nước giảm).

VCSC lưu ý rằng trong quý 2/2024, sản lượng khí thương phẩm của GAS đạt 1,38 tỷ m3, trong đó, sản lượng bán LNG là 240 triệu m3.

Đối với nửa đầu năm 2024, GAS báo cáo doanh thu đạt 53,4 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 5,8 nghìn tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ, lần lượt hoàn thành 62% và 53% dự báo cả năm của VCSC. Mặc dù sản lượng khí thương phẩm giảm 25% so với cùng kỳ, nhưng doanh thu tăng 18% so với cùng kỳ nhờ giá dầu nhiên liệu cao hơn 13% so với cùng kỳ, và sự đóng góp của doanh thu LNG và phí phân phối.

Tuy nhiên, VCSC cho rằng việc lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo giảm 10% so với cùng kỳ là do chi phí bán hàng & quản lý (SG&A) cao hơn 32% so với cùng kỳ do khoản trích lập dự phòng 815 tỷ đồng, và lỗ tỷ giá cao hơn 6 lần so với cùng kỳ.

VCSC cho rằng khoản trích lập dự phòng này là do khoản nợ xấu tiềm năng từ nhà máy điện Nhơn Trạch 1 & NT2, do tranh chấp chưa được giải quyết liên quan đến giá cước đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Hồ Chí Minh. Đáng chú ý là VCSC hiện đang liên hệ với GAS để làm rõ thêm thông tin chi tiết.

Giá dầu nhiên liệu trung bình – cơ sở cho giá khi Việt Nam – đã tăng 13% so với cùng kỳ lê 474 USD/tấn trong nửa đầu năm 2024, cao hơn nhẹ so với dự báo hiện tại của VCSC là 450 USD/tấn trong khi giá dầu Brent trung bình trong nửa đầu năm 2024 phù hợp với dự báo của VCSC là 83 USD/thùng.

Nhìn chung, VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng nhẹ đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Chốt phiên ngày 20/8, giá cổ phiếu GAS đi ngang ở mốc 84.500 đồng/cổ phiếu.