Lãi giảm, BHN dự chi hơn 347 tỷ trả cổ tức 2022 bằng tiền

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (mã BHN-HOSE) thông báo thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

Theo đó, HĐQT công ty thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Qua đó, BHN dự kiến chi 347,7 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách là 16/8 và ngày thanh toán là ngày 15/10/2024.

Đồng thời, công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Mới đây, công ty đã bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Vũ Xuân Dũng, kể từ ngày 12/8/2024.

Về kết quả kinh doanh, BHN ghi nhận doanh thu thuần quý 2 tăng khoảng 11% so với cùng kỳ lên 2.306 tỷ đồng. Sau khi trừ các loại chi phí, BHN báo lãi trước thuế đạt 221 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ (229 tỷ đồng).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của BHN đạt 3.614 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước (3.251 tỷ) và lợi nhuận trước thuế đạt gần 208 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước (234 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 151 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng (185 tỷ đồng).

Tính tới thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản hợp nhất của BHN đạt 7.725 tỷ đồng - tăng 125 tỷ so với đầu năm (7.150 tỷ tỷ đồng) - trong đó, lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm 42% so với đầu năm từ 1.165 tỷ xuống 671 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 3% từ 719,43 tỷ xuống còn 695 tỷ đồng.

Cũng tính đến ngày 30/6, nợ phải trả của BHN tăng 19% so với đầu năm từ 1.842 tỷ lên 2.188 tỷ đồng - trong đó nợ chỉ có 58 tỷ, phải trả khác là hơn 644 tỷ - trong đó, cổ tức phải trả cho cổ đông (420 tỷ), nhận ký quỹ ký cược ngắn – dài hạn (152 tỷ). Vốn chủ sở hữu đạt 5.088 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 760 tỷ còn hơn 556 tỷ.

Được biết, kết thúc quý 1/2024, BHN ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.308 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các loại chi phí, BHN báo lỗ sau thuế gần 21 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 3,7 tỷ đồng).



Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận âm là do mặt bằng lãi suất huy động giảm khiến cho doanh thu hoạt động tài chính của công ty giảm so với cùng kỳ và BHN gia tăng đầu tư cho công tác thị trường để hướng tới mục tiêu hoàn thành tổng thể các kế hoạch đã đề ra trong năm 2024.