Traphaco chi trả cổ tức bằng tiền mặt 40%

Theo báo cáo của TRA tại Đại hội đồng cổ đông 2024, năm 2023, doanh thu ETC (thuốc phân phối qua kênh bệnh viện) của Traphaco tăng hơn 23% so với năm trước. Mặc dù doanh thu ETC chưa chiếm tỷ trọng lớn trong quy mô của Traphaco, nhưng đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất đảm bảo cho sự phát triển mạnh mẽ của công ty trong thời gian tới.

Đồng thời, nhóm sản phẩm ngoài đông dược tăng 6% so với năm trước; tín hiệu tốt ghi nhận từ doanh thu tại các chuỗi nhà thuốc, nhóm sản phẩm khai thác cũng vượt mục tiêu và tăng trưởng hơn hai chữ số so với năm 2023, bao gồm cả việc triển khai thành công các sản phẩm chuyển giao công nghệ giai đoạn đầu.

Cũng tại Đại hội đồng cổ đồng , ban lãnh đạo công ty đã công bố hàng loạt định hướng chiến lược mới, hứa hẹn bước tăng trưởng mạnh mẽ của công ty trong tương lai. Theo đó, ba nhiệm vụ cốt lõi mà Traphaco cần hoàn thành.

Thứ nhất, triển khai "dự án nâng cấp EU-GMP". "Mức độ cao nhất của tiêu chuẩn GMP (tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt) trong ngành đối với chúng tôi không còn là lựa chọn nữa, mà là nhiệm vụ chính và yêu cầu của xu hướng thị trường. Chúng tôi không thể trì hoãn dự án này thêm nữa”, ông Chung Ji Kwang, Chủ tịch Traphaco khẳng định.

Thứ hai, Traphaco sẽ tập trung tăng cường năng lực nghiên cứu và phát triển, bao gồm việc chuyển giao công nghệ. Ở mảng đông dược, công ty đã nghiên cứu và tung ra các dòng sản phẩm phân khúc cao cấp. Doanh số nhóm đông dược cao cấp năm 2023 tăng 1,6 lần so với cùng kỳ và tăng gấp 5 lần so với năm 2020, khi Boganic Premium ra mắt lần đầu tiên. Điều này đã chứng minh các dòng sản phẩm chất lượng cao tiếp tục có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Ở mảng thuốc tân dược, Traphaco tập trung vào sản phẩm công nghệ mới, thuốc tương đương sinh học và thuốc first generic (thuốc đầu tiên được cấp phép lưu hành trên cơ sở có đầy đủ dữ liệu về chất lượng, an toàn, hiệu quả). Các sản phẩm này được định danh là nhóm tân dược chất lượng cao, điều trị các bệnh có dung lượng thị trường và nhu cầu rất lớn như: tim mạch, dạ dày, gan mật, tiểu đường và nhiễm khuẩn.

Đến nay, Traphaco đã có 9 sản phẩm được Bộ Y tế công bố tương đương sinh học với biệt dược gốc, công tác sản xuất các sản phẩm chuyển giao công nghệ với tập đoàn Daewoong, đã bước sang giai đoạn 3 với 6 sản phẩm được tung ra thị trường.

Thứ ba, Traphaco sẽ tập trung là xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Đông Nam Á, thông qua mạng lưới toàn cầu của Daewoong.

Việc Đại hội đồng cổ đông 2024 bầu ông Jun Woo Cha, chuyên gia xuất sắc của Daewoong về các thị trường toàn cầu, tham gia Hội đồng quản trị Traphaco đã thể hiện quyết tâm rất lớn của công ty trong lĩnh vực này.

“Chúng tôi sẽ chuyển giao các sản phẩm sáng tạo từ Daewoong sang Traphaco, bao gồm NCE (dược chất mới), thuốc phối hợp, hỗn dịch và các sản phẩm thực phẩm chức năng khác nhau. Bên cạnh đó, tôi cũng có kế hoạch xây dựng các thương hiệu mới thông qua chuyển giao công nghệ trong các sản phẩm tiêu dùng, chẳng hạn như Impactamin (đa vitamin), thương hiệu nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc của Daewoong. Chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm các cơ hội để nâng cao năng lực ở nước ngoài của Traphaco bằng cách đưa các sản phẩm tên tuổi của công ty như Boganic, Hoạt huyết dưỡng não, Mehorphan... tới các nước Đông Nam Á và xa hơn”, ông Jun chia sẻ.