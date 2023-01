Vinachem đã thoái vốn thành công tại TSB với giá cao gấp đôi thị giá

Ngày 03/01/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên bán đấu giá bán cổ phần CTCP Ắc quy Tia Sáng - TIBACO (mã TSB-HNX) do Tập đoàn hóa chất Việt Nam (Vinachem) sở hữu.



Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 3.440.252, tương đương 100% số cổ phần Tập đoàn này đang sở hữu tại TSB với giá khởi điểm 39.200 đồng/cổ phần.

Kết thúc thời hạn đăng ký đấu giá, có 2 nhà đầu tư là cá nhân trong nước đăng ký mua tổng cộng 3.440.300 cổ phần. Tại phiên đấu giá, khối lượng đặt mua cao nhất là 3.096.300 cổ phần và khối lượng đặt mua thấp nhất là 344.000 cổ phần với mức giá đặt mua duy nhất là 39.200 đồng/cổ phần, bằng với giá khởi điểm.

Kết quả, toàn bộ số cổ phần chào bán đã được bán hết cho cả 2 nhà đầu tư với giá đấu thành công là 39.200 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt 134.857.878.400 đồng.

Đáng chú ý, đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/1/2022, giá cổ phiếu TSB đóng cửa ở mốc 18.700 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu này đã tăng tới 150% trong 1 tháng qua.

Như vậy, thông qua phiên đấu giá đầu tiên được tổ chức trong năm 2023 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Vinachem đã thoái vốn thành công tại TIBACO.

Ở chiều ngược lại, ông Ngô Quang Huy - Ủy viên HĐQT TSB đã bán thành công 164.600 CP, chiếm 2,44%. Qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0%. Giao dịch thực hiện ngày 27/12.

Trong khi đó, bà Vũ Thị Quỳnh Nga, người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT công ty đăng ký bán 50.000 CP, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân theo phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh. Ngày dự kiến từ ngày 4/01 đến ngày 27/01/2023.

Kết thúc quý 3/2022, doanh thu của TSB hơn 43 tỷ, giảm nhẹ so với cùng kỳ (45,8 tỷ), luỹ kế đạt gần 141 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2021 (130 tỷ). Tuy vậy do chi phí tăng cao nên lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm còn 908 triệu đồng, luỹ kế 9 tháng giảm 35% từ 3,7 tỷ xuống còn 2,4 tỷ đồng. ESP 9 tháng đạt 359 đồng/cổ phiếu.