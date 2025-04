Vinaconex đạt lợi nhuận sau thuế 1.108 tỷ đồng, trả cổ tức 16%

Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cổ phần Vinaconex (Mã VCG - HOSE) năm 2025 diễn ra ngày 21/4/2025 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng: Tổng doanh thu hợp nhất và Công ty mẹ đạt lần lượt 15.500 tỷ đồng và 11.500 tỷ đồng, bằng 118% so với thực hiện năm 2024; lợi nhuận sau thuế hợp nhất và Công ty mẹ là 1.200 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng, lần lượt bằng 108% và 116% so với thực hiện năm 2024; tỷ lệ cổ tức 16%, bằng với năm 2024.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy trong năm qua, hiệu quả quản lý vận hành của Tổng công ty ngày càng được nâng cao với việc triển khai đồng bộ các giải pháp tối ưu hoá chi phí và gia tăng hiệu suất hoạt động trên 3 trụ cột chính là đầu tư bất động sản, xây dựng, đầu tư tài chính.

Trong đó, với lĩnh vực bất động sản, Vinaconex tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường cao cấp thông qua loạt dự án tiêu biểu như: tòa nhà văn phòng cao cấp Vinaconex Diamond Tower; tổ hợp căn hộ Vinaconex Green Diamond (Hà Nội)... Những dự án này đạt tỷ lệ hấp thụ cao và hiệu quả sinh lời vượt trội.

Vinaconex cũng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ khi liên tục đẩy mạnh triển khai dự án tại các vùng kinh tế trọng điểm, bao gồm: khu đô thị Đại lộ Hòa Bình kéo dài tại thành phố Móng Cái đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo đủ điều kiện pháp lý để triển khai bán hàng giai đoạn 1; Cát Bà Amatina tại Hải Phòng đã hoàn thành cơ bản hạ tầng, dự kiến sẽ đưa sản phẩm ra thị trường trong năm 2025; Các dự án như toà nhà văn phòng cho thuê tại khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ (Hà Nội), toà nhà hỗn hợp Vinaconex 1, khu đô thị Ngân Câu Quảng Nam (Vinaconex 25) đã được triển khai thủ tục đầu tư…

Bên cạnh đó, khu công nghệ cao Hòa Lạc tiếp tục được hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng. Dự án khu công nghiệp Đông Anh, quy mô gần 300 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 6.338 tỷ đồng đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời, chấp thuận Vinaconex là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Với hoạt động xây lắp, Vinaconex tập trung mạnh mẽ vào các dự án giao thông, sân bay, cầu lớn, khu liên hợp công nghiệp hiện đại, các dự án FDI đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ - mỹ thuật, chất lượng và tiến độ, khẳng định năng lực của nhà thầu hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Công tác đấu thầu và tìm kiếm dự án tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động xây lắp năm 2024. Tổng giá trị hợp đồng trúng thầu, ký mới năm 2024 của VCG là hơn 11.600 tỷ đồng, tạo nguồn việc ổn định năm 2025 và các năm tiếp theo. Tiêu biểu là các gói thầu thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam, dự án vành đai 3,5 - Hà Nội, cao tốc Hoà Bình – Mộc Châu, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; dự án mở rộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài; bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định… Vinaconex cũng đã ký mới nhiều hợp đồng với các chủ đầu tư Đài Loan, đồng thời, đang tích cực làm việc với các tổng thầu lớn của Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản để hợp tác cùng triển khai các dự án FDI khác.

Về hoạt động đầu tư tài chính, vượt lên khó khăn chung, hầu hết các công ty con trên toàn hệ thống Vinaconex đều đạt lợi nhuận tốt, trong đó có một số đơn vị đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng như Vinaconex CM, Vinaconex 25, VIWACO.

Nhờ những nỗ lực trên, năm 2024, lợi nhuận trên toàn hệ thống vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 13.176 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.108 tỷ đồng, bằng 117% so với kế hoạch và bằng 280% so với thực hiện năm 2023. Trong đó, riêng công ty mẹ đóng góp 9.746 tỷ đồng doanh thu và 861 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, bằng 100% so với kế hoạch và bằng 391% so với thực hiện năm 2023, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tỷ lệ cổ tức 16%, bằng 160% so với kế hoạch và bằng 133% so với thực hiện năm 2023.

“Năm 2025, Vinaconex sẽ tiếp tục phát triển dựa trên 3 trụ cột chính: xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính. Trong đó, trọng tâm là nâng cao năng lực tổng thầu thi công, mở rộng hoạt động đầu tư có trọng điểm, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp thành viên bền vững. Đồng thời, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI để nâng cao năng suất lao động và hiệu suất hoạt động của toàn hệ thống, vững vàng cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”, ông Nguyễn Hữu Tới, Chủ tịch Vinaconex chia sẻ.