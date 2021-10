Vinaconex lên kế hoạch bán hết cổ phiếu quỹ từ 15/11

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (mã VCG-HOSE) thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ.

Theo đó, VCG đăng ký bán hết 3.085.019 cổ phiếu quỹ nhằm bổ sung vốn lưu động, cơ cấu lại nguồn vốn, thời gian dự kiến bán từ ngày 15/11 đến 14/12/2021.

Trước đó, trong tháng 8/2021, công ty đã chia 36.214.981 cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu và còn lại 3,09 triệu cổ phiếu quỹ. Còn theo báo cáo tài chính bán niên 2021, VCG đang ghi nhận tổng giá trị cổ phiếu quỹ là 1.643,6 tỷ đồng (tương đương với 39.300.000 cổ phiếu quỹ). Như vậy, ước tính giá mua trung bình là 41.823 đồng/cổ phiếu.

Theo dữ liệu trên HOSE, đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/10, VCG chốt giá ở mốc 40.500 đồng/cổ phiếu, giá thấp nhất trong 52 tuần qua và thấp hơn giá mua vào, ước tính mức giá này VCG thu về gần 125 tỷ đồng.

Trước đó, VCG thông báo đã hoàn tất việc chuyển nhượng hết 2.550.000 cổ phần tại CTCP Xây dựng số 11 và công ty này không còn là công ty liên kết của VCG.

Theo Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021, VCG ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.341 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 248,8 tỷ đồng, tương đương giảm gần 1% và 11% so với báo cáo tài chính tự lập trước đó và giảm 39,77% so với cùng kỳ nguyên nhân chính là do giảm số liệu hoàn nhập dự phòng phải thu liên quan đến khoản nợ của Công ty LD TNHH phát triển đô thị mới An Khánh và lợi nhuận của một số công ty con và liên kết tăng sau soát xét.

Năm 2021, VCG dự kiến doanh thu đạt 12.230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Như vậy, VCG mới hoàn thành lần lượt hơn 19% và gần 25% kế hoạch năm.