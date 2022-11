Vinh danh 62 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết thông tin này tại Lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” chiều 16/11.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, từ năm 2014, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức thường niên Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”, bình chọn những doanh nghiệp tiêu biểu trong việc cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Từ kết quả qua các lần tổ chức, năm 2016, trên cơ sở đề xuất, báo cáo của tổ chức Công đoàn, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nâng cấp Bảng xếp hạng thành “Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”.

Đến nay, qua 7 kỳ tổ chức, Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” đã vinh danh 447 doanh nghiệp; tặng 58 Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 60 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 58 Bằng khen của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 20 doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đình Khang cho rằng trải qua 2 năm vô cùng khó khăn vì dịch Covid–19, hàng chục nghìn doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Hàng triệu lao động đã bị mất, gián đoạn việc làm.

Từ cuối năm 2021, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, cùng với sự mở cửa trở lại của nền kinh tế, các cơ chế, chính sách hỗ trợ có hiệu quả của Chính phủ, đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, mở rộng thị trường, tạo bứt phá về doanh thu, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế. Việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động dần trở lại bình thường.

Sau một thời gian tạm dừng vì dịch bệnh, Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” được tổ chức trở lại. Năm nay, Bộ tiêu chí xếp hạng đã được bổ sung thêm các tiêu chí nhằm đánh giá chính xác thực trạng các doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, vượt qua dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp đã cố gắng chăm lo cho người lao động của mình, kể cả khi dịch bệnh còn đang hoành hành và sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát.

Trải qua quá trình xem xét nghiêm túc kĩ lưỡng, Hội đồng xếp hạng đã lựa chọn vinh danh 62 doanh nghiệp được xếp hạng, trong đó 28 doanh nghiệp được tặng Bằng khen của 3 cơ quan phối hợp tổ chức.

“Đây đều là những doanh nghiệp đáp ứng tốt nhất các tiêu chí xếp hạng, trong đó đáng trân trọng có nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, mặc dù doanh thu, lợi nhuận giảm thấp nhưng vẫn cố gắng trong chăm lo cho người lao động, đảm bảo việc làm, thu nhập, phúc lợi cho người lao động”, ông Nguyễn Đình Khang thông tin.

Theo ông Khang, tuy mới được khởi xướng và tổ chức từ năm 2014 đến nay nhưng bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” đã tạo được hiệu ứng xã hội sâu sắc, động viên, khích lệ các doanh nghiệp cải thiện môi trường làm việc, nâng cao phúc lợi cho người lao động xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ.

“Tôi tin tưởng và hy vọng những doanh nghiệp được vinh danh ngày hôm nay cũng như các lần tôn vinh trước đây sẽ tiếp tục phát huy vai trò là những nhân tố tích cực đi đầu, tiếp tục toả sáng, giữ vững được những thành quả đã đạt được, tiếp tục có nhiều đổi mới, cố gắng trong việc chăm lo đời sống của người lao động, coi người lao động là tài sản vô giá, nguồn vốn quý của doanh nghiệp để không ngừng xây dựng, vun đắp, phát triển", Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh.

34 Doanh nghiệp được xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2022” gồm: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT; Tổng Công ty May 10 – Công ty cổ phần; Công ty Than Mạo Khê - Chi nhánh; Công ty CP Hữu hạn Vedan Việt Nam; Công ty cổ phần Tiên Hưng; Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – Công ty cổ phần (TEDI); Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam; Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình;

Công ty TNHH SEWS-COMPONENTS Việt Nam; Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin; Công ty TNHH MCNEX VINA; Công ty Cổ phần thuỷ điện - Luyện kim Cao Bằng; Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng; Công ty TNHH Sản xuất BEJO Việt Nam;

Công ty TNHH MTV Hoá chất 21; Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình; Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh; Công ty Cổ phần môi trường Bình Định; Công ty cổ phần hữu nghị Quốc tế; Công ty TNHH Hòa Bình; Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn; Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh; Công ty TNHH May Mặc First Team Việt Nam; Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài; Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội (Hanosimex);

Công ty cổ phần In - Phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam; Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX); Tổng công ty Pisico Bình Định – CTCP; Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai; Công ty TNHH FWKK Việt Nam; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An; Công ty TNHH Thuỷ sản Nigico; Công ty TNHH Takagi Việt Nam.

Cùng với 34 doanh nghiệp được vinh danh trong Bảng xếp hạng, Hội đồng Xếp hạng đã chọn ra được 28 doanh nghiệp tiêu biểu được nhận bằng khen của 3 cơ quan: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).