Vn-Index ít cơ hội tới 1.300 điểm ngay trong tuần này?

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần giao dịch mới với một phiên giảm điểm mạnh do ảnh hưởng từ việc Mỹ tuyên bố áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc.

Tuy nhiên, thị trường đã nhanh chóng ổn định trở lại và phục hồi trong phiên ngày Thứ ba khi Mỹ tuyên bố hoãn thực thi việc áp thuế đối với Canada và Mexico trong vòng 1 tháng. Thị trường tiếp tục tăng điểm trong 3 phiên cuối tuần và chỉ số Vn-Index chốt tuần tại mốc 1.275 điểm, tăng nhẹ 0,7% so với mức đóng cửa trước nghỉ lễ. Đã có thời điểm chỉ số VN-Index gần chạm ngưỡng 1.280 điểm trong phiên cuối tuần.

Nhận định về xu hướng thị trường ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty cổ phần chứng khoán VnDirect, cho rằng thị trường được hỗ trợ từ những thông tin tích cực trong nước, bao gồm việc Chính phủ dự kiến trình Quốc hội điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ mức 6-6,5% lên 8,0% và nới chỉ tiêu lạm phát (CPI) lên mức 4,5-5%.

Có thể thấy rằng Chính phủ đang rất quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng và điều này hàm ý rằng các chính sách tài khóa và đặc biệt là chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ trong năm 2025. Xu hướng này sẽ có tác động tích cực đến các kênh tài sản, trong đó có chứng khoán.

Đồng thời, số liệu vĩ mô tháng 1 được Tổng cục Thống kê công bố vào ngày 6/2 cho thấy khởi đầu khá tích cực của nền kinh tế trong năm 2025. Mặc dù chịu ảnh hưởng từ kỳ nghỉ dài ngày, hoạt động sản xuất công nghiệp (IIP) và vốn đầu tư công thực hiện vẫn tăng trưởng dương so với cùng kỳ dù số ngày làm việc ít hơn. Guồng quay tăng trưởng kinh tế đã tăng tốc ngay từ thời điểm đầu năm nay chứ không “chậm chạp do có tâm lý nghĩ lễ” như các năm trước.

Bối cảnh hiện tại đang giúp cải thiện tâm lý của các nhà đầu tư nội. Bước sang tuần giao dịch tới, chỉ số VN-Index sẽ kiểm định vùng kháng cự 1.280-1.300 điểm. Đây là vùng kháng cự rất mạnh mà VN-Index chưa thể vượt qua trong năm 2024.

"Trong bối cảnh khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng và dòng tiền nội chưa thể đủ lực một mình kéo thị trường, theo tôi thị trường chưa thể tăng ngay mà cần tích lũy tại vùng này trong một thời gian nữa trước khi xuất hiện những thông tin hỗ trợ đủ mạnh và hội tụ đủ sức bật để vượt qua vùng kháng cự mạnh kể trên.

Do đó, thị trường có thể đi ngang tích lũy và dòng tiền sẽ luân chuyển nhanh giữa các nhóm cổ phiếu để tìm kiếm các cơ hội ngắn hạn. Do đó, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải và xem xét cơ cấu danh mục đầu tư, ưu tiên những nhóm đang có thông tin hỗ trợ mạnh như đầu tư công, xây dựng, vật liệu xây dựng, ngân hàng, xuất khẩu dệt may, thủy sản", ông Hinh nhấn mạnh.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Chứng khoán BSC phân tích về kỹ thuật chỉ số Vn-Index dù đã thoát xu hướng giảm kể từ tháng 10 và vượt đỉnh tháng 12 (theo giá đóng cửa) nhưng thực tế vẫn là dao động ở vùng đỉnh này. Việc bứt phá vùng cản 1.280 điểm đang phục thuộc vào nhóm ngân hàng với các cổ phiếu lập đỉnh cao mới.

Trong kịch bản cơ bản, xác suất để thị trường tiệm cận vùng cản tâm lý 1.280 – 1.300 điểm không cao khi thanh khoản dù có tăng nhưng vẫn ở mức thấp so với các lần thị trường đi vào vùng cản này, bên cạnh đó việc khối ngoại bán ròng trên nền thanh khoản thấp cũng là lực cản, hỗ trợ cho thị trường ở 1.260 điểm. Nhà đầu tư có thể tận dụng các phiên tăng để chốt lời sau 3 tuần tăng liên tiếp, cơ cấu danh mục đối với các nhóm cổ phiếu như: Đầu tư công, Bất động sản Khu công nghiệp, Ngân hàng, Cảng biển, …

Về ý tưởng đầu tư tuần này, Chứng khoán Yuanta nhấn mạnh đến nhóm khoáng sản nhờ Dự thảo Luật Địa chất và khoáng sản. Để bảo đảm Luật Địa chất và khoáng sản được triển khai thi hành ngay sau khi có hiệu lực từ 01/07/2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành.

Trong đó, quy định mới về cấp giấy phép khai thác khoáng sản quy định rõ điều kiện được cấp giấy phép như: a) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn để khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá hoặc trúng đấu giá quyền khai thác ở khu vực chưa khai thác; b) Có đủ điều kiện hành nghề; c) Có hồ sơ năng lực tài chính để thực hiện dự án; d) Đã nộp đủ hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác theo quy định.

Quy định cấp phép nhìn chung rõ ràng và khắt khe hơn, sẽ tác động không nhỏ tới các doanh nghiệp trong ngành. Theo đó, các doanh nghiệp lớn, có năng lực tài chính vững chắc, hồ sơ pháp lý rõ ràng, năng lực triển khai dự án tốt sẽ có lợi thế hơn trong việc được cấp phép khai thác. Tuy nhiên, các quy định về đánh giá tác động môi trường và các hồ sơ liên quan dự án có thể làm tăng chi phí vận hành và ảnh hưởng tới biên lợi nhuận doanh nghiệp.

Yuanta kỳ vọng các công ty khoáng sản lớn với năng lực tài chính và kinh nghiệm trong ngành sẽ được hưởng lợi hơn so với các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp ngoài ngành. Các cổ phiếu ưa thích gồm KSB, DHA, VLB, NNC, CTI, NBC.