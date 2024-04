VN-Index kiểm định lại mốc 1.200 điểm, khối ngoại xả tăng vọt

Đà tăng đã chững lại trong sáng nay khi dòng tiền từ chối mua cao thêm và rút lui chờ đợi áp lực bán mới. Độ rộng rất hẹp phản ánh bức tranh khác so với chỉ số, khi VN-Index mới để mất 1,67 điểm (-0,14%) nhưng cả trăm cổ phiếu đang rơi hơn 1%. Thanh khoản sàn HoSE rơi xuống mức thấp nhất 5 phiên gần đây và giảm 21% so với sáng hôm qua. Trong khi đó khối ngoại có một phiên xả ròng hơn 400 tỷ đồng.

Phiên tăng bùng nổ hôm qua tạo sự phấn khích đáng kể và thanh khoản cũng gia tăng tốt nhất kể từ đầu tuần. Tuy nhiên sau một đêm tâm lý nhà đầu tư đã bình tĩnh lại, các lệnh mua đuổi giá không còn khiến gần như toàn bộ thời gian VN-Index chìm trong sắc đỏ. Thực tế chỉ số này vẫn có vài trụ nâng đỡ nên giảm tương đối ít, trong khi cổ phiếu rơi sâu hơn nhiều.

Đáy sâu nhất VN-Index chạm tới là 1.200,9 điểm. Nhịp lùi ngay vài phút đầu tiên đã đưa chỉ số kiểm định lại mức tâm lý 1.200 điểm, trước khi có cầu vào bắt đáy nhỏ giọt. Chốt phiên sáng, VN-Index cũng chỉ leo ên mức 1.203,94 điểm, giảm 1,67 điểm so với tham chiếu.

Mức giảm này không phản ánh đúng giao dịch trên sàn HoSE sáng nay. Độ rộng rất hẹp với 128 mã tăng/304 mã giảm, trong đó có tới 140 mã giảm quá 1%. Thanh khoản ở nhóm yếu nhất này chiếm khoảng 43% tổng giao dịch của sàn, về số lượng chiếm hơn 39% số mã có phát sinh giao dịch.

Dù vậy thanh khoản tổng thể không cao cho thấy biên độ giảm giá sâu chủ yếu do bên mua rút lui. Thực vậy, trong 140 mã giảm trên 1%, chỉ 5 mã thanh khoản quá 100 tỷ đồng là DIG giảm 1,75%, SSI giảm 1,12%, VIX giảm 1,74%, TCB giảm 1,17% và MBB giảm 1,11%. Ngay cả các cổ phiếu có truyền thống thanh khoản cao như HPG, NVL, PDR… tuy giá cũng giảm nhiều nhưng giao dịch lại khá chậm.

Thông thường sau một phiên tăng mạnh bất ngờ, dòng tiền sẽ chờ đợi giá lùi lại để có thể mua hợp lý hơn. Do đó việc giá quay đầu giảm là diễn biến bình thường và trong bối cảnh đó, thanh khoản cao hay thấp sẽ chủ yếu do bên bán quyết định. Nếu bên bán xả hàng nhiều thì chắc chắn thanh khoản sẽ cao và giá giảm sâu hơn do chạm tới lượng cầu chờ đợi phía dưới. Ngược lại, nếu bên bán cũng chọn giá và bán ít, cung cầu sẽ không dễ gặp nhau dẫn tới thanh khoản nhỏ.

Mặc dù sắc đỏ lan rộng sáng nay nhưng thị trường trong trạng thái giằng co là chính. Lý do là với biên độ tăng rất mạnh hôm qua, lượng cổ phiếu bắt đáy ngắn hạn có lãi khá nhiều. Nhà đầu cơ muốn lướt sóng sẽ rất dễ dàng chốt lời. Chiều nay lượng hàng giá rẻ trong phiên kiểm định đáy lần hai ngày 23/4 về tài khoản và đó là cơ hội quan sát sức ép từ phía người cầm cổ.

Phía tăng giá sáng nay không nhiều mã mạnh, dù vẫn tới 128 cổ phiếu xanh. Chỉ có 45 mã tăng hơn 1% với rất ít mã thu hút dòng tiền. Giao dịch đáng kể nhất là MWG tăng 1,73% thanh khoản 559,3 tỷ đồng; FPT tăng 3% với 440,3 tỷ; MSN tăng 1,79% với 259,5 tỷ; VTP tăng 2,57% với 90,4 tỷ. Các cổ phiếu này cũng chịu áp lực bán nhất định và giá không giữ được mức cao nhất. Thậm chí FPT tuy vượt đỉnh lịch sử nhưng cũng đã bị đánh tụt xuống 3,36% so với đỉnh đầu ngày, VTP tụt 2,7%.

Nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ tăng mạnh lượng bán ra, cụ thể, tổng giá trị cổ phiếu xả trên HoSE tới 1.385,8 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần sáng hôm qua và cao nhất 8 phiên. Bên mua khá yếu với 984,8 tỷ, tương ứng bán ròng 401 tỷ đồng. Dù vậy cũng không có nhiều cổ phiếu bị bán đột biến mà mức bán ròng lớn này chủ yếu ở diện rất rộng. Các mã bị xả mạnh là MSN -44,6 tỷ, DIG -35,9 tỷ, DGC -20,3 tỷ, CTG -20 tỷ. Phía mua có MWG +32,7 tỷ, TPB +21,9 tỷ, VND +21,1 tỷ.

Đà tăng chững lại sáng nay là diễn biến có thể đoán trước vì hầu hết phiên kế tiếp một ngày tăng/giảm đột ngột thị trường cũng tạm thời “nghỉ xả hơi”. Lúc này các nhà đầu cơ ngắn hạn đang có lợi thế, nên thanh khoản suy yếu là một tín hiệu tốt, cho thấy nhóm này đang có xu hướng giữ hàng lại.