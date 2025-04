VN-Index kiên trì leo dốc, loạt cổ phiếu nhỏ tăng nóng

Mặc dù nhóm VN30 chiều nay có nhiều mã tụt giá so với buổi sáng nhưng lực kéo tổng thể từ nhóm này vẫn giúp VN-Index nhích lên từng chút một, nhất là trong bối cảnh thanh khoản rổ blue-chips này giảm 20% so với phiên sáng. Riêng nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn rất tích cực, thậm chí diễn biến kịch trần lan rộng.

VN-Index đóng cửa tăng 13,87 điểm tương đương +1,16%, so với thời điểm chốt phiên sáng thì cải thiện không đáng kể (tăng 12,5 điểm tương đương +1,04%). Nguyên nhân đến từ sự giăng co và yếu đi của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Đáng thất vọng nhất là VCB khi đợt ATC bị ép giá bất ngờ. Chốt phiên sáng VCB tăng nhẹ 0,34% và cả buổi chiều luẩn quẩn trong biên độ 1-2 bước giá. Riêng đợt đóng cửa VCB bị đánh tụt thành giảm 0,85% so với tham chiếu. VIC trong khoảng 3 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục và ATC cũng bị ép giá xuống thành giảm 0,68%. VCB đang là cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường còn VIC đứng thứ 5. Một mã khác là SSB, vốn hóa thì nhỏ nhưng gây bất ngờ khi sụt giảm tới 3,65% so với tham chiếu.

Thống kê cho thấy rổ VN30 chiều nay có 15 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng, 12 mã tăng cao hơn. Ngoài các trụ VCB và VIC, có thêm STB, BVH, VPB, GAS, LPB cũng trượt khá mạnh. Bù lại nhóm vốn hóa lớn có VHM cải thiện mạnh mẽ, tăng thêm 1,21% nữa, đóng cửa trên tham chiếu 1,74%. TCB chiều nay cũng tăng thêm 2,55%, chốt tăng 378%. GVR cũng không kém, bật cao thêm 3,12% nữa và tăng tổng cộng 3,81% so với tham chiếu. Đây là 3 cổ phiếu lớn mạnh nhất chiều nay, bù trừ hết cho diễn biến giảm của VIC và VCB, đỡ VN-Index nhích cao thêm so với buổi sáng.

VCB và VIC gây thất vọng lớn khi hãm đà leo dốc của VN-Index chiều nay.

VN30-Index đóng cửa tăng 0,98%, kém phiên sáng một chút (tăng 0,99%) nhưng giao dịch vẫn rất tích cực ở nhiều mã. VRE đến cuối phiên đã chạm mức kịch trần và đóng cửa chỉ lùi lại 1 bước giá, tăng 6,55%. BCM cũng leo dốc cực mạnh buổi chiều, đóng cửa tăng 5,77%. SAB tăng không “bốc” như hai mã trên nhưng cũng đi lên bền bỉ, chốt tăng 4,29%. MWG, VJC, SSI, ACB, HPG là các cổ phiếu khác tăng từ 2% trở lên so với tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đã mạnh từ sáng, chiều nay càng có lợi thế. HoSE sáng nay mới có 8 mã kịch trần, chiều nay tăng hơn gấp đôi lên 17 mã. BAF, BMP, HSG, CTR, VTP thu hút dòng tiền cực kỳ ấn tượng và giá lên hết biên độ. BAF thậm chí vượt đỉnh lịch sử và thanh khoản cũng cao chưa từng thấy tính theo giá trị, đạt 301,4 tỷ đồng. BMP giao dịch 118,6 tỷ, HSG khớp 144,4 tỷ, CTR khớp 92,5 tỷ đều là các cổ phiếu thanh khoản sôi động.

Chốt phiên sáng sàn HoSE đã có 120 mã tăng hơn 2%, chiều nay tới 145 mã. Với biên độ tăng ở cổ phiếu như vậy, việc VN-Index lên nhanh hay chậm không có nhiều ý nghĩa. Dòng tiền đang “sôi sục” tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu cụ thể và nhóm vốn hóa vừa và nhỏ đang là đích đến với các đại diện chọn lọc. Thực vậy, trong 23 cổ phiếu tăng giá từ 2% trở lên với thanh khoản vượt 100 tỷ đồng, rổ VN30 chỉ đóng góp 6 mã. Ngoài các cổ phiếu đã nêu tên phía trên, cả loạt khác như DXG, GEX, DIG, DBC, KBC, TCH, FRT… đều cực mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng quay xe mua ròng khoảng 194,1 tỷ đồng trên sàn HoSE trong khi buổi sáng còn bán ròng 286,8 tỷ. Cụ thể, khối này tăng mua 23% so với phiên sáng lên 1.163,1 tỷ đồng và giảm bán 22% còn 969 tỷ đồng. Các mã được mua tốt phiên này là BAF +70,4 tỷ, VIC +51,9 tỷ, HPG +47,2 tỷ, BMP +46,8 tỷ, MSN +45,6 tỷ, VHM +42 tỷ, DXG +34,7 tỷ, VNM +33,4 tỷ, TCH +31,9 tỷ. Phía bán ròng có FPT -142,2 tỷ, MBB -101,9 tỷ, SHB -61,9 tỷ, FTS -31,9 tỷ.