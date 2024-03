VN-Index thoát hiểm cuối phiên, tiền chảy mạnh vào cổ phiếu nhỏ

Đến phút cuối của đợt khớp lệnh liên tục VN-Index vẫn còn đỏ 0,05 điểm. May mắn đợt ATC một số mã như CTG, MWG tăng tốt hơn vừa đủ đưa chỉ số này qua tham chiếu 0,88 điểm. Thanh khoản phiên chiều đã có cải thiện, nhơng giao dịch chủ yếu tăng tốt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

Trong các chỉ số nhóm vốn hóa sàn HoSE, VNSmallcap tích cực nhất, đóng cửa tăng 0,86% trong khi Midcap tăng 0,26% và VN30-Index tăng 0,2%. Thậm chí cả ngày hôm nay VNSmallcap chỉ đỏ có vài phút đầu phiên chiều, sau đó tăng tốt. Nhóm này cũng là duy nhất có thanh khoản tăng khoảng 32% so với hôm qua, trong khi VN30 giảm 3%, Midcap giảm 8%.

Dĩ nhiên về con số tuyệt đối, thanh khoản của nhóm Smallcap chưa bao giờ ấn tượng, hôm nay tổng giá trị khớp đạt 2.162,4 tỷ đồng. Tuy nhiên xét về thị phần, tỷ lệ chiếm tới 11,1% tổng khớp sàn HoSE là mức cao nhất 9 phiên. Trung bình 5 phiên liền trước, thị phần của nhóm chỉ đạt 8,2% mà thôi.

5 cổ phiếu trong rổ Smallcap đóng cửa giá kịch trần là VRC, QCG, CSV, VSC và SVD. VSC và CSV thậm chí thanh khoản hàng trăm tỷ đồng, vượt qua nhiều cổ phiếu blue-chips khác. ADS, SMC, TNT, DPG, VOS, VPH, ELC, LSS, NHA, VID là các mã khác tăng từ 3 % trở lên.

Về mặt thanh khoản, nhóm smallcap không thể nhiều được, 3 cổ phiếu duy nhất giao dịch cỡ “trăm tỷ” là VSC, BAF và HAH. 17 mã khác giao dịch trong khoảng từ 30 tỷ tới dưới 100 tỷ đồng. Mặc dù thanh thấp nhưng biên độ giá dễ tăng mạnh lại là sức hút đối với rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ. Toàn sàn HoSE có 89 cổ phiếu tăng trên 1% lúc đóng cửa thì Smallcap đóng góp tới 44 mã.

Dòng tiền yếu nên khả năng đẩy giá không rõ ràng.

Nhóm blue-chips chiều nay cũng có cải thiện nhất định, nhưng chỉ đủ để giúp VN-Index duy trì màu xanh. Chốt phiên sáng VN30-Index đang giảm 0,33% với độ rộng rất tệ 7 mã tăng/20 mã giảm. Đóng cửa khá nhiều mã có cải thiện, chỉ số tăng 0,2% với 13 mã tăng/11 mã giảm. So với giá chốt buổi sáng, 20 mã tăng cao hơn, một số biến động rất tốt. MWG tăng thêm tới 2,74%, đóng cửa trên tham chiếu 4,21%, trở thành cổ phiếu mạnh nhất rổ VN30 và cũng dẫn điểm số tốt nhất cho VN-Index. CTG cũng gây bất ngờ với mức tăng 1,72% riêng chiều nay, nhưng chủ đạo là cú nhảy giá đợt ATC tới 1,14%. Cổ phiếu này đóng cửa trên tham chiếu 0,85%, tức là đảo chiều thành công. SSI, VPB cũng là hai mã có thay đổi tốt buổi chiều, tăng thêm hơn 1% so với phiên sáng.

Thanh khoản rổ này cũng tăng gần 9% so với phiên sáng, đạt khoảng 3.315 tỷ đồng. Giao dịch chiều tập trung vào MWG, SSI, HPG, MSN, STB với khoảng 48,4%. HPG là mã duy nhất trong nhóm này tụt giá so với buổi sáng khoảng 0,49%, nhưng vẫn chốt trên tham chiếu 0,16%. Như vậy dòng tiền đỡ vẫn khá ổn, chỉ là không dàn trải được do hạn chế về quy mô tổng thể.

Chiều nay nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục xả MSN thêm khoảng 255,3 tỷ đồng ròng nữa, nâng tổng mức bán cả ngày lên 1.0776 tỷ đồng. Không chỉ MSN, thêm nhiều cổ phiếu khác bị bán tăng cường. Tính chung phiên chiều khối này xả ròng 778,3 tỷ đồng, nâng tổng lượng vốn rút đi trong phiên tới 1.963,8 tỷ. Ngoài MSN, có VIX bị bán ròng lớn gần 178 tỷ đồng; VHM -135,1 tỷ, GEX -118,7 tỷ, VNM -71,9 tỷ. Khoảng 15 mã khác bị bán ròng trong khoảng 20 tỷ tới quanh 40 tỷ đồng. Phía mua chỉ có VSC +45,5 tỷ, HSG +32,5 tỷ và MWG +29,7 tỷ là đáng kể.