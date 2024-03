Cầu giá cao hụt hơi, khối ngoại bán “khủng” ở MSN

Diễn biến tăng trước giảm sau lại diễn ra trong sáng nay khi dòng tiền vào mua có dấu hiệu hụt hơi. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm 8% so với sáng hôm qua, nhưng thanh khoản rổ VN30 lại tăng 6%. Tuy nhiên nhóm blue-chips này lại trượt dốc khá nhanh trong phiên, khiến VN30-Index đang là chỉ số yếu nhất thị trường.

Sau phiên tăng bùng nổ hôm qua, thị trường lại mất quán tính rất nhanh. VN-Index tăng cao nhất vài phút sau khi mở cửa cũng chỉ trên tham chiếu 4,5 điểm. Đến sau 10h chỉ số đã nhào xuống dưới tham chiếu và chốt phiên sáng giảm 3,56 điểm tương đương -0,28%.

Độ rộng cũng thay đổi rất nhanh, đầu phiên số mã tăng nhiều gấp hơn 3 lần số giảm, nhưng chỉ khoảng 30 phút sau đã cân bằng. Đến cuối phiên VN-Index còn 179 mã tăng/247 mã giảm. Đặc biệt rổ VN30 thay đổi rất nhanh và chính nhóm này kéo tụt chỉ số xuống. VN30-Index đang giảm 0,33% với 7 mã tăng/20 mã giảm trong khi đầu phiên chỉ có duy nhất VCB và CTG là đỏ.

Mặc dù VN30-Index mới giảm nhẹ và cũng chỉ 5 mã mất hơn 1%, nhưng do ban đầu giá tăng cả loạt, nên biên độ tụt giá thực chất mạnh hơn nhiều. Tới 19 cổ phiếu trong rổ này chênh lệch âm hơn 1% so với mức đỉnh đầu ngày, nghĩa là các nhà đầu tư đua giá cao đang thiệt hại tương đối lớn. Ngay cả MSN, cổ phiếu mạnh nhất nhóm blue-chips cũng chịu ảnh hưởng. MSN chiều qua bất ngờ bị xả lớn trong đợt ATC khiến giá giảm 1,99%, sáng nay đã hồi lên, có lúc tăng 2,7% so với tham chiếu. Tuy nhiên đến cuối phiên mức tăng chỉ còn +1,49%, tương đương để mất khoảng 1,18%.

MSN xuất hiện giao dịch bán ròng thỏa thuận rất lớn của nhà đầu tư nước ngoài, lượng chênh lệch là -10,9 triệu cổ tương đương bán ròng 822,3 tỷ đồng. Tính theo giá đóng cửa MSN từ đỉnh 10 phiên trước đã điều chỉnh gần 8,5% sau nhịp tăng hơn 25% từ đáy tháng 2 vừa qua. Nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ra MSN nhưng sáng nay chủ đạo là bán thỏa thuận nên không tạo sức ép lên giá khớp lệnh. MSN vẫn đang là trụ mạnh nhất của VN-Index. Ngoài ra rổ VN30 có thêm MWG tăng 1,44%, SAB tăng 1,05%VJC tăng 0,98%.

Tuy nhiên nhóm tăng giá là quá yếu so với nhóm giảm. VN30 không chỉ có độ rộng rất hẹp mà các trụ cũng kém: TCB giảm 1,31%, VPB giảm 1,02%, CTG giảm 0,85% là 3 trụ ngân hàng thuộc top 10 vốn hóa của chỉ số rất yếu. Cổ phiếu ngân hàng nói chung cũng kém, tất cả các mã nhóm này trong rổ VN30 đều đỏ và toàn bộ nhóm chỉ còn OCB, NVB và MSB là xanh.

Vn-Index thể hiện sự hụt hơi thấy rõ ở cổ phiếu.

Thanh khoản rổ VN30 tăng trong sáng nay nhưng giá biến động yếu dần xác nhận có lực bán gia tăng theo thời gian. Mở rộng ra cả sàn, tuy HoSE mới có 55 mã chốt dưới tham chiếu từ 1% trở lên, nhưng tính theo biên độ, tới 180 cổ phiếu dao động giảm trên 1%, chiếm một nửa tổng số cổ phiếu có phát sinh giao dịch ở sàn này. Những mã chịu sức ép rất lớn và giá thay đổi xấu có thể kể tới VIX tụt 2,81% so với đỉnh đầu ngày, chốt giảm 0,95% so với tham chiếu, thanh khoản 323,2 tỷ đồng; KBC tụt 2,62% so với đỉnh thành giảm 2,08% so với tham chiếu, thanh khoản 141 tỷ đồng; GEX tụt 2,17% thành giảm 1,39%, thanh khoản 259 tỷ đồng; DIG tụt 1,54% thành giảm 0,16%, thanh khoản 219 tỷ…

Diễn biến tụt giá như vậy nhưng thanh khoản không tăng chỉ có thể là do lực cầu nâng đỡ suy yếu. Trung bình 10 phiên giao dịch tính đến đầu tuần này, giá trị khớp lệnh bình quân hàng ngày trên HoSE và HNX đạt xấp xỉ 29.000 tỷ đồng/phiên và hôm qua đã tụt xuống còn gần 21.700 tỷ đồng. Sáng nay mức giao dịch vẫn đang có tín hiệu giảm nữa và hứa hẹn phiên này thanh khoản cũng trong đà lao dốc. Đây không phải là tín hiệu tốt vì thị trường cần nguồn lớn lớn hơn nữa để đi tiếp, chứ không phải là dòng tiền suy yếu.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ròng 1.185,5 tỷ đồng trên HoSE, trong đó MSN bị rút đi 822,3 tỷ đồng. Ngoài ra có GEX -73,6 tỷ, VHM -47,7 tỷ, FRT -39,1 tỷ, VNM -30,7 tỷ, VIX -30,3 tỷ. Phía mua chỉ có HSG +31,1 tỷ đồng là đáng kể.