Vỡ tràn nhiều đoạn đê ở Tiên Yên, Quảng Ninh do lũ dâng cao

Hà Tràng Đồng, Hà Tràng Tây và một phần các thôn Nà Bấc, thôn Khe Cạn (mức nước ngập vào nhà dân sâu nhất 1,5 m). Nước lũ làm diện tích hoa màu lúa bị ngập khoảng 100 ha.

Ngoài ra, đê Hà Tràng Tây bị vỡ khoảng 30 m, khiến 1 hộ dân bị ngập trôi hết tài sản; mất khoảng 70 triệu đồng tiền mặt.

Nước lũ tràn vào trường học ở xã Đông Hải.

Huyện Tiên Yên đã thành lập 5 đoàn công tác do các Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả, ứng phó với hoàn lưu bão số 3 gây ra.

UBND các xã, phường chủ động phương châm “4 tại chỗ”, lập phương án di chuyển những hộ dân đang sinh sống tại vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đề phòng lũ lụt, sạt lở đất sau hoàn lưu bão.

Theo Huyện ủy Tiên Yên, bão số 3 tuy không gây thiệt hại về người, song ước tổng thiệt hại về tài sản nhà cửa, hạ tầng, lúa, hoa màu… lên tới 550,775 tỷ đồng.

Tại huyện Bình Liêu nước lũ trên sông Bình Liêu đang lên rất cao. Tại một số khu vực thuộc cửa khẩu Hoành Mô đang bị ngập cục bộ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ, kết hợp ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường nên từ ngày 9-11/9, ở Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được đến 7 giờ ngày 9/9 ở một số nơi rất cao như Bãi Cháy (thành phố Hạ Long) là 219mm, Tiên Yên 152mm.

Khu dân cư tại xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, bị ngập lụt. Ảnh: TTXVN.

Mưa vừa, mưa to trong thời gian ngắn có khả năng gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở những nơi có nguy cơ cao, đặc biệt là các công trình giao thông đường bộ đang thi công; ngập úng cục bộ ở một số tuyến đường và khu dân cư có địa hình trũng thấp; ngập các ngầm tràn qua các sông suối nhỏ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng gây nguy hiểm cho tính mạng con người.

Hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn ở tỉnh Quảng Ninh khiến một số địa phương bị ngập cục bộ, nước lũ trên sông đang lên cao. Hiện nay, tại các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 đang tập trung cao độ khắc phục hậu quả từng bước khôi phục lại sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo tất cả các địa phương chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó. Tỉnh đã huy động gần 2.700 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ứng trực.

Toàn tỉnh khẩn trương rà soát 2.383 hộ có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, tốc mái; 348 điểm có nguy cơ sạt lở, 152 điểm nguy cơ ngập úng và 25 vị trí nguy cơ đá rơi, lũ quét; tổ chức di dời 2.053 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, mất an toàn. Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng trực để hỗ trợ, di dời người dân đến nơi an toàn khi có nguy cơ.

Theo thống kê bước đầu, tại Quảng Ninh, bão số 3 khiến 2.083 nhà bị tốc mái, 6 phương tiện vận tải thủy, 1 tàu du lịch, 18 tàu cá các loại bị chìm, trôi dạt; 254 cột điện bị gãy đổ; 70% cây xanh tại các đô thị của 4 địa phương (Cẩm Phả, Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Yên) bị gãy đổ, có hơn 1.000 ô lồng, bè nuôi hàu bị mất, cuốn trôi, 336ha lúa bị ngập úng. Nhiều nhà cao tầng, trụ sở cơ quan, trường học tại các địa phương bị hư hỏng, pano, biển quảng cáo bị gãy đổ…