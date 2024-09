[Phóng sự ảnh]: Quảng Ninh tan hoang sau siêu bão Yagi

Sau gần 5 giờ đồng hồ hứng chịu sự tàn phá của cơn bão số 3, tỉnh Quảng Ninh thiệt hại nặng nề. Rất nhiều cây xanh hai bên đường gẫy đổ, thậm chí cả những cây cổ thụ cũng bật gốc.

Hàng nghìn ngôi nhà mái bị thổi bay mái, biển quảng cáo rơi xuống đường làm ách tắc giao thông. Đặc biệt nhiều ngôi nhà cao tầng bị gió giật vỡ kính. Nhiều người dân đã sinh sống ở thành phố Hạ Long gần 70 năm qua cho biết họ không thể tưởng tượng nổi thành phố bên bờ vịnh xinh đẹp này có thể trải qua sự tàn phá kinh khủng đến thế.

Tối 7/9, ngay sau khi cơn bão số 3 đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh đã chủ trì họp trực tuyến khẩn cấp để triển khai nhiệm vụ khắc phục thiệt hại do cơn bão và mưa, lũ gây ra. Công an tỉnh Quảng Ninh xác định các địa bàn trọng điểm cần tập trung khắc phục hậu quả bao gồm: Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên, Vân Đồn, Cô Tô.

Trong đó, chú ý đến các địa điểm bị sạt lở đất, cây xanh, cột điện đổ chặn các tuyến đường giao thông; khu vực dân cư ở vùng trũng bị ngập úng do mưu sau bão; các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa có thiệt hại do tác động của mưa bão; trụ sở Công an cấp huyện, cấp xã có thiệt hại nặng nề về tài sản.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 17h chiều 7/9 bão số 3 làm người 4 người chết (Quảng Ninh 3 người và Hải Dương 1 người) và 78 người bị thương, trong đó Quảng Ninh 58 người, còn Hải Phòng có 20 người. Về tàu thuyền có 5 tàu xi măng, 1 tàu gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu, 1 tàu vận tải, bị đứt neo trôi dạt. Tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương mất điện diện rộng.

Đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời tiết tạnh ráo, TP Móng Cái đã có điện trở lại, nhưng nhiều địa phương khác vẫn đang mất điện. Mạng viễn thông bị gián đoạn, công tác thông tin liên lạc gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tỉnh Quảng Ninh đã huy động tổng lực các ngành, địa phương, công an, quân đội phối hợp cùng người dân tập trung dọn dẹp để sớm ổn định cuộc sống.

Bão Yagi đổ bộ trực tiếp vào TP Hạ Long và nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã tàn phá nghiêm trọng nhiều khu vực với mức thiệt hại nặng nề.

TP Hạ Long nơi hứng chịu trực tiếp của trận siêu bão với sức gió cấp 14 giật cấp 17 càn quyét đã khiến hàng loạt cây xanh trên các tuyến đường bị quật đổ, bật gốc; hàng trăm bảng hiệu, mái tôn, mái ngói, biển báo của nhà dân, cửa hàng, doanh nghiệp bị thổi bay...

Nhiều ô tô hư hỏng do bị va đập vào cây xanh hoặc cây đổ vào, nhiều cây xanh hoặc công trình xây dựng đổ xuống đường... khiến giao thông tại một số tuyến đường bị ngừng trệ.

“Từ bé đến giờ tôi mới chứng kiến trận bão lớn và khủng khiếp thế này", ông Trần Sỹ Hoà, 68 tuổi, TP Hạ Long, Quảng Ninh cho biết.

Là thành phố du lịch, Hạ Long có rất nhiều khách sạn, nhà hàng, công trình công cộng bị hư hại nặng nề mà phải rất lâu sau đây mới có thể khôi phục trở lại.

Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết hiện nay địa phương chưa thể có con số chính xác về thiệt hại do bão số 3 gây ra, do bão ảnh hưởng trên rộng (gãy đổ một số cột điện 110 KV) và mất kết nối thông tin.