Siêu bão Yagi “thổi tốc giá” cổ phiếu thép

Thị trường chào tuần mới bằng một phiên sụt giảm, cổ phiếu giảm giá áp đảo. Tuy vậy vẫn có khá nhiều mã đi ngược dòng, nổi bật là nhóm cổ phiếu thép khi nhà đầu tư kỳ vọng các thiệt hại của bão Yagi (bão số 3) sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ tôn thép. HPG và HSG là hai cổ phiếu nổi bật, đang giữ vị trí hàng đầu về thanh khoản toàn thị trường.

Không chỉ thu hút dòng tiền, nhóm cổ phiếu thép cũng tăng giá tốt. HPG tăng 1,57%, HSG tăng 2,51%, NKG tăng 2,64%, VGS tăng 1,99%, TVN tăng 3,33%, TLH tăng 1,94%...

Thực ra việc cổ phiếu thép tăng mạnh sáng nay chỉ một phần là trùng hợp về thông tin kỳ vọng. Nhóm này nhiều mã đã điều chỉnh mạnh trước đó: HPG trong nửa sau tháng 8 vừa qua giảm tối đa tới hơn 6% và điều chỉnh tối đa từ đỉnh tháng 6 khoảng 17%. HSG những ngày đầu tháng 9 cũng quay lại kiểm định đáy 5 tháng. Mặt khác, lực cầu gia tăng đột ngột sáng nay cũng thúc đẩy khối lượng bán lớn: HPG đang bị đánh tụt trở lại khoảng 1,53% so với giá cao nhất phiên, HSG tụt 1,92%, NKG tụt 1,38%...

Độ rộng sàn HoSE cả phiên sáng nay đều cho thấy đà giảm áp đảo, VN-Index kết phiên sáng chỉ có 104 mã tăng/271 mã giảm. Ngoài nhóm thép giao dịch nổi bật, nhóm tăng giá hầu hết là các cổ phiếu giao dịch nhỏ. Khoảng 34 cổ phiếu đang tăng trên 1% thì chỉ còn lác đác vài mã thanh khoản tốt hơn mặt bằng chung như BAF tăng 2,25% khớp 22,1 tỷ; NAB tăng 1,85% khớp 34,3 tỷ; BWE tăng 1,34% với 14 tỷ; NVL tăng 1,15% với 100,1 tỷ.

Điểm khá tích cực là số giảm giá tuy rất nhiều nhưng cũng không cho thấy sức ép quá lớn. Đầu tiên là số lượng, chỉ có 77/271 cổ phiếu đỏ có mức giảm quá 1% so với tham chiếu. Thứ hai là thanh khoản ở nhóm giảm sâu nhất này ít, chỉ khoảng 18% tổng giá trị khớp sàn HoSE. Điều này thể hiện sức ép bán vùng giá thấp là không đáng ngại. Các mã thanh khoản cao nhất ở nhóm giảm sâu này là VIC mất 1,68% khớp 97,4 tỷ; HDB giảm 2,06% với 91,5 tỷ; VNM giảm 1,19% với 87 tỷ; DXG giảm 1,29% với 70,3 tỷ; DGC giảm 1,49% với 69,3 tỷ; STB giảm 1% với 55 tỷ. Các cổ phiếu còn lại đều có thanh khoản từ trung bình tới rất nhỏ, thậm chí tổng thể chỉ có 20/77 mã là khớp được quá 10 tỷ đồng.

Giao dịch khớp lệnh hai sàn sáng nay chỉ giảm nhẹ 2% so với sáng phiên trước, đạt 5.323 tỷ đồng, trong đó HoSE khớp 4.898 tỷ, giảm 4%. Thị trường sụt giảm ngay từ lúc mở cửa với mức đáy của VN-Index mất 9,1 điểm và chốt phiên sáng còn giảm 6,24 điểm (-0,49%). Có thể thấy mức độ phục hồi vẫn rất hạn chế. Nhà đầu tư vẫn đang bắt đáy một cách thụ động. Thống kê ở HoSE cho thấy chỉ khoảng 24,7% số cổ phiếu phát sinh giao dịch xuất hiện biên độ phục hồi hơn 1% so với mức thấp nhất đầu ngày. Đặc biệt các cổ phiếu trụ vẫn chưa xuất hiện diễn biến hồi rõ nét, VCB chẳng hạn, mới thoát đáy khoảng 0,67%, VIC nhích lên được 0,46%, VPB hồi 0,27%, CTG hồi 0,71%, BID hồi 0,41%, VNM hồi 0,13%, VHM hồi 0,93%...

Năng lực phục hồi giá của nhóm dẫn dắt sẽ là yếu tố có khả năng thay đổi cục diện chung vì hiện tại sức ép bên bán là không mạnh. Nguyên nhân giá yếu đến từ bên mua chờ đợi. Nếu VN-Index hồi rõ nét hơn, dòng tiền mua sẽ được kích thích hơn và nâng giá. Điều này đã diễn ra trong phiên cuối tuần trước.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay ghi nhận bán ròng 345,6 tỷ đồng trên sàn HoSE, nhưng không phải là do áp lực bán tăng. Thực chất tổng quy mô bán ra sáng nay đã giảm tới một nửa so với sáng phiên Thứ sáu tuần trước, chỉ đạt 768,8 tỷ đồng. Tuy vậy do bên mua giảm tới 72%, còn 423,2 tỷ đồng, nên chênh lệch lớn. Khối này bán ròng nhiều nhất FPT -74,2 tỷ, MSN -56 tỷ, VIC -28,9 tỷ, KDH -24,2 tỷ, SSI -24 tỷ, VPB -22,4 tỷ. Bên mua chỉ có VNM +12,4 tỷ và TCB +12 tỷ là đáng kể.