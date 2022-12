Vốn ngoại nỗ lực đỡ, thị trường vẫn hụt hơi

Quy mô giải ngân của nhà đầu tư nước ngoài chiều nay thậm chí tăng gấp 8 lần phiên sáng, tạo một nhịp phục hồi khá ấn tượng, đưa VN-Index có lúc lên đỉnh cao nhất phiên. Tuy nhiên dòng tiền tổng thể vẫn không đủ sức duy trì...

Dòng tiền ngoại gần như đóng băng trong buổi sáng khi chỉ giải ngân 192 tỷ đồng trên HoSE. Chiều nay có thêm tới 871,3 tỷ đồng được “bơm” vào mua. Riêng nhóm VN30 khối này mua thêm 568,6 tỷ đồng, chiếm khoảng 35% giao dịch của rổ này...

Tính chung hôm nay khối ngoại mua vào 1.063,5 tỷ đồng, bán ra 824,2 tỷ đồng, tương ứng mua ròng 229,3 tỷ. VN30 được mua ròng 120,2 tỷ đồng. Dù so với các phiên đầu tuần, mức giải ngân này là rất thấp, nhưng ít nhất bên bán cũng giảm theo và duy trì vị thế mua ròng.

Vấn đề là dòng vốn ngoại không đủ sức thay thế dòng vốn trong nước. Hôm nay quy mô mua vào trên HoSE của khối này chiếm xấp xỉ 12% tổng giá trị sàn, nhưng tổng giao dịch vẫn giảm 30% so với phiên trước, trong khi mức mua này còn lớn hơn cả hôm qua. Điều đó nghĩa là dòng vốn trong nước đã sụt giảm rất nghiêm trọng.

Chiều nay thị trường xuất hiện một nhịp phục hồi khá ấn tượng. VN-Index từ đáy 1.013,2 điểm tăng lên 1.027,34 điểm, tương đương phục hồi hơn 14 điểm hay +1,4%. Nhiều blue-chips tham gia nhịp kéo này, ấn tượng nhất là VHM khi chốt phiên sáng đang giảm 1,53% thì kết phiên tăng vọt 1,63%. VHM gần như đảo ngược trong buổi chiều. Khối ngoại mua gần 68% lượng giao dịch của VHM và mức mua ròng đạt 32,8 tỷ đồng. VHM từ chỗ là “tội đồ” khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất buổi sáng, lại thành “người hùng” kéo điểm số buổi chiều. Riêng mã này đưa lại gần 1 điểm cho VN-Index.

Nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay hầu hết là giảm giá mạnh.

Nhóm blue-chips VN30 nhìn chung cải thiện giá trong buổi chiều. Thống kê có 17/30 mã tăng so với buổi sáng, chỉ 11/30 mã tụt sâu hơn. Ngoài VHM, MSN và VJC cũng rất ấn tượng, đều đảo chiều hơn 3% so với phiên sáng: MSN đóng cửa tăng 0,64% so với tham chiếu và VJC tăng 0,18%. FPT, PLX cũng khá mạnh, đảo chiều đủ để vượt tham chiếu.

VN30-Index kết phiên vẫn giảm 0,41%, tích cực hơn nhiều so với mức giảm 1,36% buổi sáng. Độ rộng cũng cải thiện nhờ 12 mã tăng/16 mã gảim. Có thể nói nhóm blue-chips phục hồi khá tốt, một phần nhờ lực bán vẫn yếu trong khi mua tăng lên. Rổ này khớp tăng gần 28% so với phiên sáng, đạt 1.625,5 tỷ đồng, với 35% giao dịch thuộc về bên mua của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên mức độ tăng giá không đủ mạnh để đổi màu các chỉ số. POW, PDR, VHM, FPT là 4 mã duy nhất đóng cửa trên tham chiếu hơn 1%. Ngược lại có 10 mã giảm trên 1%, trong đó HPG, SSI, NVL, VNM, MBB, MWG đều là các cổ phiếu có mức ảnh hưởng vượt trội.

Dù thanh khoản có cải thiện trong buổi chiều nhưng tổng thể hôm nay vẫn là một ngày giao dịch thấp kỷ lục. Hai sàn niêm yết chỉ khớp lệnh 7.356 tỷ đồng, giảm 20% so với phiên trước, kéo mức trung bình tuần này xuống còn 12.000 tỷ đồng/phiên. Tín hiệu đáng chú ý hơn là dòng vốn trong nước ngày càng giảm nhiều, phản ánh tâm lý nghỉ ngơi. Điều này sớm muộn cũng phản ánh lên giá cổ phiếu.

HoSE hôm nay có 16 cổ phiếu đạt thanh khoản trên 100 tỷ đồng và chỉ có 4 mã tăng giá, còn lại đều giảm. Những mã như HPG, SSI, VND, NVL, HSG, NKG đều giảm rất mạnh với áp lực bán lớn, thanh khoản cao. Trong khi phía tăng có không nhiều mã thu hút được dòng tiền, chủ yếu vẫn là các mã vừa và nhỏ.