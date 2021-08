WHO tuyên bố cần gấp 7,7 tỷ USD để giúp các nước nghèo chống chọi biến chủng Delta

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang kêu gọi số tiền 7,7 tỷ USD mà giới chức của cơ quan này nói là cần gấp để hỗ trợ các quốc gia thu nhập thấp chống chọi với biến chủng Delta thông qua việc cung cấp vaccine, máy thở và các hỗ trợ y tế khác.

Theo tin từ CNBC, số tiền trên sẽ dành cho chương trình Đẩy mạnh tiếp cận với các công cụ chống Covid-19 (Access to Covid-19 Tools Accelerator) của WHO. Đây là chương trình phân phối vật tư y tế thiết yếu trên toàn cầu nhằm chống lại đại dịch Covid-19. Thông tin này được tiến sỹ Bruce Aylward, cố vấn cấp cao của Tổng giám đốc WHO, đưa ra trong một phiên hỏi và trả lời (Q&A) phát trực tiếp trên các tài khoản mạng xã hội của WHO vào ngày 10/8.

Ông Aylward nói rằng số tiền 7,7 tỷ USD là cần thiết để trang trải một phần khoản thiếu hụt 16,8 tỷ USD đang gây trở ngại cho khả năng của WHO trong cuộc chiến chống đại dịch ở các nước đang phát triển với khả năng tiếp cận vaccine eo hẹp.

“Ngoài vấn đề đạo đức, thì nhiều người sẽ giữ được sinh mạng nếu tiếp cận được với công nghệ… Chúng ta không thể loại bỏ đại dịch này chỉ ở một quốc gia nào đó. Đó là sự thật. Chúng ta cần giúp đỡ để các quốc gia cùng đạt được mục tiêu như vậy. Nếu không, chúng ta sẽ phải sống với virus này lâu hơn”, tiến sỹ Mariangela Simao, Phó tổng giám đốc phụ trách vấn đề thuốc, vaccine và dược phẩm của WHO, nhấn mạnh.

Giới chức WHO đã đặt mục tiêu tiêm đủ liều vaccine Covid cho ít nhất 10% dân số toàn cầu vào cuối tháng 9 năm nay, ít nhất 40% vào cuối năm, và ít nhất 70% vào giữa năm 2022. Một số nước trên thế giới thậm chí chưa bắt đầu chiến dịch tiêm chủng, trong khi những nước giàu như Mỹ và Israel đã tiêm đủ cho hơn một nửa dân số.

Ông Aylward nói rằng người dân ở các nước nghèo nếu bị sốt hay có các triệu chứng khác thường không tiếp cận được với vật tư xét nghiệp để xác định có nhiễm Covid hay không. Ngoài việc cung cấp vaccine, ông cho biết số tiền mà WHO đang kêu gọi cũng sẽ được sử dụng để đẩy mạnh công tác xét nghiệm Covid, cung cấp khí oxy y tế và khẩu trang.

Ông Alyward cũng nói rằng các nước giàu đã chi hàng nghìn tỷ USD để giảm nhẹ ảnh hưởng của đại dịch, nhưng “nền kinh tế của các bạn vẫn nói rằng bạn cần giúp tiêm vaccine cho cả thế giới”.

“Đây là thời khắc quyết định của thời đại chúng ta”, ông nói. “Sẽ đến lúc, chúng ta nhìn lại và đặt câu hỏi trong những thời khắc quyết định như thế này, chúng ta đã làm gì”.