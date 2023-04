Thanh khoản lại tụt, thị trường giằng co, cổ phiếu thép nổi bật

Liên tiếp các thông tin hỗ trợ đã không tạo được nhiều hiệu ứng như mong đợi, dòng tiền vẫn không thể tăng thêm được mà còn giảm. Có lẽ tâm lý nghỉ ngơi trước kỳ nghỉ lễ dài đã mạnh hơn. Sáng nay giao dịch hai sàn niêm yết lại giảm 11% so với sáng hôm qua, xuống thấp nhất 3 phiên.

Nhìn tổng thể thị trường không xấu, chỉ là không thể bứt phá vì không có động lực từ nhóm dẫn dắt. Dòng tiền tìm kiếm các cơ hội cụ thể trong khi nhóm blue-chips mất đi sức mạnh. Sáng nay chỉ có HPG tăng 1,94%, NVL tăng 1,07% là đáng kể trong rổ VN30, trong khi đỡ chỉ số chỉ có thêm VCB tăng 0,46% nhờ lợi thế vốn hóa.

Cổ phiếu thép tăng khá đều, ngoài HPG, có thêm HSG tăng 2,05%, NKG tăng 3,25%, POM tăng 2% VGS tăng 2,48%, TLH tăng 2,22%, VCA tăng 3,97%, TVN tăng 4%. Tuy nhiên nhóm này không đóng góp nhiều cho thị trường vì đa số thanh khoản nhỏ, vốn hóa bé.

VN-Index thể hiện một nhịp trượt rõ rệt sáng nay, từ đỉnh cao đầu phiên tăng 0,43% đã chìm xuống dưới tham chiếu lúc 11h và may mắn cuối phiên nhích tăng được 0,61 điểm tương đương 0,06%. Độ rộng cũng xác nhận nhịp trượt giảm này: Lúc 10h VN-Indexx ghi nhận 220 mã tăng/116 mã giảm và kết phiên còn 169 mã tăng/153 mã giảm. Cổ phiếu cũng hạ độ cao cùng với chỉ số cho thấy có áp lực chốt lời hiện diện.

VN30-Index kết phiên sáng vẫn xanh 0,05% nhưng độ rộng chỉ còn 11 mã tăng/15 mã giảm. Rổ này lúc mạnh nhất chỉ có BCM giảm, còn lại toàn tăng. Biên độ tăng cao nhất khoảng 0,51% so với tham chiếu. Cổ này cũng có tới 12 mã ở thời điểm lập đỉnh tăng hơn 1% giá trị. Kết phiên sáng chỉ còn 2 mã là HPG và NVL. Hai mã này thực tế cũng đã trượt giảm: HPG tụt khoảng 0,94% so với đỉnh và NVL tụt 1,04%.

Trạng thái tụt giá cũng là phổ biến trên sàn sáng nay và với cổ phiếu, biên độ mạnh hơn nhiều so với chỉ số. Các blue-chips giằng co lẫn nhau nên biến động khá nhỏ, nhưng thống kê cho thấy có tới 55% số cổ phiếu phát sinh giao dịch sáng nay trên HoSE chịu mức độ điều chỉnh hơn 1% từ giá cao nhất. Loạt cổ phiếu trượt dốc mạnh nhiều mã thanh khoản khá lớn, phản ánh áp lực bán xuất hiện đáng kể. DIG từ mức tăng 2,96% co lại còn tăng 0,3%, nghĩa là bốc hơi khoảng 2,59% so với đỉnh, thanh khoản tới 172,7 tỷ đồng. CTD ban đầu cực mạnh 5,44% nhưng sau đó trả lại toàn bộ, giao dịch hơn 51 tỷ đồng. BCG, SBT, FTS, HQC, NLG, DGW… cũng là những mã tụt rất sâu và thanh khoản lớn hàng chục tỷ đồng mỗi mã.

VN-Index đang không có nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Hiện tượng giá tăng trước, tụt sau chủ yếu vẫn là do dòng tiền nâng đỡ quá kém. Trong chiều giá tăng luôn có nhà đầu tư bán ra, chỉ là mức độ thế nào và thời điểm. Nếu có nhu cầu chốt lời, bên cầm cổ sẽ canh giá tốt nhất. Đà tăng dựa trên yếu tố giảm bán thường không duy trì được lâu trước diễn biến như vậy vì khi lực cung tăng lên, giá sẽ nhanh chóng tụt xuống.

Thanh khoản HoSE sáng nay giảm khoảng 10% còn 3.398 tỷ đồng. Bù lại trạng thái giằng co vẫn chưa đưa đến trạng thái sụt giảm rộng hoặc biên độ lớn. VN-Index hiện chỉ có 63 mã giảm hơn 1% và phía tăng cũng chỉ 73 mã trên 1%. Top 20 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất của HoSE thì chỉ có 2 mã giảm là LPB giảm 0,37%, FTS giảm 2,33%, còn lại 13 mã tăng.

Khối ngoại cũng đang giao dịch nhỏ, tổng bán trên HoSE khoảng 293,2 tỷ đồng và mua vào 226,9 tỷ, tương ứng bán ròng nhẹ 66,3 tỷ đồng. HPG là mã duy nhất được mua đáng kể với 38 tỷ đồng. Bán ra nhiều nhất là BMP -16,2 tỷ, VIC -15,6 tỷ, STB -15,2 tỷ.