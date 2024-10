Xăng sinh học dần thu hút người tiêu dùng Việt

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm xanh tại Việt Nam tăng trưởng trung bình 15% mỗi năm trong giai đoạn 2021 - 2023. Trong khi đó, báo cáo của Nielsen cho thấy 55% người tiêu dùng sẵn sàng thay đổi thói quen tiêu dùng để bảo vệ môi trường.

Nhu cầu này cũng được thể hiện qua mức độ tăng trưởng về tiêu thụ của các sản phẩm xanh trong nhiều ngành hàng. Tiêu biểu là thị trường thực phẩm hữu cơ năm 2023 đã tăng 20% (so với năm 2020), hay sản phẩm tẩy rửa sinh học tăng 15% doanh số ở năm 2022 (so với năm 2021). Mới nhất, có thể kể đến việc xăng sinh học (ethanol fuel) đang ngày càng được nhiều người lựa chọn làm nhiên liệu cho phương tiện giao thông hàng ngày.

THAY ĐỔI THÓI QUEN “SỐNG XANH”

Theo Hội đồng Ngũ cốc Hoa Kỳ tại Việt Nam (U.S Grains), thực tế chỉ riêng năm 2023, việc pha trộn ethanol vào xăng đã giúp giảm 56,5 triệu tấn khí thải nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải. Con số này tương đương với việc loại bỏ 12 triệu xe ô tô khỏi đường phố mỗi năm; lượng khí thải hàng năm của 15 nhà máy điện than; hoặc thậm chí tương đương với lượng khí thải từ 325.000 chuyến bay khứ hồi từ Los Angeles đến Thành phố New York.

Một nghiên cứu khác của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy ethanol sản xuất từ các nguyên liệu nông nghiệp có thể giảm lượng khí thải nhà kính lên đến 80%, tùy thuộc vào nguyên liệu sử dụng. Một tương lai xanh mà ở đó ethanol trở thành nhiên liệu chính cho động cơ là hoàn toàn có thể.

Tại Việt Nam, hầu hết người trưởng thành đều sở hữu phương tiện đi lại cá nhân, hiệu suất và độ bền của động cơ là những ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn nhiên liệu.

Bên cạnh đó, người Việt Nam cũng ngày càng quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe. Theo một cuộc khảo sát thực hiện năm 2023 của NCBI, 83% người Việt Nam cho biết họ đã thay đổi ưu tiên về sức khỏe sau đại dịch. Đồng thời, hiện đang tập trung nhiều hơn vào lối sống lành mạnh để tăng cường hệ miễn dịch (54%), cải thiện sức khỏe tổng thể (53%), phát triển thói quen ăn uống tốt (50%) và cải thiện sức khỏe tinh thần (50%).

Hội đồng Ngũ cốc Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết sự thay đổi này cũng giải thích tại sao ngày càng có nhiều người chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và bền vững để giảm thiểu lượng khí thải mà nhiều trong số đó có thể dẫn đến ung thư, các vấn đề tim mạch và hô hấp ra môi trường.

Do đó, lợi ích sức khỏe cho con người khi giảm lượng khí thải từ động cơ xe cộ cũng quan trọng không kém lợi ích với môi trường. Ngày nay, hầu hết các phương tiện hiện đại được trang bị các hệ thống kiểm soát khí thải tiên tiến. Khi kết hợp với việc sử dụng nhiên liệu ethanol, các hệ thống này có thể giảm đáng kể lượng khí thải có hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

“Một lợi ích quan trọng khác của việc chuyển sang sử dụng nhiên liệu ethanol là giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch truyền thống. Điều này giúp tăng cường an ninh năng lượng và hạn chế các rủi ro liên quan đến sự biến động giá cả và sự gián đoạn nguồn cung”, Hội đồng Ngũ cốc Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định.

Tại Việt Nam, Bộ Công Thương đã và đang xây dựng các chính sách khuyến khích, thúc đẩy tiêu thụ nhiên liệu ethanol. Với gần 100 triệu dân và khoảng 79 triệu phương tiện (73 triệu xe máy và hơn 6 triệu ô tô), việc chuyển sang các nguồn nhiên liệu bền vững như xăng ethanol là cần thiết để phát triển hệ thống giao thông xanh giúp Việt Nam đạt mục tiêu phát thải khí nhà kính ròng bằng 0 vào năm 2050.

XĂNG SINH HỌC DẦN THU HÚT GIỚI TRẺ

Những hồi chuông cảnh báo về các hậu quả của biến đổi khí hậu chính là một trong những nguyên nhân chính khiến người trẻ quyết liệt hơn trong việc thay đổi lối sống hàng ngày. Theo Deloitte, 62% gen Z và 59% millennials cảm thấy lo lắng về biến đổi khí hậu. Một khảo sát khác thực hiện bởi UNICEF cũng cho thấy hầu hết người trẻ hiện nay đều nhận thức rất rõ về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Xăng sinh học đang dần được người dùng lựa chọn làm nhiên liệu sử dụng cho phương tiện giao thông. (Ảnh chụp tại cây xăng)

Để góp phần ngăn chặn thực trạng này, nhiều bạn trẻ hiện nay đang thay đổi thói quen của mình để hướng tới lối sống thân thiện với môi trường hơn từ những điều đơn giản như vứt rác đúng nơi, phân loại và tái chế rác thải, cho đến chủ động lựa chọn những thương hiệu và sản phẩm bền vững như xăng sinh học.

Bạn Lam Phương (25 tuổi, nhân viên văn phòng), chia sẻ: “Thường tôi sẽ đổ xăng 1 lần/tuần và đều đổ xăng E5. Việc chuyển sang xăng sinh học cũng tiện lợi, không mất thời gian hay chi phí gì để đi thay đổi động cơ xe cả. Đến nay tôi đã sử dụng xăng E5 được 5 năm thì động cơ xe vẫn rất tốt, một năm chỉ cần đi bảo trì định kỳ 1 lần như thông thường là được”.

Còn đối với Châu Giang (20 tuổi, sinh viên), thường xuyên đổ xăng E5 RON 92 tại cây xăng PV Oil ở Thành phố Thủ Đức cho biết sau khi tìm hiểu về xăng sinh học và biết rằng loại xăng này thân thiện với môi trường vì tạo ra rất ít khí thải CO và HC nên đã chuyển sang sử dụng loại xăng này.

“Vì một bầu không khí sạch hơn, trong lành hơn trong tương lai, việc thay đổi những thói quen nhỏ nhất là cần thiết, đặc biệt là khi thói quen đó có liên quan đến sử dụng nhiên liệu hóa thạch vốn có hạn”, bạn Giang chia sẻ.

Không chỉ riêng người trẻ mà trên mạng xã hội cũng đã có rất nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng khuyến khích sử dụng xăng sinh học vì những lợi ích mà loại xăng này mang lại.