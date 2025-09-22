4 nền kinh tế này hiện chiếm khoảng 50% dân số toàn cầu. Dữ liệu từ sau năm 2025 tới cuối thế kỷ 21, tức năm 2100, được lấy từ kịch bản trung bình theo Báo cáo triển vọng dân số thế giới của Liên hợp quốc (UN).

Theo đồ họa, các đường cong được hình thành dựa trên dự báo về mức sinh, tuổi thọ và tình trạng di cư trên toàn cầu. Ấn Độ và Trung Quốc hiện là hai nước đông dân nhất thế giới.

UN dự báo cả hai quốc gia châu Á này sẽ tiếp tục duy trì vị trí đông dân nhất thế giới vào cuối thế kỷ này. Tuy nhiên, quỹ đạo về dân số của Ấn Độ và Trung Quốc có sự trái ngược rõ rệt.

Dân số Trung Quốc đã bắt đầu giảm vào năm 2020 và được dự báo sẽ giảm hơn 50% xuống còn khoảng 630 triệu người vào năm 2100. Ngược lại, Ấn Độ được dự báo tiếp tục tăng dân số trong gần 4 thập kỷ tới, chạm ngưỡng khoảng 1,7 tỷ người vào năm 2060 rồi sau đó giảm dần xuống còn 1,5 tỷ người vào năm 2100.

Ở phương Tây, Mỹ và châu Âu được dự báo ghi nhận sự thay đổi về dân số chậm hơn. UN dự báo dân số Mỹ sẽ tăng chậm nhưng đều đặn, đạt 420 triệu người vào năm 2100.

Trong khi đó, dân số châu Âu được dự báo sẽ giảm. Dựa trên báo cáo của UN, dân số của châu lục này đã đạt đỉnh khoảng 750 triệu người vào năm 2020 và tiếp tục đà giảm xuống còn khoảng 590 triệu người vào năm 2100. Con số này gần bằng với dân số của Trung Quốc ở thời điểm cuối thế kỷ 21.

Mô hình phân tích dân số của UN thường được dùng làm cơ sở để so sánh dân số giữa các quốc gia. Tuy nhiên, mọi dự báo về dân số đều chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố nhân khẩu học cơ bản như mức sinh, tuổi thọ và tình trạng di cư. Một số tổ chức nghiên cứu khác sử dụng các giả định khác về mức sinh, tuổi thọ và di cư, do đó có thể đưa ra các dự báo về dân số trong dài hạn khác so với dự báo của UN.