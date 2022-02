Xu thế dòng tiền: Cơ hội giảm giá vốn

Tác động của căng thẳng Nga – Ukraine tới thị trường chứng khoán Việt Nam được xem là không nhiều, bằng chứng là chỉ xuất hiện rung lắc ở hai ngày cuối tuần.

Các chuyên gia khá đồng thuận khi cho rằng ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh là không đáng ngại. Trong khi đó nhà đầu tư nên quan sát những tác động gián tiếp nhưng lại có thể dài hơi hơn, như ảnh hưởng tới giá hàng hóa cơ bản, thúc đẩy lạm phát. Trước khi cuộc chiến nổ ra thì xu hướng chung trên thế giới là thắt chặt tiền tệ để đối phó với lạm phát tăng nhanh. Các mối rủi ro này hiện đang tăng cao hơn.

Do đánh giá ảnh hưởng ngắn hạn tạo nên biến động mạnh, các chuyên gia đều coi đó là cơ hội để giao dịch ngắn hạn trên danh mục sẵn có để giảm giá vốn. Tuy vậy với mục tiêu ngắn hạn như vậy, việc đánh giá rủi ro là vẫn còn. Lời khuyên là nhà đầu tư nên co gọn danh mục, tránh dàn trải, ưu tiên các cổ phiếu hưởng lợi trong bối cảnh lạm phát tăng cao hoặc có câu chuyện riêng.

Thị trường đã chao đảo mạnh trong ngày chiến sự Nga – Ukraine nổ ra. Tuy nhiên lực cầu bắt đáy mạnh mẽ đã giúp thị trường phục hồi mạnh ngay lập tức. Có ý kiến rằng thị trường đã chiết khấu hết rủi ro. Quan điểm của anh chị thế nào?

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng cuộc chiến Nga – Ukraine mang tính ngoại lai đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, với sức ảnh hưởng lên thị trường chúng ta không đáng kể, để nói cơ hội mua được giá tốt do sự hoảng loạn từ cuộc chiến này gây ra trên thị trường chúng ta là không có nhiều. Ông Nguyễn Văn Sơn

Tôi cho rằng, cuộc chiến Nga – Ukraina không có nhiều ý nghĩa tới thị trường chứng khoán Việt Nam, có chăng chỉ mang tính tâm lý nhất thời. Và thực tế là trong ngày chiến sự Nga – Ukraine nổ ra, thị trường chúng ta cũng chỉ ảnh hưởng một phiên giao dịch ở mức độ vừa phải, dường như chỉ tác động thoáng qua, và đã tăng trở lại ngay phiên sau đó. Hay nói cách khác, rủi ro từ cuộc chiến đối với thị trường chứng khoán Việt Nam là không đáng kể, và chúng ta có thể tạm quên đi rủi ro này, mà hãy chú ý tới những rủi ro lớn hơn.

Theo tôi, rủi ro từ lạm phát toàn cầu tăng cao sẽ thúc đẩy quá trình thắt chặt chính sánh và xu hướng tăng lãi suất nhanh hơn, mới là những rủi ro trọng yếu mà nhà đầu tư cần theo dõi lúc này.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Theo tôi hiện tại rủi ro vẫn tiềm ẩn, dòng tiền tham gia thị trường vẫn rất yếu. Khi giá thấp thì tiền vào mạnh còn khi kéo lên dòng tiền tham gia mua lên rất yếu. Tuy nhiên thị trường Việt Nam đang vận động khá tích cực so với rất nhiều thị trường khác. Rủi ro về thông tin địa chính trị đã được hấp thụ phần nào. Xu hướng thị trường sắp tới sẽ tùy thuộc vào sự vận động của dòng tiền: dòng tiền có tham gia mạnh lại hay không.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc khách hàng cá nhân Chứng khoán Rồng Việt

Trước khi chảo đảo trong ngày chiến sự Nga – Ukraine nổ ra thị trường chứng khoán đã trải qua những phiên tăng điểm trong bối cảnh thanh khoản không cao. Việc này cho thấy dòng tiền vẫn đang thận trọng và tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Đến khi chiến sự nổ ra thị trường tăng mạnh dòng tiền vào do nhận thấy đây là cơ hội kiếm lời cho ngắn hạn.

Tôi nghĩ rằng dòng tiền chỉ rút ra tạm thời do cảm thấy rủi ro khi chỉ số VN-Index đã đạt được mốc điểm cao, tuy nhiên dòng tiền vẫn ở lại thị trường tìm kiếm cơ hội tốt nhất để giải ngân. Qua đó có thể cho rằng thị trường chứng khoán vẫn đang là kênh đầu tư được nhà đầu tư rất quan tâm.

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Tôi cho rằng các sự kiện ảnh hưởng kiểu này đến thị trường chứng khoán vẫn liên tục và dường như năm nào cũng xuất hiện. Các hệ lụy đi kèm với diễn biến chao đảo của chỉ số chứng khoán toàn cầu xuất hiện. Rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu đặc biệt đến từ việc điều chỉnh của nhiều cổ phiếu đã hết dư địa tăng giá, suy yếu của nhiều cổ phiếu mà nền tảng kinh doanh bất lợi hoặc các cổ phiếu trong tầm ngắm bán ra của các quỹ lớn. Trạng thái của thị trường vẫn không phải quá tiêu cực trong hiện tại mà ngược lại vẫn có nhiều các cơ hội đầu tư.

Cổ phiếu dầu khí có thể coi là điểm sáng trong bối cảnh căng thẳng tuần này, nhưng đến cuối tuần nhóm này đã thoái trào khá nhanh dù giá dầu vẫn trong tăng mạnh và tình hình chiến sự vẫn tiếp diễn. Đây là hệ quả của việc chốt lời ngắn hạn, hay cổ phiếu dầu khí chỉ tăng “dựa hơi” vào các căng thẳng địa chính trị? Anh chị đánh giá xu hướng của nhóm này như thế nào?

Với diễn biến giá dầu tăng cao, dòng tiền tham gia cải thiện trong ngắn hạn cùng với triển vọng lợi nhuận của nhóm dầu khí năm nay thì xu hướng tăng điểm của nhóm này có thể tiếp tục sau quá trình điều chỉnh ngắn hạn đầu tuần tới. Ông Lê Đức Khánh

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc khách hàng cá nhân Chứng khoán Rồng Việt

Tôi đánh giá đây là động thái chốt lời ngắn hạn dù cho giá dầu vẫn tăng mạnh. Với tình hình căng thẳng giữa các quốc gia, dự báo giá dầu còn có thể tăng cao nữa, tuy nhiên để đánh giá triển vọng doanh nghiệp vẫn cần có thời gian. Vì vậy xu hướng của nhóm cổ phiếu dầu khí tôi cho rằng vẫn khá lạc quan trong thời gian tới.

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Cổ phiếu dầu khí nổi lên như là nhóm cứu cánh cho thị trường trong phiên điều chỉnh mạnh “hoảng loạn” khi thông tin căng thẳng Nga – Ukraine leo thang. Nhóm cổ phiếu nào tăng mạnh vài phiên cũng sẽ lại lại bước vào giai đoạn điều chỉnh do áp lực bán ngắn hạn, chốt lời ngắn hạn...

Với diễn biến giá dầu tăng cao, dòng tiền tham gia cải thiện trong ngắn hạn cùng với triển vọng lợi nhuận của nhóm dầu khí năm nay thì xu hướng tăng điểm của nhóm này có thể tiếp tục sau quá trình điều chỉnh ngắn hạn đầu tuần tới.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Cổ phiếu dầu khí có sự bứt phá ấn tượng trong tuần giao dịch vừa qua, nhờ sự đi lên mạnh mẽ của giá dầu. Hiện tại, giá dầu đang trong một xu hướng Uptrend dài hạn khá rõ rệt, mà cuộc chiến của Nga – Ukraine chỉ là chất xúc tác, trong khi nguyên nhân chính tới từ tình trạng lạm phát leo thang mạnh mẽ bởi quá trình cung tiền mạnh của các nước lớn trong giai đoạn dịch bệnh vừa qua, cũng như nhu cầu đi lại tăng cao khi nền kinh tế thế giới bình thường trở lại.

Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, giá dầu đang gặp kháng cự mạnh quanh ngưỡng tâm lý 100USD. Mặc dù chiến sự có tiếp diễn nhưng nhiều nhận định cho rằng giá dầu có thể gặp áp lực chốt lời ngắn hạn. Và với một nhóm có tính đầu cơ cao, bên cạnh những lo ngại giá dầu có thể sẽ sớm điều chỉnh thì nhóm cổ phiếu dầu khí xuất hiện phiên điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng cũng là bình thường.

Còn trong dài hạn, tôi cho rằng nhóm dầu khí vẫn sẽ là nhóm tiềm năng, với kỳ vọng giá dầu sẽ duy trì ở mức cao do tình trạng lạm phát có thể sẽ chưa sớm được giải quyết trong ngắn hạn, cũng như viễn cảnh gián đoạn một phần nguồn cung từ hệ lụy của căng thẳng địa chính trị.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Theo tôi đó là hệ quả của việc chốt lãi ngắn hạn, thường nhiều nhà đầu tư tham gia dòng dầu khí với vị thế đầu cơ hơn là đầu tư. Dòng cổ phiếu này xu hướng vẫn khá mạnh và còn mạnh trong thời gian tới khi giá dầu duy trì ở mức cao. Dòng tiền tham gia rất mạnh ở các phiên xanh và thanh khoản yếu hơn ở phiên đỏ; chưa có dấu hiệu xấu. Hầu hết các cổ phiếu đều tăng được nhịp 20-30% nên có nhịp điều chỉnh ngắn hạn là chuyện bình thường.

Khá nhiều cổ phiếu/nhóm cổ phiếu vẫn tăng giá ngược dòng tuần qua. Theo anh chị nhà đầu tư nên cơ cấu danh mục như thế nào trong bối cảnh này để đạt hiệu quả cao?

Tuần vừa rồi tôi có tham gia mua ở nhịp giảm nhưng chủ yếu là trading giảm giá vốn trên danh mục sẵn có và giảm lượng cổ phiếu nhiều hơn ở chiều bán. Ông Nguyễn Việt Quang

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Giai đoạn hiện nay sẽ khó đầu tư cũng như lựa chọn cổ phiếu so với năm ngoái nhưng không phải thiếu các cơ hội. Theo tôi có lẽ chọn lựa 1 danh mục gọn gàng 3 - 5 cổ phiếu với việc ưu tiên tỷ trọng tập trung ở vài cổ phiếu tiềm năng nhất sẽ hiệu quả cao hơn. Tất nhiên, nếu năm ngoái việc nắm giữ dài sẽ được coi là chiến lược chủ đạo thì năm nay việc linh hoạt đưa ra đó là cổ phiếu nào nắm giữ ngắn, cổ phiếu nào được cầm dài hơn thì cũng là tùy thuộc vào đánh giá của từng nhà đầu tư đối với triển vọng từng cổ phiếu riêng lẻ, từng nhóm ngành.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc khách hàng cá nhân Chứng khoán Rồng Việt

Tuy tuần rồi thị trường có phiên giao dịch khá khởi sắc nhưng dự báo tuần này sẽ giao dịch thận trọng hơn. Xu hướng dòng tiền gia tăng mạnh tuần qua ở các nhóm ngành dầu khí, hóa chất, chứng khoán, thép, thực phẩm và đồ uống. Nhà đầu tư nên cơ cấu doanh mục theo theo nhóm cổ phiếu này, nhóm cổ phiếu có “câu chuyện” để tăng giá.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Theo tôi nhà đầu tư giai đoạn này nên thiên về đầu tư hơn và luôn cơ cấu danh mục tập trung vào các cổ phiếu nền tảng kinh doanh tốt và tăng trưởng mạnh. Có chăng nên cơ cấu để dồn tỷ trọng lớn vào các cổ phiếu khỏe hơn trong danh mục.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Trong tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam vận động trong một trạng thái giằng co đi ngang với biên độ hẹp và xu hướng không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cổ phiếu hoặc nhóm cổ phiếu thể hiện được mức tăng khá tốt, như nhóm Phân bón, Thủy sản, Hóa chất, Dầu khí, Bán lẻ... Hầu hết các nhóm này đều có chung một đặc điểm là triển vọng kinh doanh năm 2022 tương đối sáng sủa, và được kỳ vọng hưởng lợi từ xu hướng lạm phát tăng cao, cũng như quá trình nền kinh tế bình thường trở lại.

Do vậy, tôi cho rằng, danh mục nên được cơ cấu theo hướng nắm giữ các cổ phiếu được hưởng lợi từ chuyển động của yếu tố vĩ mô tích cực, và có tính phòng vệ cao trước xu hướng lạm phát tăng.

Thị trường ghi nhận mức thanh khoản gia tăng đột biến hôm 24/2 và khẩu hiệu “chiến tranh là cơ hội mua cổ phiếu” được lan truyền rộng rãi. Anh chị có tham gia bắt đáy không? Tỷ trọng cổ phiếu hiện tại bao nhiêu?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Tuần vừa rồi tôi có tham gia mua ở nhịp giảm nhưng chủ yếu là trading giảm giá vốn trên danh mục sẵn có và giảm lượng cổ phiếu nhiều hơn ở chiều bán. Tỷ trọng hiện tại vẫn nắm giữ nhiều cổ phiếu tuy nhiên tôi đã giảm hết margin và chỉ sử dụng margin khi thị trường đã xác định rõ xu hướng đi lên.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc khách hàng cá nhân Chứng khoán Rồng Việt

Theo tôi với tình hình thị trường hiện tại còn nhiều rủi ro từ chiến sự thì hạn chế tối đa sử dụng ký quỹ là phương án khả thi nhất. Danh mục cổ phiếu chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu hút dòng tiền như đã nêu bên trên. Dự báo thị trường tuần này sẽ giao dịch thận trọng và khó đoán hơn. Nhà đầu tư nên giải ngân khi thị trường giảm mạnh và mua bán ngắn hạn với cổ phiếu mình đang nắm giữ.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Như những chia sẽ ở trên, tôi cho rằng cuộc chiến Nga – Ukraine mang tính ngoại lai đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, với sức ảnh hưởng lên thị trường chúng ta không đáng kể, để nói cơ hội mua được giá tốt do sự hoảng loạn từ cuộc chiến này gây ra trên thị trường chúng ta là không có nhiều. Do đó, việc mua bán của tôi ở thời điểm hiện tại không phụ thuộc nhiều vào biến động từ cuộc chiến này gây ra, mà nó phục thuộc vào xu hướng của thị trường chung trước các yếu tố vĩ mô mang tính trọng yếu như việc lạm phát tăng cao trên toàn thế giới sẽ thúc đẩy các ngân hàng trung ương sớm gia tăng lãi suất nhanh hơn, và từ đó sẽ tạo ra một viễn cảnh khó khăn cho thị trường chứng khoán ở tương lai gần. Hiện tại, diễn biến thị trường đang khá giằng co, nên tôi cho rằng tỷ trọng cổ phiếu hợp lý nên ở mức 50%.

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Tôi cũng có điều chỉnh cơ cấu danh mục 2 phiên cuối tuần qua và tỷ trọng cổ phiếu tiền mặt đang là 70%/30%.