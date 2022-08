Xu thế dòng tiền: Kiên nhẫn đợi quả ngọt

Mặc dù VN-Index có phiên mất điểm nhẹ cuối tuần nhưng các chuyên gia không cho rằng đó là tín hiệu thị trường đã suy yếu. Hiện tượng xoay vòng dòng tiền, các đợt chốt lời ngắn hạn vẫn thường xuyên xuất hiện, nhưng xu hướng hiện tại vẫn sẽ tiếp tục.

Thị trường cần các phiên nghỉ ngơi để giải tỏa áp lực lợi nhuận ngắn hạn từ các nhà đầu cơ. Xu hướng vẫn sẽ là tăng zigzag và điều quan trọng là dòng tiền đã được kích hoạt. Các chuyên gia đánh giá rất cao mức gia tăng thanh khoản vượt trội trong tuần qua so với nền thấp trước đó. Dù còn xa mới so sánh được với các mức kỷ lục hồi đầu năm, nhưng rõ ràng trong bối cảnh hiện tại, đó cũng là mức thanh khoản rất ổn.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tính thị trường của các cổ phiếu ngành chứng khoán – nhóm cổ phiếu tăng trưởng vượt trội tuần qua và đang thu hút dòng tiền mạnh mẽ. Mặc dù kết quả kinh doanh quý 2 không thật sự tốt, thậm chí quý 3 cũng có thể gặp trắc trở, nhưng việc nhạy với xu hướng khiến nhà đầu tư ưu tiên vốn vào các cổ phiếu nhóm này. Do đó nhà đầu tư có thể quan sát diễn biến các cổ phiếu chứng khoán như là một tín hiệu mạnh mẽ về xu hướng hiện tại.

VN-Index đã không thể có một tuần tăng điểm trọn vẹn khi quay đầu giảm nhẹ trong phiên cuối cùng. Đích đến kỳ vọng của anh chị tuần trước vẫn chưa đạt được. Vì vậy diễn biến giảm này chỉ là điều chỉnh ngắn hạn thông thường trên đường tăng cao hơn?

Tôi nhận thấy dòng tiền đã tăng lên trong 7 phiên gần đây, và luôn duy trì trên mức bình quân 20 phiên gần nhất. Trên đồ thị tuần, mức thanh khoản của tuần vừa qua cũng là mức cao nhất trong vòng ba tháng gần nhất. Mức thanh khoản hiện tại nếu được duy trì có thể giúp VN-Index tiếp tục xu hướng đi lên, với mục tiêu là vùng tâm lý 1.300 điểm.

Ông Trần Đức Anh – Giám đốc chiến lược thị trường Chứng khoán KBSV

Tôi cho rằng rhiên giảm điểm cuối tuần không nói lên nhiều về xu hướng hiện tại. Thị trường đã có 4 phiên hồi phục mạnh và 1 phiên điều chỉnh để giải toả áp lực chốt lời là diễn biến chúng ta có thể lý giải được.

Dòng tiền vẫn đang vận động xoay vòng và ngoại trừ ngành chứng khoán duy trì được đà tăng phiên thứ 6, các ngành ngân hàng, bất động sản và đặc biệt là thép đã có dấu hiệu suy yếu. Tuy nhiên diễn biến điều chỉnh cũng khá phân hoá trong mỗi ngành với biên độ giảm nhìn chung không lớn.

Tôi không cho rằng diễn biến điều chỉnh phiên thứ 6 là dấu hiệu tạo đỉnh ngắn hạn dù diễn biến hồi phục trong các phiên tới nhiều khả năng sẽ trồi sụt hơn với sự phân hoá ngày càng rõ nét.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Đúng là như vậy, tôi cũng đồng quan điểm. Xu hướng chính của thị trường vẫn là tăng điểm, và phiên giảm vào cuối tuần chỉ là mang tính rung lắc kỹ thuật nhằm củng cố cho xu hướng chính thêm bền vững.

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Tôi đánh giá VN-Index điều chỉnh kỹ thuật nhưng ở trạng thái “tích cực”. Vùng ngưỡng mục tiêu hướng tới vẫn là 1.260 – 1.280 hoặc cao hơn trong tuần giao dịch tới.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Như tôi có trao đổi trong các lần trước thì khả năng cao thị trường sẽ đi lên zigzag. Hiện thị trường đang gặp mức kháng cự quanh 1.250 điểm và nhiều dấu hiệu cho thấy có khả năng rất cao thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh test về quanh 1.220 điểm. Nếu thanh khoản thị trường giai đoạn tới tiếp tục duy trì như mức hiện tại thì khả năng cao thị trường sẽ tăng được lên mức quanh 1.300 điểm.

Ông Lê Minh Nguyên – Giám đốc Khách hàng cá nhân Chứng khoán Rồng Việt

Với thanh khoản tăng hơn so với tuần trước cho thấy rằng dòng tiền bắt đầu tìm thấy điểm hấp dẫn của thị trường. Tuy nhiên tôi thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng và việc bảo toàn lợi nhuận là hết sức đương nhiên trong bối cảnh hiện tại. Trong khi đó hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau mùa báo cáo tài chính quý 2 sẽ là vùng trống thông tin trong tháng 8. Kỳ vọng tiếp theo của thị trường vẫn giữ mức thanh khoản như tuần trước và xu hướng tích luỹ - khả quan.

Anh chị vẫn đánh giá điều quan trọng nhất cho cơ hội đi cao hơn, xa hơn của thị trường là thanh khoản. Vậy mức giao dịch tuần qua có đủ khiến anh chị hài lòng?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Thanh khoản tuần qua duy trì ở mức cao so với giai đoạn trước đó và dòng tiền gần như tăng trưởng 50%. Đều đó đã tạo động lực cho thị trường có những phiên tăng nhanh và mạnh trong tuần. Mức thanh khoản này để nói hài lòng thì với tôi là chưa, vì thanh khoản thị trường càng tốt thì thị trường đi được càng xa, nhưng với điều kiện hiện tại mức đó đã khá ổn rồi.

Với thanh khoản tăng hơn so với tuần trước cho thấy rằng dòng tiền bắt đầu tìm thấy điểm hấp dẫn của thị trường.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi nhận thấy dòng tiền đã tăng lên trong 7 phiên gần đây, và luôn duy trì trên mức bình quân 20 phiên gần nhất. Điều quan trọng trong một xu hướng đi lên của thị trường, ngoài sự đồng thuận giữa điểm số, thanh khoản là rất cần thiết, vì khi có được sự đồng thuận thì cơ hội đi lên sẽ thêm chắc chắn.

Với góc nhìn kỹ thuật trên đồ thị tuần, mức thanh khoản của tuần vừa qua cũng là mức cao nhất trong vòng ba tháng gần nhất. Đây có thể là cơ sở cho thấy nhà đầu tư dần quay trở lại thị trường. Tôi cho rằng, mức thanh khoản hiện tại nếu được duy trì có thể giúp VN-Index tiếp tục xu hướng đi lên, với mục tiêu là vùng tâm lý 1.300 điểm.

Ông Lê Minh Nguyên – Giám đốc Khách hàng cá nhân Chứng khoán Rồng Việt

Có thể đánh giá mức giao dịch tuần qua mở ra một giai đoạn khả quan cho thị trường sắp tới. Khi mà đà giảm của thị trường đã bị chặn đứng, chỉ số VN-Index theo xu hướng tích luỹ và thanh khoản “ấm” dần lại cho thấy giai đoạn khó khăn nhất của thị trường đã qua. Dòng tiền tuy nằm ngoài nhưng vẫn theo dõi thị trường và sẵn sàng tham gia khi thấy cơ hội.

Ông Trần Đức Anh – Giám đốc chiến lược thị trường Chứng khoán KBSV

Thị trường hồi phục đi kèm thanh khoản tăng là tín hiệu củng cố độ tin cậy của xu hướng hồi phục khi phản ánh mức độ hưng phấn của tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên mức thanh khoản này chỉ cao nếu so với mức nền 3-4 tháng trở lại đây (giai đoạn tâm lý nhà đầu tư bi quan tột độ do diễn biến lao dốc của thị trường chung), trong khi vẫn tương đối thấp nếu so với mặt bằng giai đoạn trước đó. Dĩ nhiên thanh khoản thấp còn đến từ nhiều nguyên nhân khác như sự suy yếu ở nhóm cổ phiếu đầu cơ, hay do mặt bằng lãi suất trong nền kinh tế tăng. Tuy nhiên nhìn chung tôi không đánh giá quá tích cực với diễn biến thanh khoản hiện tại.

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Với tôi các phiên tăng điểm đầu tháng 8 đạt giá trị giao dịch 15.000 – 17.000 tỷ đồng được coi là khá tốt. Với giá trị giao dịch trên thị trường hiện nay thì các chỉ số chứng khoán vẫn có đang có dư địa để lên một số mốc điểm cao hơn trong tuần giao dịch tới.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng mà tuần trước anh chị đánh giá khả năng cao sẽ dẫn dắt thị trường nhịp tăng này quả thực đã tiến triển rất tốt. Đặc biệt các cổ phiếu chứng khoán nhiều mã tăng rất mạnh. Đây là điều trái ngược với số liệu lợi nhuận không mấy khả quan trong quý 2. Tuy nhiên nếu thị trường tăng trưởng tốt trong quý 3 thì những yếu tố bất lợi trong quý 2 sẽ lại là cơ hội, nhất là khả năng triển khai giao dịch T+2 ngay trong tháng 8. Có thể xem diễn biến của nhóm này như một chỉ báo kỳ vọng về xu hướng tăng của thị trường không?

Có thể coi diễn biến nhóm cổ phiếu chứng khoán là chỉ báo về mặt tâm lý của nhà đầu tư về triển vọng thị trường. Tuy nhiên tôi không cho rằng chỉ báo này đáng tin cậy do tâm lý nhà đầu tư thường thay đổi rất nhanh.

Ông Lê Minh Nguyên – Giám đốc Khách hàng cá nhân Chứng khoán Rồng Việt

Theo tôi có thể xem diễn biến của nhóm này như một chỉ báo tích cực về kỳ vọng sắp tới của thị trường.

Với số liệu công bố quý 2 không mấy khả quan của nhóm này, dòng tiền vẫn vào mạnh do đánh giá cái xấu nhất đã qua và khả năng giảm điểm của nhóm này không nhiều nữa. Cùng với thông tin giá dầu, giá cả hàng hoá chung và hoạt động lưu thông hàng hoá đều có xu hướng cải thiện so với tháng trước đã củng cố niềm tin vùng giá của nhóm ngành này đã ở vùng đáy.

Ông Trần Đức Anh – Giám đốc chiến lược thị trường Chứng khoán KBSV

Cổ phiếu ngành chứng khoán có hệ số Beta cao, được hiểu là thường biến động cùng chiều và mạnh hơn so với thị trường chung do lợi nhuận các doanh nghiệp trong ngành (đến từ các mảng tự doanh, môi giới, margin...) có xu hướng tăng trưởng tốt khi thị trường sôi động. Khi nhà đầu tư kỳ vọng thị trường đi lên sẽ gia tăng giải ngân vào cổ phiếu ngành chứng khoán qua đó giúp cổ phiếu ngành này tăng giá.

Do đó đây có thể coi là chỉ báo về mặt tâm lý của nhà đầu tư về triển vọng thị trường. Tuy nhiên tôi không cho rằng chỉ báo này đáng tin cậy do tâm lý nhà đầu tư thường thay đổi rất nhanh.

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Tôi vẫn nhìn nhận nhóm chứng khoán như là một chỉ báo ở một số giai đoạn của thị trường, không chỉ là nhóm dẫn dắt ở giai đoạn thị trường trong xu tăng mạnh hay sau khi điều chỉnh kết thúc, tích lũy và hồi phục trở lại. Nhóm cổ phiếu chứng khoán thanh khoản đủ lớn đối với những ai ưa thích giao dịch ngắn hạn cũng như tăng điểm đủ hấp dẫn để thu hút dòng tiền nói dung. Nên có thể nói nhóm cổ phiếu này tăng cũng là tín hiệu cho thấy đà tăng của thị trường vẫn đã và đang diễn ra ít nhất là trong 2 tuần giữa tháng 8.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Dòng chứng khoán là dòng bám sát theo thị trường. Nếu so sánh đồ thị VN-Index và dòng chứng khoán thì chúng ta có thể thấy nó khá tương đồng. Nên theo tôi việc xem diễn biến nhóm này để chỉ báo thị trường cũng khá hợp lý, vì khi thị trường tốt thì công ty chứng khoán sẽ có lợi nhuận tốt.

Tôi thấy khá ít nhà đầu tư có thể chốt lời và xoay vòng dòng tiền theo thị trường. Chính vì vậy nhà đầu tư nên có chiến lược và kế hoạch đầu tư dài hơi hơn.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Khi quan sát nhóm chứng khoán trong nhiều năm gần đây, tôi nhận thấy nhóm cổ phiếu ngành này có đặc tính đầu cơ mạnh và rất nhạy sóng. Hay nói cách khác, nhóm chứng khoán có tính thị trường rất cao, lên nhanh và lúc xuống cũng rất mạnh.

Hiện tại, giá cổ phiếu đang vận động tích cực và khá trái chiều so với kết quả kinh doanh của nhóm chứng khoán, khi không chỉ kết quả kinh doanh sụt giảm ở quý 2 mà còn triền vọng quý 3 cũng không có sự nổi trội so với cùng kỳ.

Diễn biến tích cực có được là nhờ nhà đầu tư kỳ vọng thị trường sẽ xuất hiện một con sóng hồi, cũng như kỳ vọng vào thông tin giao dịch T+2 sớm được triển khai trong tháng 8 này chứ chưa hẳn là nhờ yếu tố cơ bản.

Và tôi cho rằng, nhờ tính đầu cơ và nhạy sóng, nhóm chứng khoán đang hưởng lợi từ diễn biến tích cực của thị trường bởi dòng tiền chung tăng lên. Từ góc nhìn này, chúng ta có thể xem diễn biến của nhóm này như một chỉ báo tâm lý và đang ủng hộ cho kịch bản thị trường sẽ còn tiếp tục phục hồi.

Thị trường đang có hiện tượng chốt lời và xoay vòng dòng tiền. Điều này tạo sự phân hóa, thậm chí ngay cả những cổ phiếu thuộc nhóm mạnh như chứng khoán cũng không đồng đều. Không phải nhà đầu tư nào cũng có khả năng “đánh võng”, anh chị có tư vấn gì trong tình huống này?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Tôi thấy khá ít nhà đầu tư có thể chốt lời và xoay vòng dòng tiền theo thị trường. Chính vì vậy nhà đầu tư nên có chiến lược và kế hoạch đầu tư dài hơi hơn. Trong một ngành sẽ có cổ phiếu chạy trước và khỏe trước, nhưng ngành đó khỏe thì hầu hết các cổ phiếu đều sẽ tăng, chỉ là lợi nhuận đem lại cho nhà đầu tư sẽ khác nhau. Đôi khi có cổ phiếu giai đoạn đầu chạy yếu nhưng đoạn cuối tăng rất khỏe. Nhà đầu tư cần nghiên cứu tìm hiểu về doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đó tăng trưởng lợi nhuận tốt trong ngành thì hãy kiên nhẫn đợi quả ngọt.

Với tôi các phiên tăng điểm đầu tháng 8 đạt giá trị giao dịch 15.000 – 17.000 tỷ đồng được coi là khá tốt. Với giá trị giao dịch trên thị trường hiện nay thì các chỉ số chứng khoán vẫn có đang có dư địa để lên một số mốc điểm cao hơn trong tuần giao dịch tới.

Ông Trần Đức Anh – Giám đốc chiến lược thị trường Chứng khoán KBSV

Chúng ta có thể nhìn thấy và dự đoán được suy hướng xoay vòng của dòng tiền sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Tuy nhiên việc “đánh võng” theo dòng tiền, trong phần lớn trường hợp, mang lại nhiều rủi ro do chúng ta khó có thể nắm bắt được quy luật của vận động của dòng tiền.

Đối với nhà đầu tư thông thường, tôi nghĩ chúng ta nên hài lòng khi nắm giữ những cổ phiếu đang vận động tích cực hơn so với thị trường chung trong trung hạn nhờ các yếu tố vượt trội về mặt cơ bản, thay vì bị thu hút bởi các nhóm cổ phiếu tăng nóng nhưng thiếu tính bền vững.

Ông Lê Minh Nguyên – Giám đốc Khách hàng cá nhân Chứng khoán Rồng Việt

Theo tôi nhà đầu tư có thể giải ngân một phần cho chiến lược ngắn hạn và ưu tiên giữ một luọng tiền mặt cho dài hạn khi thông tin hỗ trợ các nhóm ngành dần rõ hơn. Sau mùa báo cáo bán niên thị trường thường vào vùng thiếu thông tin và khi đó khả thông tin và lãi suất, giá dầu, giá cả hàng hoá sẽ tác động rõ nét hơn với thị trường.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Trong giai đoạn hồi phục của thị trường, thì hiện tượng dòng tiền liên tục xoay tua dẫn tới các nhóm cổ phiếu phân hóa mạnh. Và thật hoàn hảo nếu nhà đầu tư giao dịch chủ động có khả năng nắm bắt được đúng mạch của thị trường để “nhảy sóng” và “đánh võng” theo nhịp điệu của dòng tiền.

Nếu không có khả năng như vậy thì với nhà đầu tư có cách giao dịch bảo thủ hơn, vẫn có cách để tìm kiếm lợi nhuận từ đợt hồi phục này. Theo tôi, từ việc rà soát kỳ báo cáo quý 2 nhằm tìm ra các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt cũng như có triển vọng kinh doanh của nữa cuối năm 2022 tăng trưởng khả quan. Nhà đầu tư có thể tham gia các cổ phiếu mục tiêu ở nền giá ổn định và chờ đợt dòng tiền luân chuyển tới.

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Với những nhà đầu tư có khả năng thì vẫn có thể giao dịch ngắn hạn tận dụng tốt cơ hội ở các con sóng hồi với khả năng sinh lời chấp nhận được. Còn với các nhà đầu tư ít kinh nghiệm hơn thì hay hướng tới việc nắm giữ hoặc mua gom các cổ phiếu triển vọng với mức giá đang rẻ và giảm về mức giá chiết khấu lớn với tầm nhìn dài hơn.

Ngoài ra chúng ta vẫn có thể hướng tới việc có cổ phiếu chúng ta giao dịch ngắn hạn tận đụng các cơ hội tăng giá của cổ phiếu trong tháng 8 và vẫn chú ý đến 2 -3 mã triển vọng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ rất tương sáng giai đoạn tới hoặc cả năm tới cũng là cơ hội mua gom tích lũy. Chiến lược giao dịch linh hoạt có lẽ là chiến lược phù hợp với các nhà đầu tư trong năm 2022.