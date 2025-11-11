10 cổ phiếu AI mất 1,64 nghìn tỷ USD vốn hóa chỉ trong một tuần

Từ ngày 29/10 đến 7/11/2025, tổng vốn hóa của 10 công ty lớn liên quan tới làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm Nvidia, Microsoft, Meta, Broadcom, Oracle, TSMC, AMD, Palantir, Apple và ASML - giảm khoảng 1,64 nghìn tỷ USD. Diễn biến này phản ánh đợt điều chỉnh giảm chung của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Trong tuần trước, chỉ số Nasdaq - gồm hơn 3.000 cổ phiếu niêm yết trên sàn Nasdaq - ghi nhận tuần giảm mạnh nhất từ đầu tháng 4 khi nhà đầu tư hoài nghi độ bền của làn sóng cổ phiếu AI. Nhóm chip và công nghệ dẫn đầu đà đi xuống. Tính cả tuần, chỉ số này giảm khoảng 3%.

Tính từ tháng 4, thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách thuế đối ứng gây chấn động, Nasdaq vẫn tăng hơn 50% khi kỳ vọng vào công nghệ AI liên tục đẩy chỉ số này lên các mức cao kỷ lục.

Đà giảm mạnh tuần trước xuất phát từ lo ngại rằng nhóm công nghệ đang được định giá quá cao, sau khi lãnh đạo hai ngân hàng đầu tư hàng đầu Morgan Stanley và Goldman Sachs bày tỏ nghi ngại về sự bền vững của mặt bằng giá cổ phiếu Phố Wall hiện tại.

“Chúng ta nên sẵn sàng đón nhận khả năng thị trường sẽ điều chỉnh 10-15%, một kết quả không xảy ra do một cú sốc vĩ mô nào cả”, ông Ted Pick, CEO của Morgan Stanley, nhận định tại hội nghị Global Financial Leaders’ Investment Summit ở Hồng Kông, ngày 4/11.

Cũng tại sự kiện này, ông David Solomon, CEO Goldman Sachs, cho rằng trong các chu kỳ của thị trường, sẽ xuất hiện các yếu tố làm thay đổi kỳ vọng và tạo ra các nhịp điều chỉnh.

“Không ai đủ khôn ngoan để nhìn thấy trước cho đến khi điều đó xảy ra”, ông Solomon phát biểu, đồng thời nhận xét rằng định giá của nhóm cổ phiếu công nghệ Phố Wall đang quá cao.

Đà giảm của thị trường còn chịu tác động từ phát biểu của ông Jensen Huang, CEO hãng chế tạo chip Nvidia, tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai AI do tờ báo Financial Times tổ chức ngày 5/11. Tại đây, ông cảnh báo Trung Quốc có thể vượt Mỹ trong cuộc đua AI do sở hữu nhiều lợi thế như chi phí năng lượng rẻ hơn, khung quản lý bớt rườm rà cùng lực lượng lập trình viên hùng hậu.

Theo ông Michael O’Rourke, chiến lược gia trưởng tại công ty JonesTrading, phát biểu này châm ngòi cho hoạt động chốt lời và “định giá lại” một loạt cổ phiếu AI.

Tuy nhiên, cùng ngày, ông Huang đính chính trên mạng xã hội X rằng đây không phải ý ông muốn nói.

“Tôi chỉ đang nhận xét rằng Trung Quốc đang sở hữu nhiều lợi thế rất tốt về AI và đang theo rất sát Mỹ. Điều quan trọng là Mỹ phải tăng tốc để chiến thắng”, CEO Nvidia viết.