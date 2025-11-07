Chứng khoán Mỹ sụt mạnh vì cổ phiếu AI bị xả, giá dầu tiếp tục đi xuống

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Hầu hết các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn và có sự gắn bó mật thiết với AI đều giảm mạnh trong phiên này...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (6/11), khi cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) bị nhà đầu tư xả hàng mạnh vì mối lo rằng định giá của các cổ phiếu này đã bị đẩy lên cao quá mức. Mối lo thừa dầu là nguyên nhân khiến giá dầu có thêm một phiên giảm.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 398,7 điểm, tương đương giảm 0,84%, còn 6.720,3 điểm. Chỉ số S&P 500 tụt 1,12%, còn 6.720,32 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 1,9%, còn 23.053,99 điểm.
Hầu hết các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn và có sự gắn bó mật thiết với AI đều giảm mạnh trong phiên này, như Nvidia, Microsoft, Palantir, Broadcom, Qualcomm và AMD. Đây là những cái tên đã chịu áp lực bán gần như liên tục khi bước sang tháng 11, trong bối cảnh mối lo về một bong bóng đang hình thành.
Cổ phiếu Qualcomm ghi nhận mức giảm gần 4% sau khi hãng chip này công bố kết quả kinh doanh tốt hơn dự báo nhưng cho biết có thể mất thị phần trong tương lai vào tay Apple. AMD giảm 7%, Palantir giảm 7% và Oracle mất 3%. Nvidia và Meta Platforms chốt phiên với mức giảm tương ứng gần 3,7% và 2,7%.
Phiên bán tháo này còn xuất phát từ mối lo của nhà đầu tư về tình trạng của thị trường lao động Mỹ. Theo số liệu từ công ty Challenger, Gray & Christmas, tổng số lao động bị sa thải trong nền kinh tế Mỹ trong tháng 10 là 153.000 người, tăng gần gấp 3 lần so với mức của tháng 9 và tăng 175% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là số vị trí bị sa thải lớn nhất của tháng 10 trong 22 năm qua, đồng nghĩa một giai đoạn sa thải mạnh nhất kể từ năm 2009 đang hình thành.
Do Chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa, giới đầu tư phải dựa vào các số liệu của khu vực tư nhân như báo cáo này để đánh giá về tình trạng của nền kinh tế. Hôm thứ Tư, báo cáo việc làm khu vực tư nhân tháng 10 từ công ty ADP cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo được nhiều việc làm mới hơn so với dự báo.
Tuần này, áp lực giảm từ việc cổ phiếu AI bị bán ròng đã kéo các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ chìm vào trạng thái “đỏ”. Tính từ đầu tuần tới đóng cửa phiên ngày thứ Năm, Dow Jones đã giảm 1,4%, S&P 500 giảm 1,8% và Nasdaq giảm 2,8%.
Nhà đầu tư ở Phố Wall cũng đang theo dõi vụ kiện thuế quan tại Tòa án Tối cao Mỹ. Ngày thứ Năm, tòa tiếp tục nghe điều trần về chính sách thuế quan của ông Trump. Trong phiên điều trần đầu tiên của vụ này vào hôm thứ Tư, các thẩm phán của Tòa án Tối cao bày tỏ hoài nghi về tính hợp pháp của thuế quan đối ứng, dẫn tới việc nhiều nhà đầu tư kỳ vọng tòa sẽ ra phán quyết bác bỏ kế hoạch thuế quan này.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,14 USD/thùng, tương đương giảm 0,22%, đóng cửa ở mức 63,38 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,17 USD/thùng, tương đương giảm 0,29%, còn 59,43 USD/thùng.
Giá dầu đã giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 10 vừa qua, khi nhà đầu tư lo thế giới sẽ thừa dầu vì OPEC+ liên tục tăng sản lượng khai thác dầu trong lúc nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu suy yếu. OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga. Trong cuộc họp gần đây nhất, nhóm này đã quyết định tạm dừng tăng sản lượng trong quý 1/2024.
“Thị trường đang bị ám ảnh bởi mối lo thừa dầu, và điều này là một trở ngại lớn cho sự phục hồi của giá dầu”, nhà quản lý quỹ Jon Kilduff của công ty Again Capital nhận định.
Nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu tiếp tục có dấu hiệu yếu đi. Một báo cáo của JPMorgan Chase ước tính nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu tăng 850.000 thùng/ngày trong kỳ 1 năm tính đến ngày 4/11, ít hơn mức tăng 900.000 thùng/ngày mà ngân hàng Mỹ này dự báo trước đó.
Tuần này, nước xuất khẩu dầu lửa hàng đầu thế giới Saudi Arabia đã giảm mạnh giá bán dầu giao tháng 12 cho khách châu Á, một dấu hiệu cho thấy nguồn cung dầu trên thị trường đang dồi dào.
Một báo cáo của công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics cho rằng áp lực giảm giá dầu sẽ tiếp tục lớn trong thời gian tới, khiến giá dầu Brent giảm về mức 60 USD/thùng trước cuối năm nay và về mức 50 USD/thùng trước cuối năm 2026.
Kỷ niệm 50 năm hiện diện tại Singapore - trung tâm tài chính năng động hàng đầu khu vực - Ngân hàng Hoàng gia Canada (Royal Bank of Canada - RBC) tiếp tục khẳng định vị thế một trong những định chế tài chính toàn cầu có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất, đồng thời đẩy mạnh chiến lược mở rộng trong lĩnh vực quản lý tài sản và thị trường vốn tại châu Á.
