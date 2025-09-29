Nhiều cổ phiếu AI có thể vượt nhóm Magnificent 7

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), nhóm Magnificent 7 có thể sẽ phải nhường chỗ cho các cổ phiếu AI mới nổi...

Magnificent 7 - hay còn gọi là Mag 7 - là một nhóm gồm 7 cổ phiếu công nghệ hàng đầu trên thị trường chứng khoán Mỹ gồm Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Nvidia và Tesla. Nhóm này có tốc độ tăng trưởng và chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, trong kỷ nguyên AI, nhóm Magnificent 7 có thể sẽ phải nhường chỗ cho các cổ phiếu AI mới nổi và trở thành nhóm Great Eight (gồm 8 mã), Golden Dozen (12 mã) hoặc thậm chí trở thành Ten AI (10 mã)…

Đã gần ba năm kể từ khi ứng dụng ChatGPT của ứng dụng OpenAI nổi lên trở thành tâm điểm của cơn sốt AI toàn cầu. Trong thời gian này, vị thế của nhóm cổ phiếu liên quan tới AI như Broadcom, Oracle và Palantir Technologies trên thị trường ngày càng lớn.

"Chỉ vì Mag 7 từng thắng lợi trong các chu kỳ công nghệ trước đây như di động, internet và thương mại điện tử, không có nghĩa họ sẽ chiến thắng trong tương lai AI. Những công ty chiến thắng trong kỷ nguyên mới này sẽ là công ty khai thác được thị trường khổng lồ và không giới hạn thông qua AI. Trong tương lai, đây có thể sẽ là những công ty lớn mạnh hơn so với Mag 7", ông Chris Smith, quản lý danh mục đầu tư của Antero Peak Group, thuộc công ty Artisan Partners, nhận xét.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nhóm Mag 7 sẽ biến mất. Nhóm này hiện chiếm gần 35% tổng vốn hóa của chỉ số S&P 500. Theo dự báo của Bloomberg Intelligence, lợi nhuận của công ty này được dự báo sẽ tăng hơn 15%, còn doanh thu tăng 13% trong năm 2026. Không tính Mag 7, lợi nhuận của các công ty trong S&P 500 được dự báo tăng bình quân 13%, trong khi doanh thu tăng 5,5% trong năm tới.

Dù vậy, Mag 7 có sự phân hóa lớn về mức độ tăng trưởng. Nvidia, Alphabet, Meta và Microsoft được đánh giá là có vị thế tốt trong thế giới AI. Giá cổ phiếu của các công này tăng từ 21-33% kể từ đầu năm đến nay. Ngược lại, triển vọng của Apple, Amazon và Tesla thấp hơn đáng kể và đang tụt lại phía sau.

“Nhóm Mag 7 hiện tại khó có thể trở thành đại diện tốt nhất cho tương lai AI”, ông Smith nhận định với hãng tin CNBC.

Để tìm ra những công ty triển vọng nhất, một số chuyên gia đề xuất giảm nhóm này còn "Fab Four" gồm Nvidia, Microsoft, Meta và Amazon. Còn ông Jonathan Golub, chiến lược gia trưởng tại công ty Seaport Research, đề xuất loại bỏ Tesla để tạo ra "Big Six" gồm 6 công ty còn lại. Trong khi một số chuyên gia khác như ông Ben Reitzes, giám đốc nghiên cứu công nghệ của công ty Melius Research, lại đề xuất mở rộng Mag 7 trở thành Elite 8 bằng cách bổ sung nhà sản xuất con chip Broadcom - hiện là công ty có vốn hóa lớn thứ 7 tại Mỹ.

Phố Wall dường như đang nhìn nhận động lực chính của tương lai AI đang dịch chuyển sang các cổ phiếu mới như Oracle, Broadcom và Palantir, dù nhóm Mag 7 vẫn giữ vị thế quan trọng.

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu Oracle đã tăng 75% khi mảng kinh doanh điện toán đám mây dựa trên AI của công ty tăng trưởng vượt trội. Còn Palantir đến nay vẫn là công ty có tăng trưởng tốt nhất trong Nasdaq 100 khi cổ phiếu tăng 135% nhờ nhu cầu với phần mềm AI của công ty tăng mạnh.

“Khi câu chuyện AI tiếp diễn, những công ty mới sẽ thay thế nhóm dẫn đầu cũ, kể cả khi nhóm dẫn đầu cũ vẫn tiếp tục hoạt động tốt”, ông Jurrien Timmer, giám đốc vĩ mô toàn cầu, tại công ty đầu tư Fidelity Investments với lượng tài sản đang quản lý khoảng 6 nghìn tỷ USD, nhận định.

Theo ông Nick Schommer, quản lý danh mục đầu tư tại công ty Janus Henderson Investors, giờ đây câu chuyện đang mở rộng ra ngoài phạm vi Mag 7 và Oracle, Broadcom chắc chắn là một phần trong đó.

Ngoài lĩnh vực công nghệ, còn có một danh sách dài các cổ phiếu ngành khác được hưởng lợi từ AI, bao gồm cổ phiếu doanh nghiệp thiết bị phát điện và hạ tầng AI khác như Arista Networks Inc., công ty sản xuất chip nhớ Micron Technology Inc. hay các công ty giải pháp lưu trữ dữ liệu như Western Digital Corp., Seagate Technology Holdings Plc và SanDisk Corp.

Một điểm đáng chú ý khác trên thị trường AI là một số công ty chủ chốt trong lĩnh vực này vẫn chưa niêm yết, như OpenAI. Công ty mẹ của ChatGPT hiện nằm trong danh sách doanh nghiệp hàng đầu về AI nhưng vẫn đang nằm ngoài tầm với của hầu hết nhà đầu tư đại. OpenAI được cho là đang thảo luận về một thương vụ bán cổ phần đưa định giá của công ty lên khoảng 500 tỷ USD.

Hai công ty lớn khác có hoạt động liên quan tới lĩnh vực này như Anthropic và SpaceX cũng chưa niêm yết công khai trên sàn chứng khoán.