Đồ thị dưới đây xếp hạng các công ty chế tạo chip hàng đầu tại Mỹ theo giá trị vốn hóa, dựa trên dữ liệu của CompaniesMarketCap tính tới ngày 6/10/2025.

Nvidia dẫn đầu thị trường với vốn hóa gần 4,6 nghìn tỷ USD, gấp gần 3 lần đối thủ gần nhất Broadcom (1,6 nghìn tỷ USD). Từ đầu năm tới ngày 6/10/2025, giá cổ phiếu Nvidia đã tăng khoảng 34% nhờ vào sự tăng trưởng mạnh của lĩnh vực AI và hợp đồng lớn với OpenAI và các đối tác khác. Cơn sốt AI cũng giúp cổ phiếu Broadcom tăng 45%.

Đứng thứ ba là AMD, nổi bật với các dòng chip tiên tiến nhưng có mức giá cạnh tranh hơn so với sản phẩm của Nvidia. Cổ phiếu công ty này thậm chí tăng mạnh 69%, nhờ dư địa tăng trưởng dồi dào và các hợp đồng lớn với OpenAI, Oracle cùng nhiều tập đoàn công nghệ Mỹ khác.