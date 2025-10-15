Đức Anh
15/10/2025, 15:06
Đồ thị dưới đây xếp hạng các công ty chế tạo chip hàng đầu tại Mỹ theo giá trị vốn hóa, dựa trên dữ liệu của CompaniesMarketCap tính tới ngày 6/10/2025.
Nvidia dẫn đầu thị trường với vốn hóa gần 4,6 nghìn tỷ USD, gấp gần 3 lần đối thủ gần nhất Broadcom (1,6 nghìn tỷ USD). Từ đầu năm tới ngày 6/10/2025, giá cổ phiếu Nvidia đã tăng khoảng 34% nhờ vào sự tăng trưởng mạnh của lĩnh vực AI và hợp đồng lớn với OpenAI và các đối tác khác. Cơn sốt AI cũng giúp cổ phiếu Broadcom tăng 45%.
Đứng thứ ba là AMD, nổi bật với các dòng chip tiên tiến nhưng có mức giá cạnh tranh hơn so với sản phẩm của Nvidia. Cổ phiếu công ty này thậm chí tăng mạnh 69%, nhờ dư địa tăng trưởng dồi dào và các hợp đồng lớn với OpenAI, Oracle cùng nhiều tập đoàn công nghệ Mỹ khác.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: