CEO Nvidia thất vọng vì tin Trung Quốc cấm doanh nghiệp mua chip Nvidia

Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với tờ báo Financial Times ngày 17/9, Trung Quốc đã ra lệnh cấm các công ty công nghệ lớn trong nước, bao gồm ByteDance và Alibaba, mua chip trí tuệ nhân tạo RTX Pro 6000D của hãng chip Mỹ Nvidia...

Bài báo nói quyết định này được đưa ra bởi Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC), trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn nội địa và giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, đặc biệt là từ Mỹ. Sự kiện này không chỉ ảnh hưởng đến Nvidia mà còn phản ánh một chiến lược lớn hơn của Trung Quốc trong việc phát triển ngành công nghiệp chip nội địa.

Trước khi có lệnh cấm, nhiều công ty Trung Quốc đã có kế hoạch đặt mua hàng chục nghìn chip RTX Pro 6000D và đã bắt đầu công việc thử nghiệm với các nhà cung cấp máy chủ của Nvidia. Tuy nhiên, sau khi nhận được chỉ thị từ CAC, các công ty này đã phải ngừng mọi hoạt động liên quan đến sản phẩm chip của Nvidia mà họ dự định đặt hàng - nguồn tin cho hay.

Trước khi đi đến quyết định này, các nhà quản lý của Trung Quốc đã kết luận rằng các chip AI sản xuất trong nước đã đạt được hiệu suất tương đương hoặc thậm chí vượt trội hơn so với các sản phẩm của Nvidia.

Nvidia đã bắt đầu thiết kế các con chip dành riêng cho thị trường Trung Quốc sau khi cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden ban hành lệnh cấm xuất khẩu các sản phẩm mạnh nhất của công ty này sang Trung Quốc. Lệnh cấm đó của Washington đã tạo ra một khoảng trống mà các nhà sản xuất chip Trung Quốc có thể lấp đầy.

Theo thông tin từ các nguồn tin cậy, các nhà sản xuất chip trong nước như Huawei và Cambricon đã được cơ quan chức năng Trung Quốc triệu tập để báo cáo về khả năng cạnh tranh của sản phẩm của họ so với chip của Nvidia. Kết quả cho thấy rằng các bộ xử lý AI của Trung Quốc đã đạt đến một mức độ có thể cạnh tranh với các sản phẩm của Nvidia được phép xuất khẩu sang thị trường tỷ dân.

Các nhà phân tích cho rằng thông điệp từ Bắc Kinh đã trở nên rõ ràng: Trung Quốc cần phải xây dựng một hệ thống chip nội địa đủ mạnh để không phải phụ thuộc vào các sản phẩm của Nvidia. Một giám đốc điều hành từ một công ty công nghệ cho biết: “Trước đây, mọi người hy vọng rằng nguồn cung chip Nvidia cho Trung Quốc sẽ được phục hồi nếu tình hình địa chính trị cải thiện. Giờ đây, tất cả đều phải tập trung vào việc xây dựng hệ thống nội địa”.

Theo Financial Times, Trung Quốc đã đặt ra mục tiêu tăng gấp ba sản lượng chip AI trong năm tới, và mục tiêu này phản ánh quyết tâm của Bắc Kinh trong việc phát triển ngành công nghiệp chip nội địa.

Việc cấm mua chip Nvidia không chỉ là một biện pháp tạm thời mà còn là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm xây dựng một nền tảng công nghệ tự chủ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các công ty công nghệ trong nước sẽ phải đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển để tạo ra các sản phẩm có thể cạnh tranh với các sản phẩm của Nvidia.

Nvidia đã giới thiệu chip RTX Pro 6000D thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc vào tháng 7 năm nay, khi công ty này cũng thông báo rằng Washington đã nới lỏng lệnh cấm trước đó đối với chip H20 - một con chip khác của Nvidia dành riêng cho Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà quản lý Trung Quốc đã cảnh báo các công ty công nghệ về việc mua chip H20, yêu cầu họ phải chứng minh lý do vì sao họ mua loại chip nay thay vì mua sản phẩm nội địa.

Tại một cuộc họp báo ở London vào ngày 17/9 trong lúc đang tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm chính thức Anh, CEO Jensen Huang của Nvidia nói ông thất vọng về thông tin Trung Quốc cấm các doanh nghiệp nước này mua chip Nvidia.

“Có lẽ chúng tôi đóng góp cho thị trường Trung Quốc nhiều hơn bất kỳ một quốc gia nào khác. Và tôi thất vọng với những gì tôi đang chứng kiến”, ông Huang nói, đồng thời cho biết Nvidia đã đề nghị tất cả các nhà phân tích tài chính không đưa thị trường Trung Quốc vào các dự báo về kết quả kinh doanh của hãng.