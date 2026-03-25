10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Dựa trên dữ liệu do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) công bố vào tháng 3/2026, đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng các quốc gia có số bằng sáng chế trí tuệ nhân tạo (AI) nhiều nhất trong năm 2024.

Trung Quốc đứng đầu với 25.177 bằng sáng chế AI, cho thấy lợi thế vượt trội về quy mô của nước này. Mỹ đứng sau với 17.307 bằng sáng chế AI. Tuy nhiên, tỷ trọng bằng sáng chế AI trong tổng số bằng sáng chế của Mỹ lại cao hơn Trung Quốc, cho thấy AI chiếm vị trí nổi bật hơn trong hoạt động đổi mới sáng tạo của Mỹ.

Hàn Quốc đứng thứ ba với 5.635 bằng sáng chế AI, tương đương 0,43% tổng số bằng sáng chế của nước này.

Các nước châu Âu, đặc biệt là Anh, xếp vị trí khá thấp trong bảng xếp hạng này, dù khu vực này vốn nổi tiếng với các trường đại học hàng đầu và năng lực nghiên cứu - phát triển mạnh. Đức và Pháp là hai quốc gia châu Âu duy nhất góp mặt trong top 10, với lần lượt 436 và 142 bằng sáng chế AI. Trong khi đó, Anh chỉ có 119 bằng sáng chế AI, tương đương 0,02% tổng số bằng sáng chế của nước này.

Đáng chú ý, Mexico đứng thứ 10 về số bằng sáng chế AI với 57 bằng, vượt qua một số thị trường nổi tiếng hơn về AI như Hà Lan, Tây Ban Nha và Luxembourg.

Dữ liệu của WIPO cũng cho thấy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI hiện tập trung vào một số ít doanh nghiệp. Vào 2019, các đơn vị nắm nhiều bằng sáng chế nhất về AI tạo sinh đều thuộc về Trung Quốc, gồm công ty công nghệ Tencent, tập đoàn bảo hiểm Ping An Insurance Group, công ty công nghệ Baidu và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Xếp sau là công ty công nghệ IBM của Mỹ.

Mức độ tập trung cao này có thể trở thành thách thức khi các quốc gia muốn củng cố năng lực tự chủ về AI, tức tự chủ về đối mới sáng tạo và hạ tầng trung tâm dữ liệu trong nước, nhưng vẫn duy trì sức cạnh tranh.