So sánh mức độ phổ cập AI giữa các nền kinh tế năm 2025

Theo dữ liệu từ báo cáo phổ cập trí tuệ nhân tạo (AI) Global AI Adoption của Microsoft, trong nửa cuối năm 2025, mới có 16,1% dân số toàn cầu trong độ tuổi lao động đã sử dụng AI. Điều này cho thấy mức độ phổ cập vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, mức độ phổ cập có sự chênh lệch lớn giữa các nền kinh tế. Tỷ lệ phổ cập bình quân đạt 24,7% ở các nền kinh tế thuộc khu vực Bắc bán cầu, trong khi tỷ lệ này ở các nền kinh tế Nam bán cầu là 14,1%.

Đồ họa thông tin dưới đây cho thấy mức độ phổ cập AI theo từng nền kinh tế, dựa trên báo cáo phân tích 157 nền kinh tế của hãng công nghệ Microsoft.

Số liệu phản ánh tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tại mỗi nơi đã sử dụng AI ít nhất một lần trong nửa cuối năm 2025. Đồ thị cũng gồm 15 nền kinh tế ghi nhận mức thay đổi lớn nhất so với nửa đầu năm 2025.

UAE dẫn đầu thế giới khi 64% dân số trong độ tuổi lao động sử dụng các công cụ AI tạo sinh, đồng thời thuộc nhóm tăng nhanh nhất về mức độ phổ cập công nghệ này. Ngay trước khi ChatGPT ra mắt, UAE đã ứng dụng AI trong các dịch vụ công, với khung quản trị được thiết lập từ năm 2017 trong chiến lược AI quốc gia nhắm tới 9 lĩnh vực trọng tâm.

Singapore xếp thứ hai với 60,9% dân số trong độ tuổi lao động sử dụng AI. Tương tự UAE, nước này đầu tư sớm vào hạ tầng cũng như hoạt động nghiên cứu và phát triển AI.

Tại châu Âu, Na Uy đứng đầu khu vực và xếp thứ ba toàn cầu với tỷ lệ phổ cập 46,4%, theo sau là Ireland 44,6% và Pháp 44%, hai nền kinh tế có hệ sinh thái công nghệ phát triển.

Mỹ có tỷ lệ phổ cập 28,3%, xếp thứ 24. Dù dẫn đầu về nghiên cứu AI và là nơi đặt trụ sở của nhiều doanh nghiệp AI lớn, mức độ tin tưởng vào công nghệ này tại Mỹ vẫn tương đối thấp. Theo Khảo sát Niềm tin Edelman (Edelman Trust Barometer) - khảo sát hàng năm đo mức độ tin tưởng của công chúng đối với các tổ chức và công nghệ - chỉ 32% người Mỹ cho biết họ tin tưởng AI, so với 67% ở UAE.

Việt Nam có tỷ lệ phổ cập AI là 24% nhưng nằm trong nhóm 15 nền kinh tế ghi nhận tốc độ tăng tỷ lệ phổ cập cao nhất so với nửa đầu năm 2025.

Ở cuối bảng là Campuchia với tỷ lệ 5,1%. Dù đang có tiến triển, hạn chế về đầu tư và hạ tầng vẫn là rào cản chính đối với việc mở rộng mức độ phổ cập AI tại quốc gia Đông Nam Á này.