CEO JPMorgan Chase cảnh báo AI làm tăng thất nghiệp, kêu gọi chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng

Theo ông Dimon, nếu AI đột ngột khiến thất nghiệp gia tăng, đó sẽ là một vấn đề lớn đối với xã hội...

Ông Jamie Dimon, Tổng giám đốc (CEO) ngân hàng JPMorgan Chase, ngày thứ Ba (24/3) cảnh báo rằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể khiến nhiều lao động Mỹ mất việc. Do đó, ông kêu gọi chính phủ xây dựng cơ chế khuyến khích phù hợp để doanh nghiệp cùng tham gia giảm bớt tác động tiêu cực này.

“Nếu AI đột ngột khiến thất nghiệp gia tăng, đó sẽ là một vấn đề lớn đối với xã hội”, ông Dimon phát biểu tại một phiên thảo luận trong khuôn khổ diễn đàn Hill and Valley ở Washington. Cùng tham gia phiên này có ông Mike Gallagher, phụ trách mảng quốc phòng của công ty Palantir và là cựu nghị sĩ Hạ viện Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa.

“Tôi chưa có câu trả lời cụ thể, nhưng theo tôi, việc ứng phó không thể chỉ trông vào chính phủ. Doanh nghiệp cũng phải đóng vai trò chủ động. Dù vậy, chính phủ có thể xây dựng một cơ chế khuyến khích phù hợp để doanh nghiệp làm điều đúng đắn, như đào tạo lại người lao động, hỗ trợ nghỉ hưu sớm hoặc bố trí lại việc làm. Nếu có hệ thống phù hợp, chúng ta sẽ thích ứng nhanh hơn nhiều”, ông Dimon nói.

Ông Dimon cảnh báo những thay đổi đối với nền kinh tế do AI tạo ra sẽ diễn ra với tốc độ rất nhanh, thậm chí có thể nhanh hơn cả các làn sóng công nghệ trước đây từng làm đảo lộn nền kinh tế và thay thế một phần lực lượng lao động, như internet.

"AI đang đến rất nhanh, thậm chí lần này có thể còn nhanh hơn những gì chúng ta từng thấy. Vì vậy, vấn đề là liệu xã hội có kịp hỗ trợ những người mất việc thích ứng với thay đổi hay không. Tôi không chắc chúng ta sẽ làm được, nhưng tốt hơn hết vẫn là chuẩn bị từ sớm”, CEO JPMorgan Chase nói.

Đây là cảnh báo mới nhất của ông Dimon về nguy cơ AI làm gián đoạn thị trường lao động. Trước đó, trong thư gửi cổ đông công bố vào tháng 4/2024, ông Dimon nhận định AI có thể làm thay đổi cơ cấu nhân sự, làm giảm một số nhóm công việc nhưng cũng tạo ra công việc mới, và JPMorgan sẽ đào tạo lại, điều chuyển nhân sự bị ảnh hưởng.

Tháng 5 năm đó, tại sự kiện dành cho nhà đầu tư của JPMorgan, ông tiếp tục nhấn mạnh rằng AI sẽ thay đổi “gần như mọi công việc”. Theo ông, ở một số vị trí AI chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ, nhưng ở một số vị trí khác công nghệ này có thể xóa bớt việc làm hoặc tạo thêm việc làm mới.

Thời gian qua, JPMorgan Chase đã điều chuyển nhân viên sang các vị trí mới khi tự động hóa tăng tốc, trong khi nhiều ngân hàng lớn đang giảm tuyển dụng để chuẩn bị cho làn sóng ứng dụng AI ngày càng sâu rộng.

Nguy cơ AI làm xáo trộn thị trường lao động đang trở thành một vấn đề chính sách lớn tại Washington, khi ngày càng nhiều nghị sĩ Mỹ đề xuất các biện pháp nhằm theo dõi hoặc hạn chế tình trạng mất việc do AI gây ra.

Thượng nghị sĩ Josh Hawley của Đảng Cộng hòa và Thượng nghị sĩ Mark Warner của Đảng Dân chủ đã đề xuất một dự luật yêu cầu các tập đoàn lớn và chính phủ phải báo cáo hàng quý về tình trạng mất việc làm liên quan tới AI.

Trong khi đó, khuôn khổ chính sách mới của Nhà Trắng về AI cũng kêu gọi Quốc hội sớm xây dựng luật để hỗ trợ người lao động thích ứng với những thay đổi mà AI đang tạo ra.

Trong khuôn khổ được công bố hôm 20/3, Nhà Trắng nêu rõ các yêu cầu đối với thị trường lao động, rằng người lao động Mỹ phải được hưởng lợi từ tăng trưởng do AI tạo ra, chứ không chỉ đứng ngoài nhìn năng suất tăng lên. Nhà Trắng đề xuất lồng ghép đào tạo AI vào các chương trình giáo dục và hỗ trợ việc làm hiện có, gồm cả học nghề.