CEO JPMorgan Chase cảnh báo AI làm tăng thất nghiệp, kêu gọi chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng

Đức Anh

25/03/2026, 15:09

Theo ông Dimon, nếu AI đột ngột khiến thất nghiệp gia tăng, đó sẽ là một vấn đề lớn đối với xã hội...

Ông Jamie Dimon, CEO của ngân hàng JPMorgan Chase - Ảnh: Getty Images

Ông Jamie Dimon, Tổng giám đốc (CEO) ngân hàng JPMorgan Chase, ngày thứ Ba (24/3) cảnh báo rằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể khiến nhiều lao động Mỹ mất việc. Do đó, ông kêu gọi chính phủ xây dựng cơ chế khuyến khích phù hợp để doanh nghiệp cùng tham gia giảm bớt tác động tiêu cực này.

“Nếu AI đột ngột khiến thất nghiệp gia tăng, đó sẽ là một vấn đề lớn đối với xã hội”, ông Dimon phát biểu tại một phiên thảo luận trong khuôn khổ diễn đàn Hill and Valley ở Washington. Cùng tham gia phiên này có ông Mike Gallagher, phụ trách mảng quốc phòng của công ty Palantir và là cựu nghị sĩ Hạ viện Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa.

“Tôi chưa có câu trả lời cụ thể, nhưng theo tôi, việc ứng phó không thể chỉ trông vào chính phủ. Doanh nghiệp cũng phải đóng vai trò chủ động. Dù vậy, chính phủ có thể xây dựng một cơ chế khuyến khích phù hợp để doanh nghiệp làm điều đúng đắn, như đào tạo lại người lao động, hỗ trợ nghỉ hưu sớm hoặc bố trí lại việc làm. Nếu có hệ thống phù hợp, chúng ta sẽ thích ứng nhanh hơn nhiều”, ông Dimon nói.

Ông Dimon cảnh báo những thay đổi đối với nền kinh tế do AI tạo ra sẽ diễn ra với tốc độ rất nhanh, thậm chí có thể nhanh hơn cả các làn sóng công nghệ trước đây từng làm đảo lộn nền kinh tế và thay thế một phần lực lượng lao động, như internet.

"AI đang đến rất nhanh, thậm chí lần này có thể còn nhanh hơn những gì chúng ta từng thấy. Vì vậy, vấn đề là liệu xã hội có kịp hỗ trợ những người mất việc thích ứng với thay đổi hay không. Tôi không chắc chúng ta sẽ làm được, nhưng tốt hơn hết vẫn là chuẩn bị từ sớm”, CEO JPMorgan Chase nói.

Đây là cảnh báo mới nhất của ông Dimon về nguy cơ AI làm gián đoạn thị trường lao động. Trước đó, trong thư gửi cổ đông công bố vào tháng 4/2024, ông Dimon nhận định AI có thể làm thay đổi cơ cấu nhân sự, làm giảm một số nhóm công việc nhưng cũng tạo ra công việc mới, và JPMorgan sẽ đào tạo lại, điều chuyển nhân sự bị ảnh hưởng.

Tháng 5 năm đó, tại sự kiện dành cho nhà đầu tư của JPMorgan, ông tiếp tục nhấn mạnh rằng AI sẽ thay đổi “gần như mọi công việc”. Theo ông, ở một số vị trí AI chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ, nhưng ở một số vị trí khác công nghệ này có thể xóa bớt việc làm hoặc tạo thêm việc làm mới.

Thời gian qua, JPMorgan Chase đã điều chuyển nhân viên sang các vị trí mới khi tự động hóa tăng tốc, trong khi nhiều ngân hàng lớn đang giảm tuyển dụng để chuẩn bị cho làn sóng ứng dụng AI ngày càng sâu rộng.

Nguy cơ AI làm xáo trộn thị trường lao động đang trở thành một vấn đề chính sách lớn tại Washington, khi ngày càng nhiều nghị sĩ Mỹ đề xuất các biện pháp nhằm theo dõi hoặc hạn chế tình trạng mất việc do AI gây ra.

Thượng nghị sĩ Josh Hawley của Đảng Cộng hòa và Thượng nghị sĩ Mark Warner của Đảng Dân chủ đã đề xuất một dự luật yêu cầu các tập đoàn lớn và chính phủ phải báo cáo hàng quý về tình trạng mất việc làm liên quan tới AI.

Trong khi đó, khuôn khổ chính sách mới của Nhà Trắng về AI cũng kêu gọi Quốc hội sớm xây dựng luật để hỗ trợ người lao động thích ứng với những thay đổi mà AI đang tạo ra.

Trong khuôn khổ được công bố hôm 20/3, Nhà Trắng nêu rõ các yêu cầu đối với thị trường lao động, rằng người lao động Mỹ phải được hưởng lợi từ tăng trưởng do AI tạo ra, chứ không chỉ đứng ngoài nhìn năng suất tăng lên. Nhà Trắng đề xuất lồng ghép đào tạo AI vào các chương trình giáo dục và hỗ trợ việc làm hiện có, gồm cả học nghề.

CEO Nvidia dự báo bán được 1 nghìn tỷ USD chip AI trong 2 năm

11:22, 18/03/2026

CEO Nvidia dự báo bán được 1 nghìn tỷ USD chip AI trong 2 năm

JPMorgan Chase và bài toán kế nhiệm sau 20 năm ông Dimon làm CEO

13:50, 13/01/2026

JPMorgan Chase và bài toán kế nhiệm sau 20 năm ông Dimon làm CEO

Khủng hoảng năng lượng có thể khiến kinh tế châu Âu đình lạm

Những dấu hiệu đầu tiên của đình lạm, với tăng trưởng kinh tế giảm tốc và lạm phát tăng tốc, đã bắt đầu xuất hiện ở eurozone...

Các hãng ô tô giành giật nguồn cung nhôm giữa chiến tranh ở Vùng Vịnh

Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang gây ra một làn sóng "mua hoảng loạn" của các hãng sản xuất ô tô lớn trên thế giới trên thị trường nhôm, do các công ty này lo ngại nguồn cung nhôm có thể cạn kiệt trong vài tháng tới nếu chiến tranh tiếp diễn...

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Số bằng sáng chế AI của Mỹ và Trung Quốc vượt xa tổng số bằng sáng chế AI của các quốc gia khác cộng lại...

Dân số suy giảm, một ngân hàng ở Nhật Bản chật vật tìm khách vay

Tình trạng dân số suy giảm đang khiến nhiều ngân hàng địa phương ở nông thôn Nhật Bản chật vật. Với một quỹ tín dụng nhỏ ở cực Bắc nước này, bài toán còn khắc nghiệt hơn khi nhu cầu vay vốn ngày càng teo tóp...

Mỹ từ nước nhập khẩu ròng trở thành nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới như thế nào?

Vào giữa thập niên 2000, Mỹ vẫn phải nhập khẩu lượng dầu lớn để đáp ứng nhu cầu trong nước. Hiện nay, nước này xuất khẩu ròng dầu thô, đánh dấu bước đảo chiều lớn trong cán cân thương mại năng lượng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Thế giới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Viễn thông Myanmar trước bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

eMagazine

Viễn thông Myanmar trước bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

eMagazine

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

1

VN-Index tăng 43 điểm, thị trường vẫn trong giai đoạn dò đáy?

Chứng khoán

2

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 1.000 tỷ đồng trước thềm rà soát nâng hạng

Chứng khoán

3

Khủng hoảng năng lượng có thể khiến kinh tế châu Âu đình lạm

Thế giới

4

Nhà đầu tư có sẵn tài sản mã hóa trên sàn quốc tế mới được giao dịch tại sàn Việt Nam

Kinh tế số

5

Cảnh báo virus GlassWorm "đe dọa" chuỗi cung ứng phần mềm toàn cầu

Kinh tế số

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

