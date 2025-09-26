Thị thực H-1B là con đường phổ biến nhất để người nước ngoài đến Mỹ làm việc, đặc biệt là trong các ngành chuyên môn cao như công nghệ và kỹ thuật. Chương trình thị thực này có hạn ngạch hàng năm và có tính cạnh tranh cao, cho thấy nhu cầu lớn trên toàn cầu.

Tuần trước, thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thu phí thêm 100.000 USD với thị thực H-1B cấp mới đã gây chấn động cộng đồng doanh nghiệp Mỹ cũng như người lao động nước ngoài muốn đến Mỹ làm việc. Hiện tại, mức phí của thị thực H-1B dao động từ 2.000-6.000 USD.

Đồ thị thông tin dưới đây gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ được Mỹ cấp nhiều thị thực H-1B nhất năm tài chính 2024, theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS).

Trong năm tài chính 2024, kết thúc vào ngày 30/9/2024, Mỹ cấp tổng cộng 399.395 thị thực H-1B. Trong đó, riêng Ấn Độ chiếm 71%, cho thấy vai trò chủ đạo của quốc gia Nam Á này trong dòng chảy nhân tài quốc tế vào Mỹ. Sau Ấn Độ là Trung Quốc với tỷ lệ 11,7%.

Đa số người lao động Ấn Độ tới Mỹ theo diện thị thực H-1B làm việc trong lĩnh vực công nghệ và dịch vụ công nghệ thông tin. Đây cũng là ngành sử dụng lao động nước ngoài theo diện H-1B nhiều nhất. Xuất bản