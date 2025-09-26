VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Menu

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

icon-scroll

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin

10 quốc gia và vùng lãnh thổ được Mỹ cấp thị thực H-1B nhiều nhất

Ngọc Trang

26/09/2025, 19:00

Thị thực H-1B là con đường phổ biến nhất để người nước ngoài đến Mỹ làm việc, đặc biệt là trong các ngành chuyên môn cao như công nghệ và kỹ thuật. Chương trình thị thực này có hạn ngạch hàng năm và có tính cạnh tranh cao, cho thấy nhu cầu lớn trên toàn cầu.

Tuần trước, thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thu phí thêm 100.000 USD với thị thực H-1B cấp mới đã gây chấn động cộng đồng doanh nghiệp Mỹ cũng như người lao động nước ngoài muốn đến Mỹ làm việc. Hiện tại, mức phí của thị thực H-1B dao động từ 2.000-6.000 USD.

Đồ thị thông tin dưới đây gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ được Mỹ cấp nhiều thị thực H-1B nhất năm tài chính 2024, theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS).

VnEconomy

Trong năm tài chính 2024, kết thúc vào ngày 30/9/2024, Mỹ cấp tổng cộng 399.395 thị thực H-1B. Trong đó, riêng Ấn Độ chiếm 71%, cho thấy vai trò chủ đạo của quốc gia Nam Á này trong dòng chảy nhân tài quốc tế vào Mỹ. Sau Ấn Độ là Trung Quốc với tỷ lệ 11,7%.

Đa số người lao động Ấn Độ tới Mỹ theo diện thị thực H-1B làm việc trong lĩnh vực công nghệ và dịch vụ công nghệ thông tin. Đây cũng là ngành sử dụng lao động nước ngoài theo diện H-1B nhiều nhất. Xuất bản

Những công ty thiệt nhiều nhất vì phí thị thực 100.000 USD của Mỹ

13:40, 24/09/2025

Những công ty thiệt nhiều nhất vì phí thị thực 100.000 USD của Mỹ

Căng thẳng Mỹ - Ấn Độ leo thang trở lại vì phí thị thực H-1B của Tổng thống Trump

14:20, 23/09/2025

Căng thẳng Mỹ - Ấn Độ leo thang trở lại vì phí thị thực H-1B của Tổng thống Trump

Kế hoạch thu phí thị thực H-1B của Mỹ có thể khiến doanh nghiệp tốn thêm 14 tỷ USD/năm

13:25, 22/09/2025

Kế hoạch thu phí thị thực H-1B của Mỹ có thể khiến doanh nghiệp tốn thêm 14 tỷ USD/năm

Từ khóa:

thị thực thị thực H-1B
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy