Trang chủ Thế giới

Kế hoạch thu phí thị thực H-1B của Mỹ có thể khiến doanh nghiệp tốn thêm 14 tỷ USD/năm

Đức Anh

22/09/2025, 13:25

Lâu nay, Thung lũng Silicon - đại bản doanh của các công ty công nghệ hàng đầu Mỹ - phụ thuộc vào thị thực H-1B để tuyển dụng kỹ sư, nhà khoa học và nhà phát triển phần mềm từ nước ngoài...

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu khi Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đứng cạnh tấm áp phích Thẻ vàng Trump tại Văn phòng bầu dục - Ảnh: Retuers
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu khi Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đứng cạnh tấm áp phích Thẻ vàng Trump tại Văn phòng bầu dục - Ảnh: Retuers

Theo một phân tích của tờ báo Financial Times, các doanh nghiệp Mỹ có thể phải trả thêm 14 tỷ USD mỗi năm để tuyển dụng người lao động nước ngoài trình độ cao nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai kế hoạch mới về chính sách thị thực.

Thứ Sáu tuần trước (19/9), chính quyền ông Trump công bố kế hoạch áp mức phí lên tới 100.000 USD mỗi năm để cấp thị thực H-1B cho lao động nước ngoài.

H-1B là loại thị thực không định cư, cho phép người lao động nước ngoài làm việc tại Mỹ trong các lĩnh vực chuyên môn cao. Thị thực này là một bước đệm để người nước ngoài nộp đơn xin Thẻ Xanh (thường trú nhân) tại Mỹ.

Tuyên bố trên gây ra tình trạng hỗn loại tại các sân bay vào ngày thứ Bảy khi nhiều người nước ngoài vội quay trở lại Mỹ do lo lắng về chính sách thị thực mới. Nhà Trắng sau đó làm rõ rằng quy định này chỉ áp dụng cho người nộp đơn cấp thị thực mới từ tháng 2/2026 trở đi, chứ không áp dụng cho những người đang sở hữu thị thực H-1B.

Lý giải về việc áp phí thị thực trên, Nhà Trắng cho biết việc này nhằm khuyến khích doanh nghiệp trong nước tuyển dụng lao động Mỹ.

Theo số liệu từ Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), năm ngoái, Mỹ cấp hơn 141.000 thị thực H-1B mới. Nếu con số này được duy trì và mức phí mới là 100.000 USD/thị thực được áp dụng, các doanh nghiệp Mỹ sẽ phải trả thêm 14 tỷ USD/năm để tuyển dụng lao động tay nghề cao từ nước ngoài.

Theo USCIS, khoảng 2/3 người được cấp thị thực H-1B năm 2023 làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Năm ngoái, khoảng 400.000 thị thực H-1B được phê duyệt, trong đó phần lớn là thị thực được gia hạn.

Lâu nay, Thung lũng Silicon - đại bản doanh của các công ty công nghệ hàng đầu Mỹ - phụ thuộc vào thị thực H-1B để tuyển dụng kỹ sư, nhà khoa học và nhà phát triển phần mềm nước ngoài. Thị thực này cũng được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành đặc thù khác, bao gồm các công ty kế toán và chăm sóc sức khỏe.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Garry Tan, CEO công ty đầu tư khởi nghiệp Y Combinator, nhận định quyết định áp phí thị thực H-1B trên của ông Trump là “một sai lầm có thể làm tê liệt các công ty khởi nghiệp và là món quà lớn cho các trung tâm công nghệ ở nước ngoài, bao gồm Vancouver và Toronto của Canada.

“Giữa lúc cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng nóng, chúng ta lại bảo các nhà phát triển hay tới nơi khác để phát triển. Chúng ta cần công nghệ mới để chiến thắng, chứ không phải là khoản phí 100.000 USD”, ông Tan nói thêm.

Chia sẻ với Financial Times, luật sư đại diện cho một số công ty lớn tại Mỹ cho biết đang chờ Bộ Ngoại giao - cơ quan cấp thị thực - làm rõ thêm thông tin. Một số doanh nghiệp đang cân nhắc khởi kiện để phản đối kế hoạch áp phí trên của ông Trump.

Trong tuyên bố ngày 19/9, chính quyền ông Trump cũng dự kiến thực hiện một số thay đổi lớn khác với chương trình H-1B như nâng mức lương chuẩn làm cơ sở để duyệt hồ sơ xin cấp thị thực của người nước ngoài. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang kêu gọi cấp thị thực H-1B dựa trên xếp hạng về lương thay vì ngẫu nhiên như hiện nay.

Một số doanh nghiệp đang cân nhắc chuyển sang các loại thị thực khác như L-1 dành cho quản lý và nhân viên có “kiến thức chuyên môn”. Tuy nhiên, yêu cầu của các chương trình cao hơn.

Hiện tại, Ấn Độ là quốc gia nhận được nhiều visa H-1B nhất, chiếm 71% tổng số visa loại này được Mỹ cấp năm ngoái. Trung Quốc đứng thứ hai với 11,7%.

Tổng thống Trump tính áp phí 100.000 USD/năm với visa H-1B cho lao động nước ngoài

08:44, 20/09/2025

Tổng thống Trump tính áp phí 100.000 USD/năm với visa H-1B cho lao động nước ngoài

Tổng thống Trump kiện báo New York Times, đòi bồi thường 15 tỷ USD

23:07, 16/09/2025

Tổng thống Trump kiện báo New York Times, đòi bồi thường 15 tỷ USD

Chương trình thị thực vàng 5 triệu USD của ông Trump đối mặt với rào cản

14:56, 27/06/2025

Chương trình thị thực vàng 5 triệu USD của ông Trump đối mặt với rào cản

thị thực thị thực H-1B Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ tiết lộ các chủ sở hữu tiềm năng của TikTok Mỹ

Tổng thống Mỹ tiết lộ các chủ sở hữu tiềm năng của TikTok Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng đây là những người Mỹ yêu nước và thực sự tuyệt vời...

Châu Âu đề xuất gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga

Châu Âu đề xuất gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga

Ủy ban châu Au (EC) vừa đề xuất gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Moscow và Kiev...

Thách thức kinh tế chồng chất, Argentina rút 1 tỷ USD dự trữ để bảo vệ tỷ giá

Thách thức kinh tế chồng chất, Argentina rút 1 tỷ USD dự trữ để bảo vệ tỷ giá

Argentina đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng khi Chính phủ của Tổng thống Javier Milei phải đối mặt với áp lực lớn từ thị trường tài chính...

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) ngày 22/9 giữ nguyên lãi suất tháng thứ tư liên tiếp, dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tiến hành hạ lãi suất vào tuần trước...

Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân ngừng sử dụng hàng nhập khẩu

Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân ngừng sử dụng hàng nhập khẩu

Trong một bài phát biểu trước công chúng ngày Chủ nhật (21/9), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi người dân ngừng sử dụng hàng hóa nhập khẩu và chuyển sang dùng hàng sản xuất nội địa...

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy