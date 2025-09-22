Kế hoạch thu phí thị thực H-1B của Mỹ có thể khiến doanh nghiệp tốn thêm 14 tỷ USD/năm

Lâu nay, Thung lũng Silicon - đại bản doanh của các công ty công nghệ hàng đầu Mỹ - phụ thuộc vào thị thực H-1B để tuyển dụng kỹ sư, nhà khoa học và nhà phát triển phần mềm từ nước ngoài...

Theo một phân tích của tờ báo Financial Times, các doanh nghiệp Mỹ có thể phải trả thêm 14 tỷ USD mỗi năm để tuyển dụng người lao động nước ngoài trình độ cao nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai kế hoạch mới về chính sách thị thực.

Thứ Sáu tuần trước (19/9), chính quyền ông Trump công bố kế hoạch áp mức phí lên tới 100.000 USD mỗi năm để cấp thị thực H-1B cho lao động nước ngoài.

H-1B là loại thị thực không định cư, cho phép người lao động nước ngoài làm việc tại Mỹ trong các lĩnh vực chuyên môn cao. Thị thực này là một bước đệm để người nước ngoài nộp đơn xin Thẻ Xanh (thường trú nhân) tại Mỹ.

Tuyên bố trên gây ra tình trạng hỗn loại tại các sân bay vào ngày thứ Bảy khi nhiều người nước ngoài vội quay trở lại Mỹ do lo lắng về chính sách thị thực mới. Nhà Trắng sau đó làm rõ rằng quy định này chỉ áp dụng cho người nộp đơn cấp thị thực mới từ tháng 2/2026 trở đi, chứ không áp dụng cho những người đang sở hữu thị thực H-1B.

Lý giải về việc áp phí thị thực trên, Nhà Trắng cho biết việc này nhằm khuyến khích doanh nghiệp trong nước tuyển dụng lao động Mỹ.

Theo số liệu từ Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), năm ngoái, Mỹ cấp hơn 141.000 thị thực H-1B mới. Nếu con số này được duy trì và mức phí mới là 100.000 USD/thị thực được áp dụng, các doanh nghiệp Mỹ sẽ phải trả thêm 14 tỷ USD/năm để tuyển dụng lao động tay nghề cao từ nước ngoài.

Theo USCIS, khoảng 2/3 người được cấp thị thực H-1B năm 2023 làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Năm ngoái, khoảng 400.000 thị thực H-1B được phê duyệt, trong đó phần lớn là thị thực được gia hạn.

Lâu nay, Thung lũng Silicon - đại bản doanh của các công ty công nghệ hàng đầu Mỹ - phụ thuộc vào thị thực H-1B để tuyển dụng kỹ sư, nhà khoa học và nhà phát triển phần mềm nước ngoài. Thị thực này cũng được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành đặc thù khác, bao gồm các công ty kế toán và chăm sóc sức khỏe.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Garry Tan, CEO công ty đầu tư khởi nghiệp Y Combinator, nhận định quyết định áp phí thị thực H-1B trên của ông Trump là “một sai lầm có thể làm tê liệt các công ty khởi nghiệp và là món quà lớn cho các trung tâm công nghệ ở nước ngoài, bao gồm Vancouver và Toronto của Canada.

“Giữa lúc cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng nóng, chúng ta lại bảo các nhà phát triển hay tới nơi khác để phát triển. Chúng ta cần công nghệ mới để chiến thắng, chứ không phải là khoản phí 100.000 USD”, ông Tan nói thêm.

Chia sẻ với Financial Times, luật sư đại diện cho một số công ty lớn tại Mỹ cho biết đang chờ Bộ Ngoại giao - cơ quan cấp thị thực - làm rõ thêm thông tin. Một số doanh nghiệp đang cân nhắc khởi kiện để phản đối kế hoạch áp phí trên của ông Trump.

Trong tuyên bố ngày 19/9, chính quyền ông Trump cũng dự kiến thực hiện một số thay đổi lớn khác với chương trình H-1B như nâng mức lương chuẩn làm cơ sở để duyệt hồ sơ xin cấp thị thực của người nước ngoài. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang kêu gọi cấp thị thực H-1B dựa trên xếp hạng về lương thay vì ngẫu nhiên như hiện nay.

Một số doanh nghiệp đang cân nhắc chuyển sang các loại thị thực khác như L-1 dành cho quản lý và nhân viên có “kiến thức chuyên môn”. Tuy nhiên, yêu cầu của các chương trình cao hơn.

Hiện tại, Ấn Độ là quốc gia nhận được nhiều visa H-1B nhất, chiếm 71% tổng số visa loại này được Mỹ cấp năm ngoái. Trung Quốc đứng thứ hai với 11,7%.